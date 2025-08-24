রাকসু নির্বাচনের মনোনয়নপত্র বিতরণ শুরু

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (রাকসু) ও সিনেটে ছাত্র প্রতিনিধি নির্বাচনের মনোনয়নপত্র বিতরণ শুরু হয়েছে। পূর্বনির্ধারিত সময়সূচি অনুযায়ী রবিবার (২৪ আগস্ট) সকাল ১০টা থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজী নজরুল ইসলাম অডিটোরিয়ামের নিচতলায় অবস্থিত রাকসুর কোষাধ্যক্ষের কার্যালয়ে রিটার্নিং কর্মকর্তারা মনোনয়নপত্র বিতরণ কার্যক্রম শুরু করেন। তবে এদিন বেলা সাড়ে ১১টা পর্যন্ত কোনও শিক্ষার্থী মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেননি।
এদিন, সকাল ১০টা থেকেই হল ছাত্র সংসদ নির্বাচনের মনোনয়নপত্র বিতরণ হলগুলোতে শুরু হয়েছে। হল ছাত্র সংসদ নির্বাচনের রিটার্নিং কর্মকর্তারা হলগুলোতে পৃথকভাবে মনোনয়নপত্র বিতরণ করছেন।
জানা যায়, রিটার্নিং কর্মকর্তাদের আলাদা অফিস না থাকায় রাকসুর কোষাধ্যক্ষের কার্যালয়ে বসছেন তারা। সেখান থেকেই মনোনয়নপত্র বিতরণ করা হবে। রিটার্নিং কর্মকর্তা হিসেবে ছয় জন শিক্ষক রয়েছেন। প্রধান রিটার্নিং কর্মকর্তা হিসেবে রয়েছেন রাকসুর কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক সেতাউর রহমান। এ ছাড়া রিটার্নিং কর্মকর্তা রয়েছেন অধ্যাপক নুরুল মোমেন, অধ্যাপক মাহমুদুল হাসান, অধ্যাপক শামীমা নাসরিন সীমা, অধ্যাপক আব্দুল খালেক এবং অধ্যাপক মাহবুবুল ইসলাম।
এদিকে, রাকসু, সিনেটে ছাত্র প্রতিনিধি ও হল ছাত্র সংসদ নির্বাচন-২০২৫-এর মনোনয়নপত্রের মূল্য পুনর্নির্ধারণ করা হয়েছে। শনিবার (২৩ আগস্ট) বিশ্ববিদ্যালয়ের জনসংযোগ দফতর থেকে পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বিষয়টি জানানো হয়।
সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, রাকসু ও সিনেটে ছাত্র প্রতিনিধির মনোনয়নপত্রের মূল্য ৩০০ টাকা ও হল ছাত্র সংসদের মনোনয়নপত্রের মূল্য ২০০ টাকা করা হয়েছে। অগ্রণী ব্যাংক, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় করপোরেট শাখায় ০২০০০২৪২৮২১৭৭ হিসাবে মনোনয়নপত্রের মূল্য জমা দিতে হবে।
সার্বিক বিষয়ে প্রধান রিটার্নিং কর্মকর্তা অধ্যাপক সেতাউর রহমান বলেন, ‘মনোনয়নপত্র সংগ্রহের ক্ষেত্রে ব্যাংক ড্রাফট করা লাগে। ব্যাংক ড্রাফট করার জন্যও কিছুটা সময় লাগে। এজন্য হয়তো বা এখন পর্যন্ত কেউ মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করতে পারেনি। এ ছাড়া মনোনয়নপত্র সংগ্রহের জন্য আজকে ছাড়াও এখনও দুই দিন সময় রয়েছে। শেষ দিনে হয়তো বা মনোনয়নপত্র সংগ্রহের পরিমাণটা বাড়বে।’
পোষ্য কোটা পুনর্বহালের দাবিতে শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের একাংশ কর্মবিরতি পালন করছেন। এজন্য রাকসু নির্বাচনের তফসিল আবারও পুনর্বিন্যস্ত করা হতে পারে কিনা জানতে চাইলে প্রধান রিটার্নিং কর্মকর্তা বলেন, ‘আজ (রবিবার) বিকালে ছাত্র সংগঠনগুলোর সঙ্গে আমরা বসবো। তাদের সঙ্গে আলোচনা করে এবং অধিকাংশের মতামতের ভিত্তিতে যেকোনও একটা সিদ্ধান্ত নেওয়া হতে পারে।’
গত ১৯ আগস্ট দিবাগত রাতে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করে নির্বাচন কমিশন। ভোটার তালিকা অনুযায়ী, ছাত্র ভোটার ১৫ হাজার ১৫১ জন ও ছাত্রী ভোটার ৯ হাজার ৭৪১ জন। মোট ভোটারের ৬১ শতাংশ ছাত্র এবং ৩৯ শতাংশ ছাত্রী ভোটার রয়েছেন। এর আগে খসড়া ভোটার ছিল ২৫ হাজার ১২৭ জন। চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় আইবিএ-এর ২২১ জন শিক্ষার্থী যুক্ত হয়েছেন। সেই হিসেবে খসড়া তালিকা থেকে ৪৫৬ জন ভোটার বাদ পড়েছেন।
সর্বশেষ গত ২০ আগস্ট পুনর্বিন্যস্ত তফসিল অনুযায়ী, মনোনয়নপত্র বিতরণ চলবে ২৪ আগস্ট থেকে ২৬ আগস্ট পর্যন্ত। এই তিন দিন সকাল ১০টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজী নজরুল ইসলাম অডিটোরিয়ামের নিচতলায় অবস্থিত প্রধান রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয় থেকে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করতে পারবেন পদপ্রার্থী হতে ইচ্ছুক শিক্ষার্থীরা।
এ ছাড়া ২৭ ও ২৮ আগস্ট সকাল ৯টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত মনোনয়নপত্র দাখিল, ৩১ আগস্ট ও ১ সেপ্টেম্বর, মনোনয়নপত্র বাছাই, ২ সেপ্টেম্বর প্রার্থীদের প্রাথমিক তালিকা প্রকাশ, ৩ সেপ্টেম্বর সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার এবং ৪ সেপ্টেম্বর প্রার্থীদের চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ, ১৫ সেপ্টেম্বর সকাল ৯টা থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত আবাসিক হলে ভোটগ্রহণ এবং ওই দিনই ভোট গণনা ও ফলাফল ঘোষণা হওয়ার কথা রয়েছে।