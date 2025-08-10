X
রবিবার, ১০ আগস্ট ২০২৫
২৬ শ্রাবণ ১৪৩২
দুদকের গণশুনানিতে অভিযোগ বলতে না পেরে জুতা নিক্ষেপ করলেন চাষি

বগুড়া প্রতিনিধি
১০ আগস্ট ২০২৫, ২২:১৫আপডেট : ১০ আগস্ট ২০২৫, ২২:১৫
ছাকোয়াত হোসেন মণ্ডল

বগুড়ায় দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) গণশুনানিতে অভিযোগ উত্থাপনের সুযোগ না পাওয়ায় ছাকোয়াত হোসেন মণ্ডল নামে এক মৎস্যচাষি ক্ষিপ্ত হয়ে সংস্থার চেয়ারম্যানকে লক্ষ্য করে জুতা নিক্ষেপ করেছেন। তবে জুতাটি চেয়ারম্যান পর্যন্ত পৌঁছেনি।

রবিবার (১০ আগস্ট) বেলা ১১টার দিকে বগুড়া শহরের শহীদ টিটু মিলনায়তনে গণশুনানিকালে এ ঘটনা ঘটে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, মৎস্যচাষি ছাকোয়াত হোসেন মণ্ডল একজন ভূমিহীন। তার বাড়ি বগুড়ার সোনাতলা উপজেলায়। ২০১৭ সালে আওয়ামী লীগ নেতা উপজেলা চেয়ারম্যানকে চাঁদা না দেওয়ায় তার বাড়িতে হামলা চালায়। তার তিনটি জলাশয় থেকে ২১ লাখ টাকার মাছ লুট করে। এ নিয়ে বিভিন্ন সময় সংবাদ সম্মেলন করেন। থানাসহ সরকারি বিভিন্ন দফতরে অভিযোগও দেন। এ ব্যাপারে প্রতিকার না পেয়ে হতাশ হয়ে পড়েন তিনি।

সর্বশেষ শহরের সাতমাথায় দুদকের গণশুনানিতে অংশ নিয়ে অভিযোগ দিতে যান। সেখানেও তার অভিযোগ গ্রহণ করা হয়নি। রবিবার সকালে বগুড়া শহীদ টিটু মিলনায়তনে গণশুনানি চলাকালে বক্তব্য উপস্থাপনের সুযোগ না পেয়ে ছাকোয়াত হোসেন মণ্ডল হঠাৎ ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। তিনি মঞ্চে দুদকের চেয়ারম্যান ড. মোহাম্মদ আবদুল মোমেনের দিকে নিজের পায়ের জুতা নিক্ষেপ করেন। ঘটনার পরপরই উপস্থিত কর্মকর্তারা তাকে মিলনায়তন থেকে বের করে দেন।

জুতা নিক্ষেপের কারণ জানতে চাইলে ছাকোয়াত মণ্ডল সাংবাদিকদের বলেন, ‘আমি একজন ভূমিহীন। সব দফতরে অভিযোগ দিয়েও বিচার পাইনি। মানবাধিকার কমিশন দুবার আমার পক্ষে রায় দিলেও কোনও কাজ হয়নি। দুদকের এ অনুষ্ঠানে শুধু সদর থানার অভিযোগ নিচ্ছিল, আমারটা নিচ্ছিল না। এ আক্ষেপেই আমি জুতা নিক্ষেপ করেছি। এতে যদি আমার জেল-ফাঁসি হয় হবে, আমি তাতেও প্রস্তুত।’

অভিযোগের বিষয়ে দুদক চেয়ারম্যান ড. মোহাম্মদ আবদুল মোমেন বলেন, ‘ওই ব্যক্তি হয়তো সঠিক পদ্ধতিতে আবেদন করেননি। তাই তার অভিযোগের বিষয়ে আমরা অবগত নই।’

বিষয়:
দুদক
