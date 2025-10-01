ময়মনসিংহে গারো স্কুলছাত্রী ধর্ষণের অভিযোগে মামলা, দুজন গ্রেফতার

ময়মনসিংহের হালুয়াঘাটে গারো স্কুলছাত্রীকে ধর্ষণের অভিযোগে মামলা করা হয়েছে। এ ঘটনায় প্রধান আসামি ও তার এক সহযোগীকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।
বুধবার (১ অক্টোবর) বিকাল সাড়ে ৪টার দিকে উপজেলার ধারা আশ্রমপাড়া এলাকা থেকে প্রধান অভিযুক্ত আবুল বাশারকে (২৫) গ্রেফতার করা হয়। এর আগে মঙ্গলবার রাত ১০টার দিকে জুগলি ইউনিয়নের নয়াপাগা গ্রাম থেকে তার সহযোগী মিলন মিয়াকে (২১) গ্রেফতার করে পুলিশ। গ্রেফতারকৃত আবুল বাশার ও মিলন উপজেলার জুগলি ইউনিয়নের নয়াপাগা গ্রামের বাসিন্দা; পেশায় অটোরিকশাচালক। গতকাল রাতে আবুল বাশার ও মিলনের বিরুদ্ধে হালুয়াঘাট থানায় মামলা করেন ওই ছাত্রীর মা।
পুলিশ, ভুক্তভোগীর পরিবার সূত্রে জানা গেছে, ওই কিশোরী (১৫) নবম শ্রেণিতে পড়ে। গত সোমবার দুপুরে মিলন মিয়ার সঙ্গে সে একটি পার্কে ঘুরতে যায়। বিকালে সেখান থেকে বাড়ি পৌঁছে দিতে কিশোরীকে বাশারের অটোরিকশায় তুলে দেয় মিলন। এ সময় বাশার হালুয়াঘাট উপজেলা শহরে পূজামণ্ডপ দেখানোর কথা বলে তাকে নিয়ে ঘুরতে থাকে। একপর্যায়ে একটি নির্জন স্থানে নিয়ে ধর্ষণ করে। রাত ১১টার দিকে তাকে গামারীতলা এলাকায় নামিয়ে দিয়ে অটোরিকশাচালক চলে যায়। পরে স্থানীয় লোকজন উদ্ধার করে ছাত্রীকে বাড়িতে নিয়ে যান। খবর পেয়ে পুলিশ মঙ্গলবার রাতে আবুল বাশারের বাড়িতে অভিযান চালায়। তবে তাকে পাওয়া যায়নি। ওই সময় অটোরিকশাটি জব্দ করে থানায় নিয়ে যায় পুলিশ।
হালুয়াঘাট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) হাফিজুল ইসলাম বলেন, ‘গ্রেফতারের পর মিলন জানিয়েছে মেয়েটি তার বন্ধু। বুধবার দুপুরে মিলনকে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে। এ ছাড়া জিজ্ঞাসাবাদ শেষে আবুল বাশারকে বৃহস্পতিবার আদালতে পাঠানো হবে।’
ময়মনসিংহের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (অপরাধ শাখা) মো. আব্দুল্লাহ আল মামুন বাংলা ট্রিবিউনকে বলেন, ‘ভুক্তভোগী কিশোরীর মা বাদী হয়ে মঙ্গলবার রাতে থানায় ধর্ষণের মামলা করেছেন। মামলায় আবুশ বাশার ও মিলনের নাম উল্লেখ করে আরও একজনকে অজ্ঞাতনামা আসামি করা হয়। মিলনকে আজ আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে। বাশারকে বৃহস্পতিবার আদালতে পাঠানো হবে। এ ছাড়া ওই কিশোরীকে ফরেনসিক পরীক্ষার জন্য শহরের একটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।’
এদিকে, ওই ছাত্রীকে ধর্ষণের ঘটনায় অভিযুক্তদের গ্রেফতার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে বিক্ষোভ সমাবেশের ডাক দিয়েছে ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী ছাত্র ও যুব সংগঠনগুলো। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) কেন্দ্রীয় সদস্য, সাবেক যুগ্ম মুখ্য সংগঠক (উত্তরাঞ্চল) অলিক মৃ।