X
বৃহস্পতিবার, ২১ আগস্ট ২০২৫
৬ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

স্কুলছাত্রী ধর্ষণ মামলায় যুবকের যাবজ্জীবন

সিরাজগঞ্জ প্রতিনিধি
২১ আগস্ট ২০২৫, ১৭:৪৫আপডেট : ২১ আগস্ট ২০২৫, ১৭:৪৫
আবু কাছির হাসান হীরা

সিরাজগঞ্জের সলঙ্গায় এক স্কুলছাত্রীকে ধর্ষণের অভিযোগে আবু কাছির হাসান হীরা (৩০) নামের এক যুবককে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। পাশাপাশি তাকে এক লাখ টাকা অর্থদণ্ড এবং অনাদায়ে দুই মাসের বিনা শ্রম কারাদণ্ডের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

বৃহস্পতিবার (২১ আগস্ট) দুপুরে সিরাজগঞ্জ নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল-২-এর বিচারক বেগম সালমা খাতুন এই রায় ঘোষণা করেন।

দণ্ডপ্রাপ্ত হীরা রায়গঞ্জ উপজেলার মোজাফ্ফরপুর গ্রামের আব্দুস সাত্তার ভুঁইয়ার ছেলে।

নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল-২-এর পাবলিক প্রসিকিউটর (পিপি) মাসুদুর রহমান বলেন, ‘স্কুলছাত্রীকে ধর্ষণের অভিযোগে আবু কাছির হাসান হীরাকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। তবে মামলার অপর আসামি নুর নবীর বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়ায় তাকে খালাস দেওয়া হয়েছে।’

মামলার এজাহারে উল্লেখ করা হয়, ভুক্তভোগী কিশোরী সলঙ্গা থানার একটি স্কুলের দশম শ্রেণির ছাত্রী ছিল। ২০১৬ সালে তার সঙ্গে আবু কাছির হাসান হীরার মোবাইল ফোনে পরিচয় হয় এবং পরবর্তীতে তাদের মধ্যে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। ২০১৮ সালের ১১ ফেব্রুয়ারি আসামি নুর নবীর সহযোগিতায় হীরা কিশোরীকে বগুড়ার মোমো ইন পার্কে নিয়ে যায়। সেখানে বিয়ের প্রলোভন দেখিয়ে একটি কক্ষে তাকে ধর্ষণ করে এবং ভিডিও ধারণ করে।

পরে বিভিন্ন সময়ে কিশোরীকে একাধিকবার ধর্ষণ করলে অন্তঃসত্ত্বা হয়ে যায় সেই কিশোরী। পরবর্তীতে বিয়ে করতে হীরা অস্বীকার করে। এরপর ২০১৯ সালের ১৬ জুন কিশোরী বাদী হয়ে আবু কাছির হাসান হীরা ও নুর নবীকে আসামি করে সলঙ্গা থানায় মামলা করেছিল।

/কেএইচটি/
বিষয়:
ধর্ষণমামলাযাবজ্জীবন কারাদণ্ড
সম্পর্কিত
জুলাই আন্দোলন: ২৬ মামলায় চার্জশিট
দুর্নীতির মামলায় খালাস পেলেন বিএনপি নেতা সেলিম ভূঁইয়া
ককটেল বিস্ফোরণের মামলা: মির্জা ফখরুল, আব্বাসসহ ৬৫ জনের অব্যাহতি
সর্বশেষ খবর
সাদাপাথরকে আগের রূপে ফিরিয়ে দিতে যা যা দরকার, করা হবে
পরিদর্শন শেষে সিলেটের নবনিযুক্ত জেলা প্রশাসকসাদাপাথরকে আগের রূপে ফিরিয়ে দিতে যা যা দরকার, করা হবে
টানা ৫ বছর টেকসই তালিকায় সিটি ব্যাংক
টানা ৫ বছর টেকসই তালিকায় সিটি ব্যাংক
লাওসে আবারও নিজেদের সেরাটা দিতে চান আফঈদারা, তবে...
লাওসে আবারও নিজেদের সেরাটা দিতে চান আফঈদারা, তবে...
চীন সীমান্তে উত্তর কোরিয়ার গোপন ক্ষেপণাস্ত্র ঘাঁটি: প্রতিবেদন
চীন সীমান্তে উত্তর কোরিয়ার গোপন ক্ষেপণাস্ত্র ঘাঁটি: প্রতিবেদন
সর্বাধিক পঠিত
এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের জন্য সুখবর
এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের জন্য সুখবর
ইএফটিতে শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতন সংক্রান্ত নতুন নির্দেশনা
ইএফটিতে শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতন সংক্রান্ত নতুন নির্দেশনা
আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের ৪ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে মার্কিন নিষেধাজ্ঞা
আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের ৪ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে মার্কিন নিষেধাজ্ঞা
গ্যাস পাম্পে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড, এক বাস ৯ সিএনজি ও দুই মোটরসাইকেল পুড়ে ছাই
গ্যাস পাম্পে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড, এক বাস ৯ সিএনজি ও দুই মোটরসাইকেল পুড়ে ছাই
পাকিস্তানের সঙ্গে ভিসা অব্যাহতি চুক্তি অনুমোদন
পাকিস্তানের সঙ্গে ভিসা অব্যাহতি চুক্তি অনুমোদন
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media