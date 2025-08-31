বাকৃবির শিক্ষার্থীদের রেললাইন অবরোধ, ঢাকা-ময়মনসিংহ ট্রেন চলাচল বন্ধ

তিন দফা দাবি আদায়ে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের (বাকৃবি) শিক্ষার্থীরা রেললাইন অবরোধ করে বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করছেন।
রবিবার (৩১ আগস্ট) বেলা ১১টা থেকে বাকৃবির জব্বারের মোড়ে রেললাইন অবরোধ করে বিক্ষোভ কর্মসূচি শুরু হয়। তারপর থেকে ঢাকা-ময়মনসিংহ রুটে ট্রেন চলাচল বন্ধ আছে।
কৃষি অনুষদের আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা জানান, বিএডিসিসহ সকল গবেষণা প্রতিষ্ঠানে কৃষিবিদদের জন্য দশম গ্রেড উন্মুক্ত রাখতে হবে, নিয়োগ ছাড়া নবম গ্রেডে পদোন্নতি দেওয়া যাবে না, স্নাতক ব্যতীত কেউ নামের আগে কৃষিবিদ লিখতে পারবে না।
দ্রুতই দাবি বাস্তবায়নের জন্য আহ্বান জানান শিক্ষার্থীরা। অন্যথায় আরও কঠোর কর্মসূচি দিতে বাধ্য হবেন তারা।