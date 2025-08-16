X
শনিবার, ১৬ আগস্ট ২০২৫
১ ভাদ্র ১৪৩২
রাজশাহীতে অভিযান চালিয়ে অস্ত্র-বিস্ফোরক উদ্ধার, জঙ্গি সন্দেহে সেই অনিন্দ্য আটক

রাজশাহী প্রতিনিধি
১৬ আগস্ট ২০২৫, ১২:৫৯আপডেট : ১৬ আগস্ট ২০২৫, ১২:৫৯
বাড়ি ঘিরে অভিযান ও উদ্ধার অস্ত্র-সরঞ্জাম

রাজশাহী নগরীর একটি বাড়িতে যৌথ বাহিনী অভিযান চালিয়ে বেশ কিছু অস্ত্র ও বিস্ফোরক তৈরির সরঞ্জাম উদ্ধার করেছে। এ ঘটনায় মুনতাসিরুল আলম অনিন্দ্য নামের একজনকে আটক করা হয়েছে। এই ব্যক্তি জঙ্গি সংশ্লিষ্টতার অভিযোগে এর আগেও একাধিকবার গ্রেফতার হয়েছিলেন।

শনিবার (১৬ আগস্ট) ভোর থেকে নগরীর কাদিরগঞ্জ এলাকার ওই বাড়িতে অভিযান শুরু হয়। বাড়িটি সেনাবাহিনী ঘিরে রেখেছে। পাশের একটি ভবনেও তল্লাশি চালানো হয়েছে।

শনিবার দুপুর সাড়ে ১২টায় বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন রাজশাহী মহানগর পুলিশের মুখপাত্র ও উপ-পুলিশ কমিশনার, সিটিটিসি (চলতি দায়িত্বে) গাজিউর রহমান।

তিনি জানান, রাজশাহী মহানগরীর কাদিরগঞ্জের একটি বাড়ি ও কোচিং সেন্টারে পুলিশ ও সেনাবাহিনীর যৌথ অভিযান চলছে। অভিযান শেষে বিস্তারিত জানানো হবে।

রাজশাহীতে অভিযান চালিয়ে অস্ত্র-বিস্ফোরক উদ্ধার, জঙ্গি সন্দেহে সেই অনিন্দ্য আটক

আটক ব্যক্তির নাম মুনতাসিরুল আলম অনিন্দ্য (৩৫)। তিনি মহানগর বিএনপির সাবেক সহ-সভাপতি শফিউল আলম লাটকুর ছেলে। অনিন্দ্য সেখানে ‘ডক্টর ইংলিশ’ নামের একটি কোচিং চালান। এটি রাজশাহী সিটি করপোরেশনের সাবেক মেয়র ও আওয়ামী লীগের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য এ এইচ এম খায়রুজ্জামান লিটনের পৈতৃক বাড়ি। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক শিক্ষার্থী অনিন্দ্য সাবেক মেয়রের আপন চাচাতো ভাই।

পুলিশ জানিয়েছে, অনিন্দ্য হলি আর্টিজান হত্যাকাণ্ডের পর ‘জঙ্গি সন্দেহে’ এবং রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের শিক্ষক এ এফএম রেজাউল করিম সিদ্দিকী হত্যা মামলায় গ্রেফতার হয়েছিলেন।

এদিকে অভিযানে ডক্টরস ইংলিশ নামের ওই প্রতিষ্ঠানে অভিযান চালিয়ে দুটি বিদেশি এয়ার গান, একটি রিভলবার, সঠিক কর্টিজ, ইয়ারগান শিশা তিন বক্স, ম্যাগনেট একটি, দেশীয় অস্ত্র ৬টি, জিপিএস একটি, ওয়াকিটকি ৪টি, ট্রাজারগান একটি, সিমকার্ড ১০টি, বাইনোকুলার একটি, বিস্ফোরক তৈরির সরঞ্জাম, পাসপোর্ট, এনআইডি, মনিটর ছয়টি, কম্পিউটার তিনটি, স্ক্যানার তিনটি ও মদের বোতল ৩৫টি উদ্ধার করেছে। তবে অভিযান নিয়ে সেনাবাহিনীর কোনও কর্মকর্তা কথা বলেননি।

/এফআর/
বিষয়:
জঙ্গিঅপরাধযৌথ বাহিনী
