রবিবার, ৩১ আগস্ট ২০২৫
বাকৃবির শিক্ষার্থীদের রেললাইন অবরোধ, ঢাকা-ময়মনসিংহ ট্রেন চলাচল বন্ধ

ময়মনসিংহ প্রতিনিধি
৩১ আগস্ট ২০২৫, ১৩:৫৪আপডেট : ৩১ আগস্ট ২০২৫, ১৩:৫৪
বাকৃবি শিক্ষার্থীদের রেললাইন অবরোধ করে বিক্ষোভ

তিন দফা দাবি আদায়ে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের (বাকৃবি) শিক্ষার্থীরা রেললাইন অবরোধ করে বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করছেন।

রবিবার (৩১ আগস্ট) বেলা ১১টা থেকে বাকৃবির জব্বারের মোড়ে রেললাইন অবরোধ করে বিক্ষোভ কর্মসূচি শুরু হয়। তারপর থেকে ঢাকা-ময়মনসিংহ রুটে ট্রেন চলাচল বন্ধ আছে। 

কৃষি অনুষদের আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা জানান, বিএডিসিসহ সকল গবেষণা প্রতিষ্ঠানে কৃষিবিদদের জন্য দশম গ্রেড উন্মুক্ত রাখতে হবে, নিয়োগ ছাড়া নবম গ্রেডে পদোন্নতি দেওয়া যাবে না, স্নাতক ব্যতীত কেউ নামের আগে কৃষিবিদ লিখতে পারবে না।

দ্রুতই দাবি বাস্তবায়নের জন্য আহ্বান জানান শিক্ষার্থীরা। অন্যথায় আরও কঠোর কর্মসূচি দিতে বাধ্য হবেন তারা।

বিক্ষোভঅবরোধট্রেন চলাচলবাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়
৪৮ ঘণ্টার মধ্যে চট্টগ্রাম-ফেনীসহ চট্টগ্রাম বিভাগের নিম্নাঞ্চলে স্বল্পমেয়াদি বন্যার শঙ্কা
‘রাজনৈতিক দলগুলো ঐক্যবদ্ধ না থাকলে ফ্যাসিস্টরা নৈরাজ্য সৃষ্টি করতে পারে’
তৃতীয় রাউন্ডেই জভেরেভের বিদায়
সানস্ক্রিন ব্যবহারে অনীহা কেন?
জামায়াত নেতার বক্তব্যে উত্তেজিত চিকিৎসক, অনুষ্ঠান ছেড়ে উঠে গেলেন বিশেষ সহকারী
পাঁচ দাবিতে ‘বাংলাদেশ আউটসোর্সিং কর্মচারী ঐক্য পরিষদের’ মহাসমাবেশ
বাংলাদেশে পাকিস্তানি মনোভাব নিয়ে পোলাপান জন্ম নিলো কীভাবে: কাদের সিদ্দিকী
বিভিন্ন এজেন্সি থেকে জঙ্গি লিস্ট দিয়ে বলা হতো ‘ছাড়া যাবে না’: আসিফ নজরুল
তিন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে বৈঠক করবেন প্রধান উপদেষ্টা
