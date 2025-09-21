রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে অস্থিরতা, রাকসু নির্বাচন হবে কি হবে না?

তিন দশকেরও বেশি সময় পর রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে (রাবি) কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (রাকসু) নির্বাচন ঘিরে শিক্ষাঙ্গনে তৈরি হয়েছে আমেজ। ঘোষিত তফসিল অনুযায়ী ২৫ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা বহুল প্রতীক্ষিত এ নির্বাচন। ৩৫ বছর পর ভোটাধিকার প্রয়োগের সুযোগ পেয়ে উচ্ছ্বাসে মেতেছেন শিক্ষার্থীরা। ক্যাম্পাসজুড়ে বইছে নির্বাচনি উৎসব। হলে, বিভিন্ন চত্বরে, ক্যাম্পাস সংলগ্ন মেসগুলোতে এবং অনলাইনে জোর প্রচারণা চালাচ্ছেন প্রার্থীরা। তবে এ আমেজে সংকট সৃষ্টি করেছে পুনর্বহাল হওয়া পোষ্য কোটা।
শিক্ষার্থীদের আন্দোলনের মুখে চলতি বছরের গত ২ জানুয়ারি পোষ্য কোটা বাতিলের ঘোষণা দেন রাবি উপাচার্য অধ্যাপক সালেহ্ হাসান নকীব। এরপর থেকেই শিক্ষক-কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা পোষ্য কোটাকে প্রাতিষ্ঠানিক সুবিধা দাবি করে একের পর এক আন্দোলন শুরু করেন। এরই প্রেক্ষিতে ১৮ সেপ্টেম্বর বিকালে এক জরুরি একাডেমিক কমিটির সভায় পোষ্য কোটা পুনর্বহালের সিদ্ধান্ত নেয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। এরপর থেকেই ক্যাম্পাসে বিক্ষোভে ফেটে পড়েন সাধারণ শিক্ষার্থীরা। প্রতিবাদে বিক্ষোভ, আমরণ অনশন, অবস্থান কর্মসূচি করাসহ শিক্ষক-কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সঙ্গে শিক্ষার্থীদের ধ্বস্তাধস্তির ঘটনাও ঘটেছে।
শনিবার বিকাল থেকে রাতভর এই আন্দোলনে শিক্ষার্থীদের চাপের মুখে রাত পৌনে ২টায় পোষ্য কোটার ভর্তি কার্যক্রম স্থগিত করেন রাবি উপাচার্য। রবিবার জরুরি সিন্ডিকেট সভায় তা নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের আশ্বাস দেন তিনি। এরপরই থেকে কর্মসূচি থেকে ধীরে ধীরে সরে আসেন শিক্ষার্থীরা। শনিবার রাত সাড়ে ৩টার মধ্যে সব শিক্ষার্থীরা হলে ফিরে যান।
রবিবার বিকাল সোয়া ৫টায় জরুরি সিন্ডিকেট সভায় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার অধ্যাপক ইফতেখারুল আলম মাসউদ বলেন, ‘শনিবার পোষ্য কোটাকে কেন্দ্র করে শিক্ষক-কর্মকর্তা ও কর্মচারী এবং শিক্ষার্থীদের ধ্বস্তাধস্তির ঘটনায় পাঁচ সদস্য বিশিষ্ট আভ্যন্তরীণ তদন্ত কমিটি এবং একটি বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। প্রাতিষ্ঠানিক সুবিধায় (পোষ্য কোটা) ভর্তি আপাতত স্থগিত থাকবে। এ বিষয়ে সিন্ডিকেটে রিপোর্ট করা হয়েছে। এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সবার সঙ্গে আলোচনা শেষে অচিরেই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানানো হবে। এছাড়া সিন্ডিকেট থেকে যথাসময়ে রাকসু নির্বাচন আয়োজনের জন্য নির্বাচন কমিশনসহ শিক্ষক, শিক্ষার্থী এবং সংশ্লিষ্ট সব পক্ষের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানানো হয়েছে।’
