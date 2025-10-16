X
বৃহস্পতিবার, ১৬ অক্টোবর ২০২৫
৩১ আশ্বিন ১৪৩২
রাজশাহীতে সাততলা ভবন থেকে পড়ে দুই শ্রমিকের মৃত্যু

রাজশাহী প্রতিনিধি
১৬ অক্টোবর ২০২৫, ১৯:২১আপডেট : ১৬ অক্টোবর ২০২৫, ১৯:২১
নিহত দুই শ্রমিকের লাশ হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে

রাজশাহীতে একটি নির্মাণাধীন ভবনের সাততলায় কাজ করার সময় মাচা ভেঙে পড়ে দুই শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। বৃহস্পতিবার (১৬ অক্টোবর) দুপুরে নগরীর লক্ষ্মীপুর কাঁচাবাজার এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

মারা যাওয়া ব্যক্তিরা হলেন- পবা উপজেলার বেইড়া গ্রামের আনারুল ইসলাম (৪৫) ও বাতাসোন্না গ্রামের সুমন হোসেন (৪৫)। দুজনেই নির্মাণশ্রমিক ছিলেন।

রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজ (রামেক) হাসপাতাল পুলিশ বক্স সূত্রে জানা গেছে, দুর্ঘটনার পর তাদের হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিয়ে আসা হয়। তখন কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

রাজপাড়া থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মোহাম্মদ আলী বলেন, ‘নির্মাণাধীন ভবন থেকে পড়ে নিহত দুই শ্রমিকের লাশ হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে। তাদের স্বজনরা মৃত্যু-সংক্রান্ত কাগজপত্র থানায় দিয়েছেন। এ বিষয়ে এখনও মামলা হয়নি। আইনি প্রক্রিয়া শেষে লাশ স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করা হবে।’

মৃত্যুশ্রমিক
