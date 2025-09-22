দুর্গাপূজার পরে রাকসু নির্বাচন চায় ছাত্রদল

দুর্গাপূজার পরে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (রাকসু) নির্বাচন চাচ্ছে শাখা ছাত্রদল-সমর্থিত প্যানেল ‘ঐক্যবদ্ধ নতুন প্রজন্ম’। সোমবার (২২ সেপ্টেম্বর) বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবহন চত্বরে গণমাধ্যমকে এ কথা জানান ছাত্রদল-সমর্থিত প্যানেলের সহসভাপতি (ভিপি) পদপ্রার্থী শেখ নুর উদ্দিন আবির।
তিনি বলেন, ‘আমরা দেখেছি গত ৪৮ ঘণ্টা আগে রাকসু নির্বাচন নিয়ে যে উৎসবমুখর পরিবেশ, ভোটার এবং প্রার্থীদের যে আনাগোনা ছিল তা এখন নেই। ভোটাররা অনেকেই বাসায় চলে গেছেন। আমরা চাই, সর্বোচ্চ ভোটারের উপস্থিতিতে উৎসবমুখর পরিবেশে নির্বাচন। আমি নির্বাচন কমিশনকে বলবো, আপনারা শিক্ষার্থীদের পালস বোঝার চেষ্টা করেন। আমরা চাই নির্বাচনটা দুর্গাপূজার পরেই হোক। এটা জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের চাওয়া।’
উল্লেখ্য, রাকসু নির্বাচনে মোট ২৮ হাজার ৯০৫ জন ভোটার রয়েছেন। এর মধ্যে রাকসু, সিনেটে ছাত্র প্রতিনিধি ও হল সংসদ নির্বাচনে মোট ৯০৩ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। আগামী ২৫ সেপ্টেম্বর রাকসু নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। নির্বাচনে রাকসু, হল সংসদ ও সিনেটে ছাত্র প্রতিনিধি মিলিয়ে একজন ভোটারকে ৪৩টি ভোট প্রদান করতে হবে।
তফসিল অনুযায়ী, ২৫ সেপ্টেম্বর রাকসু নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা। ভোট প্রদানের পর গণনা শেষে সেদিনই ফল প্রকাশ করা হবে বলে জানা গেছে।