X
সোমবার, ০৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২৪ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

দাবি আদায়ে লিখিত প্রস্তাবনা দিলেন বাকৃবির আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা

ময়মনসিংহ প্রতিনিধি
০৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৯:২৫আপডেট : ০৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৯:২৫
শিক্ষার্থীদের আন্দোলন/ফাইল ছবি

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে (বাকৃবি) চলমান অবস্থা নিরসনে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের সঙ্গে আবারও বৈঠকে বসেছে। তবে এবার লিখিত প্রস্তাবনা দিয়েছেন শিক্ষার্থীরা।

সোমবার (৮ সেপ্টেম্বর) বেলা ১১টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত বৈঠকের পর আন্দোলনরত পশুপালন অনুষদ ও ভেটেরিনারি অনুষদের শিক্ষার্থীদের পক্ষ থেকে প্রস্তাবনা দেওয়া হয়।

প্রস্তাবনাগুলো হলো- ১.১. আসন সংখ্যা B.Sc. Vet Sc And AH- ২০০, B.Sc. AH- ২৫, DVM ২৫ করার পক্ষে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা।

১.২. চলমান ব্যাচসমূহের জন্য লেভেল ভিত্তিক পৃথক সিলেবাস প্রণয়ন করে শিক্ষার্থীদের কম্বাইন্ড ডিগ্রির আওতায় আনবে যা BVC সনদ পেতে কোনও সমস্যা সৃষ্টি করবে না।

১.৩. টেকনিক্যাল কমিটি ২০ কার্যদিবসের মধ্যে সম্পূর্ণ কম্বাইন্ড কোর্স কারিকুলামের সিলেবাস প্রণয়ন করে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল করবে।

২. গত ৩১ আগস্ট রাতে ক্যাম্পাসে বহিরাগত হামলার ঘটনার দায় স্বীকার করে প্রশাসন ক্ষমা চাইবে এবং ক্যাম্পাসে নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে বহিরাগতদের অবাধ বিচরণ নিয়ন্ত্রণ, প্রতিটি প্রবেশপথে নিরাপত্তা চেকপোস্টসহ প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ দ্রুততম সময়ের মধ্যে গ্রহণ করবে।

৩. আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী কোনও শিক্ষার্থীকে একাডেমিক কিংবা প্রশাসনিক শাস্তি বা জটিলতার সম্মুখীন করা হবে না এই মর্মে লিখিত বিবৃতি প্রদান করবে।

৪. বহিরাগত হামলার ঘটনায় তদন্ত কমিটি আগামী ৭ কার্যদিবসের মধ্যে রিপোর্ট প্রদান করবে এবং স্থানীয় প্রশাসনের সহায়তায় বহিরাগতদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির আওতায় আনবে।

৫. হামলার সঙ্গে জড়িত শিক্ষকদের শিক্ষকতার বাইরে অতিরিক্ত দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি প্রদান করবে।

৬. অতি দ্রুত হল ভ্যাকেন্সির নোটিশ প্রত্যাহার করে দ্রুততম সময়ের মধ্যে একডেমিক কার্যক্রম পুনরায় চালু করবে।

শিক্ষার্থীরা জানান, শিক্ষার্থীরা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের কাছে আনুষ্ঠানিক সিদ্ধান্ত জমা দেওয়া হয়েছে। যৌক্তিক দাবি মেনে নিয়ে আন্দোলন শেষ করার সময় হয়েছে। দাবিগুলো মেনে নিয়ে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করা হবে বলে শিক্ষার্থীদের প্রত্যাশা।

শিক্ষার্থী আবু বকর সিদ্দিক বলেন, আমরা চাই, পরিস্থিতি স্বাভাবিক হোক। কারণ, বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ থাকার কারণে শিক্ষার্থীদের ক্ষতি হচ্ছে।

গত ৩১ আগস্ট সকাল ৯টা থেকে ভেটেরিনারি ও পশুপালন অনুষদের শিক্ষার্থীরা শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন মিলনায়তনের আশেপাশে জড়ো হতে থাকেন। শিক্ষার্থীদের একটাই দাবি ছিল- ‘এক পেশায় এক ডিগ্রি, কম্বাইন্ড ডিগ্রি’। বেলা ১১টায় একই মিলনায়তনে কম্বাইন্ড ডিগ্রি ইস্যু নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কাউন্সিলের জরুরি সভা শুরু হয়। একাডেমিক কাউন্সিলে সিদ্ধান্ত হয় বিশ্ববিদ্যালয়ে বিএসসি ইন অ্যানিমেল হাজবেন্ড্রি, ডক্টর অফ ভেটেরিনারি মেডিসিন এবং দুই অনুষদের সমন্বয়ে কম্বাইন্ড ডিগ্রি; এই তিনটি ডিগ্রিই থাকবে। তবে শিক্ষার্থীরা তিন ডিগ্রি মেনে নেয়নি। ফলশ্রুতিতে দুপুর দেড়টার দিকে একাডেমিক কাউন্সিলের সিদ্ধান্ত আশানুরূপ না হওয়ায় বিক্ষুব্ধ শিক্ষার্থীরা মিলনায়তনে বিশ্ববিদ্যালয়ের সব শিক্ষককে একত্রে অবরুদ্ধ করে তালা লাগিয়ে দেন।

