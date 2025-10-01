X
বুধবার, ০১ অক্টোবর ২০২৫
১৬ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

কিডনি রোগে ভুগছেন কোরআনে হাফেজ, চিকিৎসার জন্য লাগবে ১৫ লাখ

বগুড়া প্রতিনিধি
০১ অক্টোবর ২০২৫, ০৬:৪৭আপডেট : ০১ অক্টোবর ২০২৫, ০৬:৪৭
হাফেজ মঞ্জুরুল ইসলাম রনি

কিডনি রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছেন হাফেজ মঞ্জুরুল ইসলাম রনি নামের মসজিদের এক ইমাম। তার চিকিৎসার জন্য ১৫ লাখ টাকার প্রয়োজন। চিকিৎসার জন্য তিনি মানবিক সহায়তার আকুল আবেদন করছেন।

মঞ্জুরুল ইসলাম রনি বগুড়ার শাজাহানপুরের গন্ডগ্রাম উত্তরপাড়ার মালেক সরকারের ছেলে।  তিনি কোরআনে হাফেজ ও মসজিদে ইমামতি করতেন।

তিনি বলেন, ছয় মাস আগে আমার কিডনি রোগ শনাক্ত হয়েছে। আমি এতিম, অসহায় ও দরিদ্র। আমার চিকিৎসার জন্য ১৫ লাখ টাকার প্রয়োজন। আগে একটি মসজিদে ইমামতি করতাম এখন অসুস্থতার জন্য করতে পারছি না। এত টাকা জোগাড় করা আমার পক্ষে অসম্ভব। আমার সাহায্যের বিশেষ প্রয়োজন।

সাহায্য করতে চাইলে
বিকাশ- ০১৭১৮৯৯৬৬৬৬
নগদ- ০১৭১৮৯৯৬৬৬৬
ব্যাংক অ্যাকাউন্ট- ২০৫০১১২৬৭০০৩২৬৮০৩ (ইসলামী ব্যাংক)

 

 

/এফআর/
বিষয়:
চিকিৎসাহাসপাতাল
সম্পর্কিত
সাবেক মন্ত্রীকে নূরুল মজিদকে ঘিরে বিভ্রান্তিকর প্রচারণা হচ্ছে: কারা কর্তৃপক্ষ
হাসপাতালে রোগী ভর্তি নেওয়া সেই সিকিউরিটি গার্ড চাকরি থেকে বরখাস্ত
‘সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে সমন্বিত কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে’
সর্বশেষ খবর
আজ মহানবমী, দেবীর বিদায়ঘণ্টা শুরু
আজ মহানবমী, দেবীর বিদায়ঘণ্টা শুরু
টিভিতে আজকের খেলা (১ অক্টোবর, ২০২৫)
টিভিতে আজকের খেলা (১ অক্টোবর, ২০২৫)
জোর করে হালিম ফকিরের চুল-দাড়ি কেটে দেওয়ার ঘটনায় একজন গ্রেফতার
জোর করে হালিম ফকিরের চুল-দাড়ি কেটে দেওয়ার ঘটনায় একজন গ্রেফতার
রাজধানীর ভাটারায় শিশুকে ধর্ষণের অভিযোগ
রাজধানীর ভাটারায় শিশুকে ধর্ষণের অভিযোগ
সর্বাধিক পঠিত
পাঁচ ব্যাংকের একীভূত ইউনাইটেড ইসলামী ব্যাংকের অফিসের অনুমোদন
পাঁচ ব্যাংকের একীভূত ইউনাইটেড ইসলামী ব্যাংকের অফিসের অনুমোদন
চিকিৎসাধীন ‍সাবেক মন্ত্রীর হাতে হাতকড়া, যা বলছে কারা কর্তৃপক্ষ
চিকিৎসাধীন ‍সাবেক মন্ত্রীর হাতে হাতকড়া, যা বলছে কারা কর্তৃপক্ষ
আফগানিস্তানে মোবাইল ও ইন্টারনেট সেবা বন্ধ
আফগানিস্তানে মোবাইল ও ইন্টারনেট সেবা বন্ধ
অবসরে পাঠানো হলো এনবিআরের সদস্য কাজী মোস্তাফিজুর রহমানকে
অবসরে পাঠানো হলো এনবিআরের সদস্য কাজী মোস্তাফিজুর রহমানকে
খাগড়াছড়ির সেই ছাত্রীকে ধর্ষণের আলামত পাননি চিকিৎসক
খাগড়াছড়ির সেই ছাত্রীকে ধর্ষণের আলামত পাননি চিকিৎসক
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media