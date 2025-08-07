গার্মেন্টসকর্মীকে সংঘবদ্ধ ধর্ষণ, ৩ জন গ্রেফতার

ময়মনসিংহের নান্দাইলে গার্মেন্টসকর্মীকে সংঘবদ্ধ ধর্ষণ মামলায় তিন জনকে গ্রেফতার করেছে র্যাব-১৪। বুধবার (৬ আগস্ট) রাতে কুমিল্লা ও নারায়ণগঞ্জ থেকে তাদের গ্রেফতার করা হয়।
র্যাবের অধিনায়ক নয়মুল হাসান জানান, উপজেলার এক কিশোরী গার্মেন্টসকর্মীর সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে মামুন মিয়ার। গত ১৮ জুলাই রাতে ওই কিশোরীকে রেস্টুরেন্টে খাওয়ানোর কথা বলে নির্জন স্থানে নিয়ে যায়। সেখানে জাহাঙ্গীর, শাকিল, মমিনের সহায়তায় কিশোরীকে ধর্ষণ করে মামুন।
তিনি আরও জানান, এ ঘটনায় কিশোরীর বাবা নান্দাইল থানায় নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে মামলা করেন। পরে তথ্য প্রযুক্তির সহায়তায় মমিন ও জাহাঙ্গীরকে কুমিল্লা ও শাকিলকে নারায়ণগঞ্জ থেকে গ্রেফতার করা হয়। মামলার প্রধান আসামি মামুনকে গ্রেফতারে অভিযান চলছে।