এতে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যসহ আড়াই শতাধিক শিক্ষক অবরুদ্ধ হন। শিক্ষকদের প্রায় ৭ ঘণ্টা অবরুদ্ধ করে রাখার পর বহিরাগতদের একটি মিছিল লাঠিসোঁটা নিয়ে ধাওয়া দিলে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা কিছুটা পিছু হটে। বহিরাগতরা হামলা চালিয়ে ক্যাম্পাসের কেন্দ্রীয় লাইব্রেরিসহ ব্যাপক ভাঙচুর চালায়। হামলা চলাকালে ক্যাম্পাসের শিল্পাচার্য জয়নাল আবেদীন মিলনায়তনে অবরুদ্ধ শিক্ষক ও প্রশাসনের কর্মকর্তারা দরজা দিয়ে নিরাপদে সরে যান। এ সময় বেশ কয়েকটি ককটেল বিস্ফোরণের শব্দ শোনা যায়। দেশীয় অস্ত্র দিয়ে বহিরাগতদের হামলায় হামলায় এক নারী শিক্ষার্থীসহ বেশ কয়েকজন আহত হন। রাত সাড়ে ৯টায় অনলাইনে অনুষ্ঠিত জরুরি সিন্ডিকেট সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক অনির্দিষ্টকালের জন‍্য বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা করে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। সব ছাত্র-ছাত্রীদের পরদিন ১ সেপ্টেম্বর সকাল ৯টার মধ্যে হল ত্যাগের নির্দেশ প্রদান করা হয়। হল ত্যাগের নির্দেশ প্রত্যাখ্যান করে সকাল থেকেই লাঠিসোঁটা হাতে নিয়ে বিক্ষোভ মিছিল করে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা।

এ সময় শিক্ষার্থীরা ‘রাজপথ ছাড়ি নাই’, ‘রাজপথ ছাড়বো না’, ‘প্রশাসনের গদিতে আগুন জ্বালো একসঙ্গে’সহ বিভিন্ন ধরনের স্লোগান দেন। বেলা ১১টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের আমতলায় সংবাদ সম্মেলনে ছয় দফা দাবি তুলে ধরেন শিক্ষার্থীরা।

বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন থেকে এ দিন দুপুর পর্যন্ত কোনও আশ্বাস না পাওয়ায় আরও বিক্ষুব্ধ হয়ে শিক্ষার্থীরা বিকাল ৪টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় জব্বারের মোড়ে রেলপথ অবরোধ করলে ঢাকা-ময়মনসিংহ রেলপথে ট্রেন চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। সন্ধ্যা সোয়া ৬টায় শিক্ষার্থীরা রেলপথ অবরোধ থেকে সরে গেলে দুই ঘণ্টা পর ঢাকা-ময়মনসিংহ রেলপথে ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক হয়।

পরদিন ২ সেপ্টেম্বর বেলা ১২টায় জব্বারের মোড়ে আবারও রেলপথ অবরোধ করলে ঢাকা-ময়মনসিংহ রেলপথে ট্রেন চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। রেলপথে অবস্থান নেওয়া শিক্ষার্থীদের একটি অংশ মিছিল নিয়ে গিয়ে বাকৃবির ট্রেজারি ভবন ও পূবালী ব্যাংকে তালা লাগিয়ে দেয়। এ দিন সন্ধ্যায় বাকৃবি প্রশাসন আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের সঙ্গে আলোচনায় বসবে এমন আশ্বাসের পর বিকাল সাড়ে ৫টার দিকে রেলপথ থেকে সরে যান শিক্ষার্থীরা। এরপর ঢাকা-ময়মনসিংহে আবারও ট্রেন চলাচল শুরু হয়।

এ দিন সন্ধ্যা সাড়ে ৭টায় শিক্ষার্থীদের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের আলোচনা শুরু হয়ে শেষ হয় রাত সাড়ে ১১টায়। সভায় ভার্চুয়ালি যুক্ত ছিলেন উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ কে ফজলুল হক ভূঁইয়া। সভায় শিক্ষার্থীদের ছয় দফা দাবির মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলো খালি করার পূর্বের নির্দেশ ৩ সেপ্টেম্বর সিন্ডিকেট সভার মাধ্যমে প্রত্যাহার করাসহ হলগুলোতে চলমান সব ধরনের সুবিধা নিরবচ্ছিন্ন রাখা হবে বলে জানানো হয়।

