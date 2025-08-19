X
মঙ্গলবার, ১৯ আগস্ট ২০২৫
৪ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

পাবনায় অস্ত্র তৈরির কারখানায় পুলিশের অভিযান, আটক ২

পাবনা প্রতিনিধি
১৯ আগস্ট ২০২৫, ১০:১৯আপডেট : ১৯ আগস্ট ২০২৫, ১০:১৯
বিপুল পরিমাণ অস্ত্র তৈরির সরঞ্জাম উদ্ধার

পাবনার আতাইকুলা থানার লক্ষ্মীপুর ইউনিয়নের দুর্গম চতরা বিলে গোপন আস্তানায় অস্ত্র তৈরির কারখানা আবিষ্কার করেছে পুলিশ। সোমবার (১৮ আগস্ট) গভীর রাতে পরিচালিত অভিযানে বিপুল পরিমাণ অস্ত্র তৈরির সরঞ্জাম উদ্ধার ও দুই জনকে আটক করা হয়েছে।

পুলিশ সূত্রে জানা যায়, দীর্ঘদিন ধরে ‘ময়েজ বাহিনী’ নামে পরিচিত একটি সন্ত্রাসী গ্রুপ চতরা বিল এলাকায় অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড চালিয়ে আসছিল। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে পুলিশ অস্ত্র তৈরির ছাঁচ, কাটিং মেশিন, ড্রিল মেশিন, লোহার পাত ও গানপাউডারসহ বিপুল সরঞ্জাম জব্দ করে।

আটক ব্যক্তিরা প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে স্বীকার করেছে, স্থানীয়ভাবে ডাকাতি ও চাঁদাবাজির উদ্দেশ্যে এসব অস্ত্র তৈরি হচ্ছিল। তবে পুলিশ মনে করছে, এর পেছনে আরও বড় কোনও নেটওয়ার্ক সক্রিয় থাকতে পারে।

আতাইকুলা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) হবিবুর রহমান বলেন, ‘চতরা বিলকে কেন্দ্র করে ময়েজ বাহিনী দীর্ঘদিন ধরে চাঁদাবাজি, ডাকাতি ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড চালিয়ে আসছে। তাদের আস্তানা গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। আটকদের জিজ্ঞাসাবাদ চলছে এবং অন্যদেরও আইনের আওতায় আনা হবে। অভিযান শেষ হলে আটকদের পরিচয় জানানো হবে।’

স্থানীয়দের অভিযোগ, চতরা বিলের অজপাড়াগাঁয় দীর্ঘদিন ধরেই ময়েজ বাহিনী অস্ত্র নিয়ে মহড়া দিচ্ছিল। দিনের বেলায় তারা আড়ালে থাকলেও রাতে অস্ত্র হাতে প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়াতো, ফলে সাধারণ মানুষ ভয়ে মুখ খুলতে সাহস পেত না।

পুলিশ আরও জানিয়েছে, অভিযান এখনও চলমান। এ ঘটনায় মামলা দায়েরের প্রক্রিয়া চলছে এবং পুরো চতরা বিল এলাকায় নিরাপত্তাব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে।

/কেএইচটি/
বিষয়:
আটক
সম্পর্কিত
সাঈদীর ফাঁসির রায়ে মিষ্টি বিতরণ করা আওয়ামী লীগ নেতাকে মিষ্টি খাইয়ে মারধর
টেকনাফে বঙ্গবন্ধুর মৃত্যুবার্ষিকী পালনের ঘটনায় আটক ৬
নারীসহ আটক বিএনপি নেতা, কাজি ডেকে বিয়ে
সর্বশেষ খবর
পুতিন ও জেলেনস্কির মধ্যে বৈঠকের ব্যবস্থা করছেন ট্রাম্প
পুতিন ও জেলেনস্কির মধ্যে বৈঠকের ব্যবস্থা করছেন ট্রাম্প
দ্রুত চুল গজাতে সাহায্য করে এই ৫ ভিটামিন
দ্রুত চুল গজাতে সাহায্য করে এই ৫ ভিটামিন
বাহরাইনে দশের মধ্যে নিজেকে সাড়ে সাত দিচ্ছেন যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী জায়ান
বাহরাইনে দশের মধ্যে নিজেকে সাড়ে সাত দিচ্ছেন যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী জায়ান
চালুর আগেই মেয়াদ শেষ যন্ত্রপাতির, হাজার কোটি টাকা গচ্চার শঙ্কা
শাহজালালের থার্ড টার্মিনালচালুর আগেই মেয়াদ শেষ যন্ত্রপাতির, হাজার কোটি টাকা গচ্চার শঙ্কা
সর্বাধিক পঠিত
মাহিন সরকারকে বহিষ্কার করলো এনসিপি
মাহিন সরকারকে বহিষ্কার করলো এনসিপি
১১ নারী শিক্ষকসহ ১২ জনকে চাকরিচ্যুত করলো অ্যাডহক কমিটি
শেরেবাংলা বালিকা মহাবিদ্যালয়১১ নারী শিক্ষকসহ ১২ জনকে চাকরিচ্যুত করলো অ্যাডহক কমিটি
সিলেটের নতুন ডিসি সারোয়ার আলম
সিলেটের নতুন ডিসি সারোয়ার আলম
পোড়ানো হলো বঙ্গবন্ধু ও শেখ হাসিনা সম্পর্কিত চার শতাধিক বই
পোড়ানো হলো বঙ্গবন্ধু ও শেখ হাসিনা সম্পর্কিত চার শতাধিক বই
উমামা ফাতেমার নেতৃত্বে স্বতন্ত্র ঐক্যজোট প্যানেল
ডাকসু নির্বাচনউমামা ফাতেমার নেতৃত্বে স্বতন্ত্র ঐক্যজোট প্যানেল
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media