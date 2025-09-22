X
সোমবার, ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৫
৭ আশ্বিন ১৪৩২
রাকসু নির্বাচনের জন্য শাটডাউন প্রত্যাহার করেছেন জামায়াতপন্থি শিক্ষকরা

রাবি প্রতিনিধি
২২ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৮:২৯আপডেট : ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৮:৪১
সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন জামায়াতপন্থি শিক্ষকরা

শিক্ষার্থীদের বহুল প্রত্যাশিত রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (রাকসু) নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে শাটডাউন কর্মসূচি প্রত্যাহার করে নিয়েছেন জামাতপন্থি শিক্ষকরা। সোমবার (২২ সেপ্টেম্বর) বিকালে জামাতপন্থি শিক্ষকদের সংগঠন রাবি শাখা ‘বাংলাদেশ পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক পরিষদ’র এক জরুরি সভায় এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

সভা শেষে এ দিন বিকাল সাড়ে ৫টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিনস কমপ্লেক্সে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এ কথা জানান সংগঠনটির সভাপতি অধ্যাপক ড. জে এ এম সকিলউর রহমান।

তিনি বলেন, আজ বাংলাদেশ পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক পরিষদ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় শাখার উদ্যোগে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের নিয়ে একটি জরুরি সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে শিক্ষার্থীদের বহুল প্রত্যাশিত রাকসু নির্বাচন ২০২৫ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে এ সংক্রান্ত অফিসিয়াল কার্যক্রমে শিক্ষকদের সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। একইসঙ্গে গত ২০ সেপ্টেম্বর ক্যাম্পাসে সংঘটিত অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনায় জড়িত দোষীদের সুষ্ঠু তদন্তের মাধ্যমে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদানের জোর দাবি জানানো হয়।

এ সময় সংগঠনটির সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক কামাল উদ্দিন ও ফিসারিজ বিভাগের জামাতপন্থি শিক্ষক অধ্যাপক ইয়ামিন হোসেনসহ কয়েকজন শিক্ষক উপস্থিত ছিলেন।

এদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ে পোষ্য কোটা ইস্যুতে শাটডাউন কর্মসূচি চালিয়ে যাচ্ছেন বিএনপিপন্থি শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে রাকসু নির্বাচনের সার্বিক বিষয় নিয়ে মিটিংয়ে বসেছেন নির্বাচন কমিশনের সদস্যরা।

এর আগে, এ দিন দুপুরে দুর্গা পূজার পরে রাকসু নির্বাচন চেয়েছে শাখা ছাত্রদল সমর্থিত প্যানেল ‘ঐক্যবদ্ধ নতুন প্রজন্ম’। অন্যদিকে এক সংবাদ সম্মেলনে সুষ্ঠু পরিবেশ ফিরিয়ে দিয়ে ২৫ তারিখেই নির্বাচন চেয়েছে গণতান্ত্রিক শিক্ষার্থী পর্ষদ, সার্বজনীন শিক্ষার্থী সংসদ, সচেতন শিক্ষার্থী সমাজ ও রাকসু ফর র‍্যাডিকেল চেঞ্জসহ অর্ধশত স্বতন্ত্র প্রার্থী। ছাত্রশিবির সমর্থিত প্যানেল ‘সম্মিলিত শিক্ষার্থী জোট’ও ২৫ সেপ্টেম্বরেই নির্বাচন চেয়েছে।

উল্লেখ্য, রাকসু নির্বাচনে ভোটার সংখ্যা ২৮ হাজার ৯০৫। এর মধ্যে রাকসু, সিনেটে ছাত্র প্রতিনিধি ও হল সংসদ নির্বাচনে মোট ৯০৩ প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। 
আগামী ২৫ সেপ্টেম্বর রাকসু নির্বাচনের ভোটগ্রহণ হবে। নির্বাচনে রাকসু, হল সংসদ ও সিনেটে ছাত্র প্রতিনিধি মিলিয়ে একজন ভোটার ৪৩টি ভোট দেবেন।

/এফআর/
বিষয়:
জামায়াতে ইসলামীরাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়রাকসু নির্বাচন
