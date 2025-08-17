অস্ত্র ও বিস্ফোরকসহ গ্রেফতার অনিন্দ্য ও তার দুই সহযোগী রিমান্ডে

রাজশাহীতে যৌথ বাহিনীর অভিযানে অস্ত্র ও বিস্ফোরকসহ গ্রেফতার মোস্তাসেরুল আলম অনিন্দ্য (৩৩) এবং তার দুই সহযোগী রবিন (২৮) ও ফয়সালের (৩০) পাঁচ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন আদালত। রবিবার (১৭ আগস্ট) দুপুরে রাজশাহী মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালত-২ এর বিচারক মামুনুর রশিদ শুনানি শেষে এ আদেশ দেন।
রাজশাহী মেট্রোপলিটন পুলিশের (আরএমপি) আদালত পরিদর্শক আবদুর রফিক বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, রবিবার দুপুরে আসামিদের আদালতে হাজির করেন মামলার তদন্ত কর্মকর্তা বোয়ালিয়া থানার পুলিশ পরিদর্শক (তদন্ত) মোতালেব হোসেন। তিনি আসামিদের সাত দিনের রিমান্ড আবেদন করেছিলেন। তবে আদালত পাঁচ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন।
তিনি আরও জানান, আসামিপক্ষ জামিনের আবেদন করেছিল। আদালত সে আবেদন নামঞ্জুর করেছেন। রিমান্ড মঞ্জুর হওয়ার পর তদন্ত কর্মকর্তা আসামিদের বোয়ালিয়া থানায় নিয়ে গেছেন।
আসামি অনিন্দ্য রাজশাহী মহানগর বিএনপির সাবেক সহ সভাপতি শফিউল আলম লাট্টুর ছেলে। তিনি আওয়ামী লীগ নেতা ও রাজশাহী সিটি করপোরেশনের সাবেক মেয়র এ এইচ এম খায়রুজ্জামান লিটনের চাচাতো ভাই। নগরীর কাদিরগঞ্জ এলাকায় বাড়ির পাশেই ‘ডক্টর ইংলিশ’ নামে একটি কোচিং সেন্টার পরিচালনা করতেন অনিন্দ্য।
শনিবার (১৬ আগস্ট) ভোরে থেকে বিকাল সাড়ে ৩টা পর্যন্ত ওই কোচিং সেন্টারে সেনাবাহিনী ও পুলিশ যৌথ অভিযান চালায়। এ সময় দুই সহযোগীসহ অনিন্দ্যকে গ্রেফতার করা হয়। অভিযানে উদ্ধার করা হয়- আগ্নেয়াস্ত্র, গুলি, সামরিক মানের দূরবীন, জিপিএস, স্নাইপার স্কোপ, দেশীয় অস্ত্র, বিদেশি ধারালো ডেগার, উন্নতমানের ওয়াকিটকি সেট, টিজার গান, অব্যবহৃত সিমকার্ড, বোমা তৈরির সরঞ্জাম, কম্পিউটার, দেশি-বিদেশি মদ এবং নাইট্রোজেন কার্টিজ।
অনিন্দ্য ২০১৬ সালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের শিক্ষক এ এফ এম রেজাউল করিম সিদ্দিকী হত্যাকাণ্ডে সন্দেহভাজন হিসেবে গ্রেফতার হয়েছিলেন। তখন তাকে রিমান্ডে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদও করা হয়েছিল। এ ছাড়া গুলশানের হোলি আর্টিজান হামলার ঘটনায় ‘সন্দেহভাজন জঙ্গি’ হিসেবে তাকেও ঢাকায় নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছিল।
এ দুটি মামলায় মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত জঙ্গি শরিফুল ইসলাম রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগে অনিন্দ্যের সহপাঠী ছিলেন। শরিফুলের সঙ্গে অনিন্দ্যের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কও ছিল।
এবার দুই সহযোগীসহ অনিন্দ্যকে গ্রেফতারের ঘটনায় শনিবার রাতে নগরীর বোয়ালিয়া থানায় অস্ত্র ও বিস্ফোরক এবং মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে পুলিশ বাদী হয়ে একটি মামলা করেছে।