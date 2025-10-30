X
বৃহস্পতিবার, ৩০ অক্টোবর ২০২৫
১৪ কার্তিক ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

পিস্তলের লাইসেন্স নবায়ন করতে এসে গণজাগরণ মঞ্চের নেতা কারাগারে

ময়মনসিংহ প্রতিনিধি
৩০ অক্টোবর ২০২৫, ২১:১৮আপডেট : ৩০ অক্টোবর ২০২৫, ২১:১৮
গ্রেফতার আবুল কালাম আজাদ

ময়মনসিংহের ভালুকায় পিস্তলের লাইসেন্স নবায়ন করতে গিয়ে আবুল কালাম আজাদ নামে গণজাগরণ মঞ্চের এক নেতা গ্রেফতার হয়েছেন। বৃহস্পতিবার বেলা ২টার দিকে থানা ভবন থেকে তাকে গ্রেফতার করে পুলিশ। গ্রেফতার আবুল কালাম আজাদ (৭৫) উপজেলার বাশিল গ্রামের বাসিন্দা। 

পুলিশ জানায়, ২০১৩ সালে গঠিত গণজাগরণ মঞ্চের প্রথম সারির নেতা ছিলেন আবুল কালাম আজাদ। দুপুরে নিজের ব্যক্তিগত পিস্তলের লাইসেন্স নবায়নের জন্য থানায় আসেন। খবর পেয়ে থানায় যান জামায়াত-শিবিরের নেতাকর্মীরা। তারা আবুল কালামকে গ্রেফতারের দাবি জানালে গ্রেফতার করে পুলিশ।

ভালুকা উপজেলা জামায়াতের আমির সাইফুল্লাহ পাঠান বলেন, ‘আমাদের নেতারা নির্দোষ ছিলেন। তাদের বিরুদ্ধে গণজাগরণ মঞ্চ গঠন করে মিথ্যা আন্দোলন করে সাজানো ট্রাইব্যুনাল গঠন করে শহীদ করা হয়েছে। তাই ওই দোসরকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।’

ভালুকা মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) হুমায়ুন কবির বলেন, ‘গণজাগরণ মঞ্চের পাশাপাশি আবুল কালাম আওয়ামী লীগেরও কর্মী। তাকে একটি মামলায় গ্রেফতার দেখিয়ে বিকালে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।’ তবে কোন মামলায় তাকে গ্রেফতার দেখানো হয়েছে, সেটি জানাননি ওসি।

/এএম/
বিষয়:
গ্রেফতারমামলা
সম্পর্কিত
সাজ্জাদ হত্যায় ব্যবহৃত পিস্তল-গুলি উদ্ধার, যুবদলের আরও দুজন গ্রেফতার
৯ বিদেশি নাগরিকসহ ১০ জনের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা
শ্যালিকাকে সংঘবদ্ধ ধর্ষণ ও হত্যার দায়ে দুলাভাইসহ ৪ জনের আমৃত্যু কারাদণ্ড
সর্বশেষ খবর
নভেম্বর মাসেই গণভোট চায় জামায়াত: ডা. তাহের
নভেম্বর মাসেই গণভোট চায় জামায়াত: ডা. তাহের
৫৪তম জাতীয় সমবায় দিবস উদযাপন ১ নভেম্বর
৫৪তম জাতীয় সমবায় দিবস উদযাপন ১ নভেম্বর
জাতীয় নীতি প্রতিযোগিতায় বিজয়ী শিক্ষার্থীদের সঙ্গে প্রধান উপদেষ্টার শুভেচ্ছা বিনিময়
জাতীয় নীতি প্রতিযোগিতায় বিজয়ী শিক্ষার্থীদের সঙ্গে প্রধান উপদেষ্টার শুভেচ্ছা বিনিময়
শৃঙ্খলা, প্রশিক্ষণ ও আত্মনির্ভরতা অর্জনের ওপর গুরুত্বারোপ আনসার মহাপরিচালকের
শৃঙ্খলা, প্রশিক্ষণ ও আত্মনির্ভরতা অর্জনের ওপর গুরুত্বারোপ আনসার মহাপরিচালকের
সর্বাধিক পঠিত
বিমানবন্দর থেকে ফিরিয়ে দেওয়া হলো বিএনপির সাবেক শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী মিলনকে
বিমানবন্দর থেকে ফিরিয়ে দেওয়া হলো বিএনপির সাবেক শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী মিলনকে
ভরিতে ৯ হাজার টাকা বাড়লো স্বর্ণের দাম
ভরিতে ৯ হাজার টাকা বাড়লো স্বর্ণের দাম
সাভার সিটি করপোরেশন ঘোষণা, খুশির সঙ্গে আছে শঙ্কা
সাভার সিটি করপোরেশন ঘোষণা, খুশির সঙ্গে আছে শঙ্কা
সঞ্চয়পত্রের সার্ভার জালিয়াতি: তিন ব্যাংক হিসাব ও কম্পিউটার জব্দ
সঞ্চয়পত্রের সার্ভার জালিয়াতি: তিন ব্যাংক হিসাব ও কম্পিউটার জব্দ
বিশেষ সহকারী ও উপপ্রেস সচিবের বক্তব্য অনভিপ্রেত: বিজিএমইএ
বিশেষ সহকারী ও উপপ্রেস সচিবের বক্তব্য অনভিপ্রেত: বিজিএমইএ
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media