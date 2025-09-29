X
সোমবার, ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫
১৪ আশ্বিন ১৪৩২
খেলতে গিয়ে পুকুরের পানিতে ডুবে দুই শিশুর মৃত্যু

রাজশাহী প্রতিনিধি
২৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৩:৪৯আপডেট : ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৩:৪৯
রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল

রাজশাহীর গোদাগাড়ী উপজেলায় পুকুরের পানিতে ডুবে দুই শিশুর মৃত্যু হয়েছে। সোমবার (২৯ সেপ্টেম্বর) সকালে উপজেলার মাথাভাঙা গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।

মারা যাওয়া শিশুরা হলো- ওই গ্রামের রুহুল আমিনের শিশুকন্যা কারিমা খাতুন ও মো. রাব্বুলের ছেলে মো. রাফি।

রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল সূত্র জানায়, সোমবার সকাল সাড়ে ৯টার দিকে দুই শিশুকে জরুরি বিভাগে আনা হয়েছিল। তখন কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

গোদাগাড়ী থানার পুলিশ পরিদর্শক (তদন্ত) মোয়াজ্জেম হোসেন জানান, সকালে খেলার সময় বাড়ির পাশের ছোট পুকুরে পড়ে যায় শিশু দুটি। পরে পরিবারের লোকজন তাদের উদ্ধার করে রামেক হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। এ ব্যাপারে থানায় একটি অপমৃত্যুর (ইউডি) মামলা করা হবে বলেও জানান তিনি।

/কেএইচটি/
বিষয়:
রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজপানিতে ডুবে মৃত্যু