এরপরও রাকসু নির্বাচন নিয়ে যেন সংশয় কাটছে না শিক্ষার্থীদের। দুই দিন সময় পোষ্য কোটা ইস্যুতে ব্যয় করায় প্রার্থীরা পড়েছেন বিপাকে।
গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের শিক্ষার্থী মুজাহিদ ইসলাম বাংলা ট্রিবিউনকে বলেন, ‘পোষ্য কোটার মতো মীমাংসিত বিষয়কে ইস্যুকে করে রাকসু নিয়ে নানামুখী ষড়যন্ত্র চলছে। আন্দোলনের ফলে রাকসু নির্বাচনের প্রার্থীদের প্রচারণাতেও কিছুটা ব্যাঘাত ঘটেছে। যদি পরবর্তীতে কেউ অতি উৎসাহী হয়ে উগ্র আচরণ না করে যদি সুন্দরভাবে আন্দোলন পরিচালনা করে তাহলে আশা করি রাকসু নির্বাচন হবে।’
ছাত্রদল সমর্থিত ঐক্যবদ্ধ নতুন প্রজম্ম প্যানেলের ভিপি পদপ্রার্থী শেখ নুর উদ্দিন আবির বাংলা ট্রিবিউনকে বলেন, ‘পোষ্য কোটার দাবিতে যদি রাকসু নির্বাচনে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়, তাহলে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে নিয়ে আমরা ষড়যন্ত্রকারীদের ক্যাম্পাস থেকে বিতাড়িত করবো। ৫ আগস্টের পর আমরা তিন দিন সরকার চালাতে পারলে, রাকসুর মতো একটা নির্বাচনও পরিচালনা করতে পারবো।’
রাবি শাখা ছাত্রশিবিরের সাধারণ সম্পাদক মোজাহিদ ফয়সাল বাংলা ট্রিবিউনকে বলেন, ‘রাকসু নির্বাচনের আগমুহূর্তে মীমাংসিত একটি ইস্যুকে সামনে নিয়ে এসে রাকসু বানচালের চেষ্টা করা হচ্ছে। তাদের আন্দোলনের কারণে রাকসু বানচালের পরিবেশ তৈরি হলে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে নিয়ে আন্দোলন চালিয়ে যাবো।’
নাম প্রকাশ না করা শর্তে বিশ্ববিদ্যালয়ের এক অধ্যাপক বাংলা ট্রিবিউনকে বলেন, ‘বিভিন্ন আন্দোলন সংগ্রামে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা রয়েছে। তবে এখান থেকে তেমন নেতৃত্ব গড়ে উঠছে না। রাকসু নির্বাচনের মধ্য দিয়েই তা সম্ভব। যদিও আমি রাকসু নির্বাচন কার্যক্রমে সরাসরি সম্পৃক্ত নই। তারপরও আমার মনে হয়েছে এখানে অনেক দক্ষ এবং যোগ্য মানুষ রয়েছেন। আশা করি, ঢাবি, জাবির ভুলগুলো থেকে শিক্ষা নিয়ে তারা একটি গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের আয়োজন করবেন। বর্তমান পোষ্য কোটা এবং রাকসু নিয়ে যে সংকট চলছে, যদি উভয় পক্ষ এতে অতিআবেগী না হয়ে যৌক্তিকভাবে আন্দোলন পরিচালনা করেন, তাহলে এই সংকট নিরসন সম্ভব।’
বহুল প্রতীক্ষিত এই নির্বাচন কী ২৫ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত হবে, নাকি পোষ্য কোটার জটিলতায় আবারও পিছিয়ে যাবে- প্রার্থী ও শিক্ষার্থীদের এ শঙ্কার রয়েছে। এ বিষয়ে জানতে চাইলে রাকসুর প্রধান নির্বাচন কমিশনার অধ্যাপক এফ. নজরুল ইসলাম বাংলা ট্রিবিউনকে বলেন, 'পোষ্য কোটা বহাল রাকসু নির্বাচনের সঙ্গে সরাসরি সংশ্লিষ্ট কোনও বিষয় নয়। নির্বাচন যথা সময়েই অনুষ্ঠিত হবে। প্রার্থী কিংবা ভোটার—কেউ এ ইস্যুর সঙ্গে জড়িত নয়। প্রশাসন বিষয়টি এমনভাবে সামাল দেবে যাতে নির্বাচনে এর প্রভাব না পড়ে।’