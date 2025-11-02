X
রবিবার, ০২ নভেম্বর ২০২৫
১৭ কার্তিক ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

ইছামতিতে প্রতিদিনই ফেলেন বড়শি, আজ ধরা পড়লো ১৬ কেজি ওজনের মাছ

বেনাপোল প্রতিনিধি
০২ নভেম্বর ২০২৫, ২০:৫৪আপডেট : ০২ নভেম্বর ২০২৫, ২০:৫৪
ইছামতি নদীতে ধরা পড়া সাইজের পাঙাশ

যশোরের শার্শা উপজেলার সীমান্তবর্তী ইছামতি নদীতে বড়শিতে ধরা পড়েছে ১৬ কেজি ওজনের এক বিশাল পাঙাশ মাছ। মাছটি ধরেছেন উপজেলার অগ্রভুলোট গ্রামের দুই যুবক বিল্লাল হোসেন (২৫) ও আব্দুর রহিম (২২)।

রবিবার (২ নভেম্বর) দুপুরে প্রতিদিনের মতো বড়শি হাতে নদীতে যান বিল্লাল ও রহিম। কিছুক্ষণ অপেক্ষার পর বিল্লালের হুইলে (বড়শিতে) হঠাৎ তীব্র টান লাগে। শুরু হয় এক লড়াই। প্রায় ২০ মিনিট খেলিয়ে খেলিয়ে অবশেষে তিন জনের সহযোগিতায় মাছটি পাড়ে (তীরে) তোলা হয়।

নদীর পাড়ে তখন যেন ছোটখাটো উৎসবের আমেজ। স্থানীয়রা ছুটে আসেন বিশাল মাছটি দেখতে। কেউ বলেন ২০ কেজি, কেউ বলেন ১৮ কেজি। ওজন নিয়ে শুরু হয় তর্ক-বিতর্ক। শেষ পর্যন্ত ভুলোট গ্রামের শিপন হোসেনের দোকানে ওজন করে দেখা যায়, মাছটির ওজন ১৬ কেজি। পরে উপস্থিত ক্রেতারা প্রতি কেজি ৩০০ টাকা দরে মাছটি কেটে ভাগ করে নেন। তাতে এক মাছেই তাদের পকেটে আসে চার হাজার ৮০০ টাকা।

মাছ ধরার আনন্দে উচ্ছ্বসিত বিল্লাল হোসেন বলেন, আমরা প্রতিদিনই বড়শি নিয়ে ইছামতি নদীতে যাই। কিন্তু এত বড় মাছ এই প্রথম পেয়েছি। এ বছর নদীতে মাছ বেশ ভালো ধরা পড়ছে।

শার্শা উপজেলা সিনিয়র মৎস্য কর্মকর্তা পলাশ বালা বলেন, নদীতে বড়শি দিয়ে মাছ ধরা আইনসঙ্গত। এমন বড় পাঙাশ সাধারণত উজানের পানিতে ভারতের দিক থেকে ভেসে আসে। স্থানীয় খামার বা পুকুরে এত বড় মাছ সাধারণত চাষ হয় না।

ইছামতি নদীতে এ ধরনের বড় মাছ ধরা পড়ায় স্থানীয়দের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা দেখা দিয়েছে। অনেকেই বলেছেন, বহু বছর পর নদীতে এমন বড় মাছ দেখা গেলো, যা এক সময়ের প্রাণবন্ত ইছামতি নদীর পুরনো স্মৃতি ফিরিয়ে এনেছে।

/এফআর/
বিষয়:
মাছবড় মাছ
সম্পর্কিত
পদ্মায় ধরা পড়া বিশাল পাঙাশটি ৬৮ হাজার টাকায় বিক্রি
সরবরাহ বাড়ায় দাম কমেছে সবজির
মৎস্যসম্পদ রক্ষায় নৌপরিবহন ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় একসঙ্গে কাজ করবে
সর্বশেষ খবর
বিএনপি সমঝোতার পথ বেছে নিয়েছে: তারেক রহমান
বিএনপি সমঝোতার পথ বেছে নিয়েছে: তারেক রহমান
‘শাপলা কলি’ পেয়ে ফেসবুকে এনসিপি নেতাকর্মীদের উচ্ছ্বাস
‘শাপলা কলি’ পেয়ে ফেসবুকে এনসিপি নেতাকর্মীদের উচ্ছ্বাস
হেলমেট পরে ঢাল নিয়ে দুই গ্রামবাসীর কয়েক ঘণ্টার সংঘর্ষ
হেলমেট পরে ঢাল নিয়ে দুই গ্রামবাসীর কয়েক ঘণ্টার সংঘর্ষ
ট্রাম্পের হুমকির কৌশলী জবাব নাইজেরিয়ার
ট্রাম্পের হুমকির কৌশলী জবাব নাইজেরিয়ার
সর্বাধিক পঠিত
কঠিন হয়ে উঠছে ইমিগ্রেশন পার হওয়া  
কঠিন হয়ে উঠছে ইমিগ্রেশন পার হওয়া  
পূর্ব সীমান্তে সামরিক মহড়া, ভারতীয় সেনার সতর্কতা জারি
পূর্ব সীমান্তে সামরিক মহড়া, ভারতীয় সেনার সতর্কতা জারি
সংসদ এলাকায় আপাতত হচ্ছে না প্রধানমন্ত্রীর নতুন বাসভবন
সংসদ এলাকায় আপাতত হচ্ছে না প্রধানমন্ত্রীর নতুন বাসভবন
রাজশাহীর পদ্মাপাড়ে মিথেন গ্যাসের সন্ধান পেয়েছে বাপেক্স
রাজশাহীর পদ্মাপাড়ে মিথেন গ্যাসের সন্ধান পেয়েছে বাপেক্স
সরকারের শর্ত মেনে সেন্টমার্টিন যেতে অনীহা পর্যটকদের, আজও ছাড়েনি জাহাজ
সরকারের শর্ত মেনে সেন্টমার্টিন যেতে অনীহা পর্যটকদের, আজও ছাড়েনি জাহাজ
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media