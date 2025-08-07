দু-একটি রাজনৈতিক দল চেয়েছিল এভাবেই দিন কাটিয়ে দেবে: হাফিজ

রাজশাহীতে বিএনপির জাতীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য মেজর (অবসরপ্রাপ্ত) হাফিজ উদ্দিন বলেছেন, ‘দু-একটি রাজনৈতিক দল রয়েছে, যাদের জনসমর্থন নেই। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করেছিল। সেজন্য জনগণ তাদের ভোট দেবে না। সে কারণে তাদের খুবই মন খারাপ, নির্বাচন না হলেই ভালো ছিল। তারা গত এক বছর নির্বাচনের স্বাদ কিছুটা অনুভব করতে পেরেছে। তারা চেয়েছিল এভাবেই দিন কাটিয়ে দেবে।’
বুধবার (৬ আগস্ট) বিকাল ৫টায় নগরীর আলুপট্টি মোড়ে গণ-অভ্যুত্থানের বর্ষপূর্তি উপলক্ষে আয়োজিত সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।
তিনি আরও বলেন, ‘উপদেষ্টা পরিষদের কোনও কোনও সদস্যের খুবই মন খারাপ, ভোট দেওয়ায় (নির্বাচন ঘোষণা হওয়ায়)।’
হাফিজ উদ্দিন বলেন, ‘দুর্নীতির জন্য আওয়ামী লীগের পতন হয়েছে। আওয়ামী লীগ যা করেছে তা যদি আমরা করি, তাহলে আওয়ামী লীগের মতোই আমাদের পরিণতি হবে।’
তিনি আরও বলেন, ‘প্রধান উপদেষ্টা আগামী ফেব্রুয়ারি মাসের মধ্যে জাতীয় সংসদ নির্বাচন দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন। এতে তিনি বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের কথা রেখেছেন। কিন্তু একটি দল যারা ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় বিরোধিতা করেছিল। তারা এবং সাত দিনের একটি দল নির্বাচন চায় না। তারা চায় সংস্কার ও পতিত সরকারের সাবেক অবৈধ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ অন্যান্য দোসরদের বিচার ও স্থানীয় নির্বাচন। প্রকৃত পক্ষে তারা জানে নির্বাচন হলে একটি আসনও তারা পাবে না। এখন তারা দেশের স্বাধীনতার সুফল ভোগ করছে। ইচ্ছামতো চাঁদাবাজি করছে। যাকে তাকে হুমকি দিতে পারছে। এই আনন্দ থেকে তারা বঞ্চিত হবে বলে নির্বাচন তারা চায় না। কিন্তু নির্বাচিত সরকার দেশে না থাকলে কখনও উন্নয়ন হয় না। সেজন্য যেকোনও মূল্যে দেশে নির্বাচন প্রয়োজন। এই নির্বাচনে যে দলকে জনগণ ভোট দেবে, সে দলই দেশ পরিচালনা করবে।‘
সমাবেশে আরও বক্তব্য রাখেন বিএনপির জাতীয় নির্বাহী কমিটির রাজশাহী বিভাগীয় সাংগঠনিক সম্পাদক সৈয়দ শাহীন শওকতসহ জেলা ও মহানগর বিএনপির নেতারা।
সমাবেশ শেষে আলুপট্টি মোড় থেকে শুরু হয় বিজয় মিছিল। নগরীর প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে একই স্থানে এসে মিছিল শেষ হয়।