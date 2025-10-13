X
সোমবার, ১৩ অক্টোবর ২০২৫
২৮ আশ্বিন ১৪৩২
নেত্রকোনায় কলেজছাত্রীকে ধর্ষণের অভিযোগে কবিরাজের বিরুদ্ধে মামলা

নেত্রকোনা প্রতিনিধি
১৩ অক্টোবর ২০২৫, ২২:২২আপডেট : ১৩ অক্টোবর ২০২৫, ২২:২২
দুর্গাপুর থানা

নেত্রকোনার দুর্গাপুরে কলেজছাত্রীকে ধর্ষণের অভিযোগে মোহাম্মদ আলী (৬০) নামে এক কবিরাজের বিরুদ্ধে মামলা করা হয়েছে। পুলিশ বলছে, অভিযুক্ত কবিরাজ ঘটনার পর থেকেই পলাতক আছে।

সোমবার বিকালে দুর্গাপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মাহমুদুল হাসান এ তথ্য জানিয়েছেন। এর আগে রবিবার বিকালে ভুক্তভোগী ওই ছাত্রী (১৮) বাদী হয়ে থানায় মামলা করেন। তিনি স্থানীয় একটি কলেজের একাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থী। অভিযুক্ত মোহাম্মদ আলী দুর্গাপুর উপজেলার বাঐপাড়া গ্রামের বাসিন্দা ও পেশায় কবিরাজ।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর এক বৃদ্ধকে দীর্ঘদিন ধরে কবিরাজি চিকিৎসা দিচ্ছিল মোহাম্মদ আলী। কয়েক মাস আগে ওই বৃদ্ধের মেয়েকে কুপ্রস্তাব দেয় সে। গত ৭ অক্টোবর রাতে প্রকৃতির ডাকে বাইরে বের হলে মেয়েটিকে তুলে নিয়ে ধর্ষণ করে। ঘটনাটি কাউকে না জানাতে ভয়ভীতি দেখায়।

ওসি মো. মাহমুদুল হাসান বলেন, ‘এ ঘটনায় মামলা হয়েছে। অভিযুক্ত কবিরাজ মোহাম্মদ আলী ঘটনার পর থেকে পলাতক। তাকে গ্রেফতারে অভিযান চলছে।’

