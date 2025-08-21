স্কুলছাত্রী ধর্ষণ মামলায় যুবকের যাবজ্জীবন

সিরাজগঞ্জের সলঙ্গায় এক স্কুলছাত্রীকে ধর্ষণের অভিযোগে আবু কাছির হাসান হীরা (৩০) নামের এক যুবককে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। পাশাপাশি তাকে এক লাখ টাকা অর্থদণ্ড এবং অনাদায়ে দুই মাসের বিনা শ্রম কারাদণ্ডের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
বৃহস্পতিবার (২১ আগস্ট) দুপুরে সিরাজগঞ্জ নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল-২-এর বিচারক বেগম সালমা খাতুন এই রায় ঘোষণা করেন।
দণ্ডপ্রাপ্ত হীরা রায়গঞ্জ উপজেলার মোজাফ্ফরপুর গ্রামের আব্দুস সাত্তার ভুঁইয়ার ছেলে।
নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল-২-এর পাবলিক প্রসিকিউটর (পিপি) মাসুদুর রহমান বলেন, ‘স্কুলছাত্রীকে ধর্ষণের অভিযোগে আবু কাছির হাসান হীরাকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। তবে মামলার অপর আসামি নুর নবীর বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়ায় তাকে খালাস দেওয়া হয়েছে।’
মামলার এজাহারে উল্লেখ করা হয়, ভুক্তভোগী কিশোরী সলঙ্গা থানার একটি স্কুলের দশম শ্রেণির ছাত্রী ছিল। ২০১৬ সালে তার সঙ্গে আবু কাছির হাসান হীরার মোবাইল ফোনে পরিচয় হয় এবং পরবর্তীতে তাদের মধ্যে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। ২০১৮ সালের ১১ ফেব্রুয়ারি আসামি নুর নবীর সহযোগিতায় হীরা কিশোরীকে বগুড়ার মোমো ইন পার্কে নিয়ে যায়। সেখানে বিয়ের প্রলোভন দেখিয়ে একটি কক্ষে তাকে ধর্ষণ করে এবং ভিডিও ধারণ করে।
পরে বিভিন্ন সময়ে কিশোরীকে একাধিকবার ধর্ষণ করলে অন্তঃসত্ত্বা হয়ে যায় সেই কিশোরী। পরবর্তীতে বিয়ে করতে হীরা অস্বীকার করে। এরপর ২০১৯ সালের ১৬ জুন কিশোরী বাদী হয়ে আবু কাছির হাসান হীরা ও নুর নবীকে আসামি করে সলঙ্গা থানায় মামলা করেছিল।