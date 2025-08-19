পাবনায় অস্ত্র তৈরির কারখানায় পুলিশের অভিযান, আটক ২

পাবনার আতাইকুলা থানার লক্ষ্মীপুর ইউনিয়নের দুর্গম চতরা বিলে গোপন আস্তানায় অস্ত্র তৈরির কারখানা আবিষ্কার করেছে পুলিশ। সোমবার (১৮ আগস্ট) গভীর রাতে পরিচালিত অভিযানে বিপুল পরিমাণ অস্ত্র তৈরির সরঞ্জাম উদ্ধার ও দুই জনকে আটক করা হয়েছে।
পুলিশ সূত্রে জানা যায়, দীর্ঘদিন ধরে ‘ময়েজ বাহিনী’ নামে পরিচিত একটি সন্ত্রাসী গ্রুপ চতরা বিল এলাকায় অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড চালিয়ে আসছিল। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে পুলিশ অস্ত্র তৈরির ছাঁচ, কাটিং মেশিন, ড্রিল মেশিন, লোহার পাত ও গানপাউডারসহ বিপুল সরঞ্জাম জব্দ করে।
আটক ব্যক্তিরা প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে স্বীকার করেছে, স্থানীয়ভাবে ডাকাতি ও চাঁদাবাজির উদ্দেশ্যে এসব অস্ত্র তৈরি হচ্ছিল। তবে পুলিশ মনে করছে, এর পেছনে আরও বড় কোনও নেটওয়ার্ক সক্রিয় থাকতে পারে।
আতাইকুলা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) হবিবুর রহমান বলেন, ‘চতরা বিলকে কেন্দ্র করে ময়েজ বাহিনী দীর্ঘদিন ধরে চাঁদাবাজি, ডাকাতি ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড চালিয়ে আসছে। তাদের আস্তানা গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। আটকদের জিজ্ঞাসাবাদ চলছে এবং অন্যদেরও আইনের আওতায় আনা হবে। অভিযান শেষ হলে আটকদের পরিচয় জানানো হবে।’
স্থানীয়দের অভিযোগ, চতরা বিলের অজপাড়াগাঁয় দীর্ঘদিন ধরেই ময়েজ বাহিনী অস্ত্র নিয়ে মহড়া দিচ্ছিল। দিনের বেলায় তারা আড়ালে থাকলেও রাতে অস্ত্র হাতে প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়াতো, ফলে সাধারণ মানুষ ভয়ে মুখ খুলতে সাহস পেত না।
পুলিশ আরও জানিয়েছে, অভিযান এখনও চলমান। এ ঘটনায় মামলা দায়েরের প্রক্রিয়া চলছে এবং পুরো চতরা বিল এলাকায় নিরাপত্তাব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে।