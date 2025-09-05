আলু রফতানির চেষ্টা করছে সরকার: বাণিজ্য উপদেষ্টা

বাণিজ্য, বস্ত্র ও পাট এবং বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দীন বলেছেন, ‘আলুর দাম নিয়ে কেবিনেটে বহুবার আলোচনা হয়েছে। আমরা রফতানিতে প্রণোদনা দিচ্ছি। আর চাহিদা তৈরির ক্ষেত্রে আমরা চেষ্টা করছি, আলু কিনে টিসিবির মাধ্যমে বিক্রির এবং একই সময় রফতানি করার।’
শুক্রবার (৫ সেপ্টেম্বর) দুপুর ১টার দিকে জয়পুরহাটের আক্কেলপুর উপজেলার গোপীনাথপুর উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এ কথা বলেন।
এর আগে, দুপুর পৌনে ১টায় তাকে বহনকারী হেলিকপ্টার ওই বিদ্যালয় মাঠে অবতরণ করে। হেলিকপ্টার থেকে নামার পর জেলা প্রশাসন, পুলিশ প্রশাসন, উপজেলা প্রশাসন ও গোপীনাথপুর ইউনিয়ন পরিষদের পক্ষে তাকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানানো হয়। সেখানে তাকে গার্ড অব অনার প্রদান করা হয়।
শেখ বশিরউদ্দীন বলেন, ‘টিসিবি আলু কিনবে, অলরেডি সম্ভবত কেনা শুরু করেছে। কিন্তু সেটা যথেষ্ট হবে বলে আমি মনে করি না। আমাদের বাজার পর্যবেক্ষণ এবং কৃষকের উপযুক্ত মূল্য পাওয়ার ক্ষেত্রে আমরা মনে করছি রফতানিই একমাত্র উপায়- কারণ গত বছর ফলন বাম্পার ছিল।’
তিনি বলেন, ‘গত বছর আলুর দাম ৮০ টাকা ৯০ টাকা কেজি ছিল। ফলশ্রুতিতে আলু ভালো হয়েছে, আর বেশি হওয়াতে সমস্যা তৈরি হয়েছে। কিছু আলু আমরা রফতানি করতে পারলে এই সংকট আমরা মোকাবিলা করতে পারবো। আর আলু নিয়ে কোনও সিন্ডিকেট করে থাকলে অবশ্যই ব্যবস্থা আছে।’
হেলিকাপ্টার থেকে নেমে উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দীন গোপীনাথপুর থেকে প্রায় দেড় কিলোমিটার দূরে বগুড়ার জেলার দুপচাঁচিয়া উপজেলার মত্তুর্তাপুর সিদ্দিকীয়া দারুল হেদায়েদ খানকা শরিফে গিয়ে জুমার নামাজ আদায় করেন। এরপর খানকা শরিফ চত্বরে উপদেষ্টার শ্বশুর জয়পুরহাট-২ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য মরহুম মোহাম্মদ আবদুর রাজ্জাক আকন্দের কবর জিয়ারত করেন। এরপর তিনি পারিবারিক ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান গোপীনাথপুর হিমাগার লিমিটেডে অবস্থান করেন। বিকাল ৫টা পর্যন্ত আক্কেলপুরে অবস্থানের পর ঢাকার উদ্দেশে যাত্রা করবেন বলে তার সরকারি সফর সূচি থেকে জানা গেছে।