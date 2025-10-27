X
কাভার্ডভ্যান-ইজিবাইক সংঘর্ষে ৩ জন নিহত

জামালপুর প্রতিনিধি
২৭ অক্টোবর ২০২৫, ১৬:৪৪আপডেট : ২৭ অক্টোবর ২০২৫, ১৬:৪৪
জামালপুরে কাভার্ডভ্যান ও ইজিবাইক সংঘর্ষে কলেজ শিক্ষার্থীসহ তিন জন নিহত হয়েছেন। সোমবার (২৭ অক্টোবর) দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে জামালপুর-টাঙ্গাইল মহাসড়কের জামালপুর অর্থনৈতিক অঞ্চলের গেটের সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় আরও চার জন আহত হয়েছেন।

নিহতরা হলেন- জামালপুর সদর উপজেলার নারায়ণপুর এলাকার ময়েজ উদ্দিনের ছেলে চান মিয়া (৬০), সরিষাবাড়ি উপজেলার সানাকৈর পূর্বপাড়া এলাকার হায়দার আলীর ছেলে রাশেদ মিয়া (১৮) ও সরিষাবাড়ি উচ্চগ্রাম এলাকার শরিফ উদ্দিনের স্ত্রী আরিফা আক্তার পলি (২২)। নিহত রাশেদ মিয়া ময়মনসিংহ পলিটেকনিকের ও আরিফা আক্তার জামালপুর সরকারি আশেক মাহমুদ কলেজের শিক্ষার্থী।

এ ঘটনায় আরশ (৫), জাহাঙ্গীর (৩৪), সাদিকা (২৮) ও ফারজানা (২৫) নামের চার জন আহত হয়েছেন।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, জামালপুর থেকে টাঙ্গাইলগামী একটি কাভার্ডভ্যান জামালপুর অর্থনৈতিক অঞ্চলে পৌঁছালে বিপরীত দিক থেকে আসা যাত্রীবাহী একটি ইজিবাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে রাশেদ মিয়া নামে এক কলেজ শিক্ষার্থী ঘটনাস্থলেই মারা যান। পরে স্থানীয়রা আহতদের উদ্ধার করে জামালপুর জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে গেলে চান মিয়া ও আরিফা আক্তার পলি মারা যান। পরে আহতদের উন্নত চিকিৎসার জন্য ময়মনসিংহ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

কাভার্ডভ্যানটিকে ঘটনাস্থল থেকে প্রায় দুই কিলোমিটার দূরে রাস্তার পাশে রেখে চালক পালিয়ে যান। পরে সেখান থেকে ট্রাকটি আটক করে থানায় নিয়ে যায় পুলিশ।

নিহত রাশেদ মিয়ার মিয়ার বোন হুসনা আক্তার বলেন, সকালে নানা বাড়িতে যাওয়ার জন্য রাশেদ বাড়ি থেকে বের হয়। ১টার দিকে শুনি রাস্তায় এক্সিডেন্টে মারা গেছে। রাশেদ ময়মনসিংহ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে পড়াশোনা করতো। 

জামালপুর সদর থানার ওসি নাজমুস সাকিব জানান, সড়ক দুর্ঘটনায় তিন জন নিহত হয়েছে। কাভার্ডভ্যান ও ইজিবাইকটি থানায় নেওয়া হয়েছে। এ ঘটনায় আইনি ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন আছে।

সড়ক দুর্ঘটনা
