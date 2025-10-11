জুলাইযোদ্ধাকে লাঞ্ছিতের অভিযোগে পাল্টাপাল্টি অবস্থান, ঢাকা-ময়মনসিংহ বাস চলাচল বন্ধ

ময়মনসিংহে গেজেটভুক্ত জুলাইযোদ্ধা আবু রায়হানের গায়ে হাত, কটূক্তি ও আহত করে বাস থেকে নামিয়ে দেওয়ার অভিযোগে অবস্থান কর্মসূচি পালন করছেন বৈষম্যবিরোধীরা। অপরদিকে এই অবস্থান কর্মসূচির প্রতিবাদে ঢাকা-ময়মনসিংহ বাইপাসে ঢাকাগামী সব ধরনের যান চলাচল বন্ধ করে দেন শ্রমিকরা।
শুক্রবার (১০ অক্টোবর) রাত থেকে নগরীর বাসকান্দা ইউনাইটেড বাস কাউন্টারের সামনে তারা অবস্থান কর্মসূচি শুরু করেন। শনিবার দুপুর পর্যন্ত দোষীদের বিচারসহ শহীদ সাগর হত্যা মামলার আসামি জেলা আওয়ামী লীগের (কার্যক্রম নিষিদ্ধ) সহসভাপতি আমিনুল হক শামীমকে গ্রেফতার ও তার মালিকানাধীন ইউনাইটেড সার্ভিসের সব বাস বন্ধে অনড় অবস্থানে রয়েছেন তারা।
শুক্রবার রাত ৯টা থেকে বাস কাউন্টারের সামনে অবস্থান নিয়েছেন জুলাইযোদ্ধারা। ফলে ময়মনসিংহ থেকে ঢাকাগামী ইউনাইটেড সার্ভিস চলাচল বন্ধ রয়েছে। এই সার্ভিসে আমিনুল হক শামীমের ১৬টি বাসসহ সারা দেশে চলাচলকারী সব বাস বন্ধের দাবি তাদের। খবর পেয়ে রাতেই পুলিশ সুপার ও জেলা প্রশাসক, সেনাসদস্যরা মাসকান্দা বাস টার্মিনালে গিয়ে পরিস্থিতি শান্ত করেন। এ ঘটনায় ঝন্টু নামে এক বাসশ্রমিককে আটক করেছে পুলিশ।
বৈষম্যবিরোধীদের অবস্থানের প্রতিবাদে নগরের ঢাকা-ময়মনসিংহ বাইপাসে ঢাকাগামী সব ধরনের যান চলাচল বন্ধ করে দেন শ্রমিকরা। এতে দুপুর ১২টা থেকে ঢাকাগামী কোনও যান চলাচল না করায় দুর্ভোগে পড়েছেন সাধারণ মানুষ।
বাসস্ট্যান্ডে অবস্থান নেওয়া জুলাইযোদ্ধা আবু রায়হান, মাসুদ রানা, মোজাম্মেল হক, মোকাররম আদনান প্রমুখের দাবি (ঢাকা মেট্রো-ব ১৪-৫৩৫০) গাড়ির স্টাফ কর্তৃক জুলাইযোদ্ধাকে আহত করার প্রতিবাদে পতিত ফ্যাসিস্ট সরকারের কার্যকরী দোসর, পরিবহনের মাফিয়া ডন এবং জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের ময়মনসিংহের শহীদ সাগর হত্যা মামলার এজাহারভুক্ত আসামি আমিনুল হক শামীমের মালিকানাধীন ইউনাইটেড পরিবহনের সব বাস বন্ধসহ অনতিবিলম্বে তাকে গ্রেফতার করতে হবে।
এ ব্যাপারে জেলা পুলিশ সুপার কাজী আখতার উল আলম জানান, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশ কাজ করছে। আশা করা যাচ্ছে, খুব শিগগিরই সমস্যার সমাধান হবে।