বলা হয়, তদন্ত কমিটি রিপোর্ট দেওয়ার পর পুরো ঘটনায় জড়িত দোষীদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে। শিক্ষার্থীদের প্রধান দাবি পশুপালন ও ভেটেরিনারি অনুষদকে একীভূত করে কম্বাইন্ড ডিগ্রির বিষয়টি নিয়ে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে আরও আলোচনা করে পরবর্তী সময়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। কিন্তু ২ সেপ্টেম্বর শিক্ষার্থীদের সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনায় যেসব সিদ্ধান্ত ও দাবিতে প্রশাসন একমত হয়েছিলেন, সেগুলো শিক্ষার্থীদের লিখিত আকারে সিন্ডিকেটে উত্থাপন করতে বলে বাকৃবি প্রশাসন। কিন্তু সেই লিখিত পত্রে স্বাক্ষর করেননি শিক্ষার্থীরা। এমতাবস্থায় ৩ সেপ্টেম্বরের সিন্ডিকেট সভা না হওয়ায় বিশ্ববিদ্যালয়ের অচলাবস্থা রয়ে যায়।

৪ সেপ্টেম্বর বিকালে মাথায় লাল কাপড় পেঁচিয়ে ‘রেড মার্চ ফর জাস্টিস’ কর্মসূচি পালন করেন শিক্ষার্থীরা। বিশ্ববিদ্যালয়ের আমতলা থেকে মৌন মিছিলটি শুরু হয়ে ক্যাম্পাসের করিডর প্রদক্ষিণ শেষে সমাবর্তন মাঠে এসে শেষ হয়। পরে সবাই একত্রিত হয়ে চোখ বেঁধে আইন, প্রশাসন, সিন্ডিকেটসহ বিভিন্ন প্ল্যাকার্ড প্রদর্শনের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের প্রতি মৌন প্রতিবাদ ব্যক্ত করেন।

এ সময় শিক্ষার্থীরা অভিযোগ করেন, বহিরাগতদের হামলায় রক্তাক্ত হয়েছে ক্যাম্পাস। যেখানে শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা উচিত ছিল, সেখানে প্রশাসন ও শিক্ষকরা নীরব। যা ব্যথিত করেছে শিক্ষার্থীদের। এ হামলা শুধু ইট-পাথরের ওপর নয়, এটি শিক্ষার্থীদের অস্তিত্ব, স্বপ্ন ও নিরাপত্তার ওপর সরাসরি আঘাত।

/এফআর/
বিষয়:
আন্দোলনবাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়
সম্পর্কিত
পল্লী বিদ্যুৎ কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ২৪ ঘণ্টার মধ্যে কর্মস্থলে যোগদানের নির্দেশ
বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যাহত হলে কঠোর ব্যবস্থা নেবে সরকার
নারী অধিকার আন্দোলনে জড়িত ব্যক্তির মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করলো ইরান
সর্বশেষ খবর
ইউক্রেনীয় বিদ্যুৎকেন্দ্রে রুশ হামলায় বিভিন্ন স্থানে ব্ল্যাকআউট
ইউক্রেনীয় বিদ্যুৎকেন্দ্রে রুশ হামলায় বিভিন্ন স্থানে ব্ল্যাকআউট
জয়-পরাজয় মেনে নেওয়ার মানসিকতা থাকতে হবে: ঢাবি উপাচার্য
জয়-পরাজয় মেনে নেওয়ার মানসিকতা থাকতে হবে: ঢাবি উপাচার্য
কুবি শিক্ষার্থী ও মায়ের লাশ উদ্ধার, সিসিটিভি ফুটেজে যা দেখা গেলো
কুবি শিক্ষার্থী ও মায়ের লাশ উদ্ধার, সিসিটিভি ফুটেজে যা দেখা গেলো
মঙ্গলবার ঢাবিতে সীমিত থাকবে যান চলাচল, আগ্নেয়াস্ত্র বহন নিষিদ্ধ
মঙ্গলবার ঢাবিতে সীমিত থাকবে যান চলাচল, আগ্নেয়াস্ত্র বহন নিষিদ্ধ
সর্বাধিক পঠিত
কক্সবাজার সৈকতে মুশফিকুর রহিমের ভাতিজার মরদেহ উদ্ধার
কক্সবাজার সৈকতে মুশফিকুর রহিমের ভাতিজার মরদেহ উদ্ধার
বরিশালে বিদেশি জাহাজ ডুবে জেগেছে চর, ৩৩ বছর পর উদ্ধার
বরিশালে বিদেশি জাহাজ ডুবে জেগেছে চর, ৩৩ বছর পর উদ্ধার
সাবেক সচিব আবু আলম শহীদ খান গ্রেফতার
সাবেক সচিব আবু আলম শহীদ খান গ্রেফতার
মৃত্যুর আগে শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে জবানবন্দিতে যা বলে গেলেন বদরুদ্দীন উমর
মৃত্যুর আগে শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে জবানবন্দিতে যা বলে গেলেন বদরুদ্দীন উমর
কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী ও তার মায়ের লাশ উদ্ধারের ঘটনায় মামলা, কবিরাজ আটক
কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী ও তার মায়ের লাশ উদ্ধারের ঘটনায় মামলা, কবিরাজ আটক
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media