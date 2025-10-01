কিডনি রোগে ভুগছেন কোরআনে হাফেজ, চিকিৎসার জন্য লাগবে ১৫ লাখ

কিডনি রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছেন হাফেজ মঞ্জুরুল ইসলাম রনি নামের মসজিদের এক ইমাম। তার চিকিৎসার জন্য ১৫ লাখ টাকার প্রয়োজন। চিকিৎসার জন্য তিনি মানবিক সহায়তার আকুল আবেদন করছেন।
মঞ্জুরুল ইসলাম রনি বগুড়ার শাজাহানপুরের গন্ডগ্রাম উত্তরপাড়ার মালেক সরকারের ছেলে। তিনি কোরআনে হাফেজ ও মসজিদে ইমামতি করতেন।
তিনি বলেন, ছয় মাস আগে আমার কিডনি রোগ শনাক্ত হয়েছে। আমি এতিম, অসহায় ও দরিদ্র। আমার চিকিৎসার জন্য ১৫ লাখ টাকার প্রয়োজন। আগে একটি মসজিদে ইমামতি করতাম এখন অসুস্থতার জন্য করতে পারছি না। এত টাকা জোগাড় করা আমার পক্ষে অসম্ভব। আমার সাহায্যের বিশেষ প্রয়োজন।
সাহায্য করতে চাইলে
বিকাশ- ০১৭১৮৯৯৬৬৬৬
নগদ- ০১৭১৮৯৯৬৬৬৬
ব্যাংক অ্যাকাউন্ট- ২০৫০১১২৬৭০০৩২৬৮০৩ (ইসলামী ব্যাংক)