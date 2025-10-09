মাটিতে পড়ে ছিলেন অসুস্থ ভিক্ষুক, থাকার জায়গায় মিললো দুই বস্তা টাকা

সিরাজগঞ্জে সালেহা পাগলি নামের এক ভিক্ষুকের কাছে জমানো দুই বস্তা টাকা উদ্ধার হয়েছে। বৃহস্পতিবার (৯ অক্টোবর) বিকালে পৌর এলাকার মাসুমপুর মহল্লার পাইওনিয়ার কেজি অ্যান্ড হাইস্কুলের পেছনে অসুস্থ অবস্থায় মাটিতে ওই ভিক্ষুক পড়ে ছিলেন। পরে স্থানীয়রা তার থাকার জায়গা থেকে সেই টাকা উদ্ধার করে গুনেছেন।
প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, প্রায় ৬০ থেকে ৬৫ বছর বয়সী সালেয়া বেগম দীর্ঘ চার দশক ধরে ভিক্ষা করে আসছেন। তিনি সিরাজগঞ্জ কওমি জুটমিলের বারান্দায় থাকেন। কখনও নিজের প্রয়োজন কিংবা অসুস্থতার জন্য টাকা খরচ করতেন না। তার একমাত্র মেয়ে শাপলা খাতুনের স্বামী মাছুমপুর পশ্চিমপাড়ার রিকশাচালক শহিদুল ইসলাম।
মেয়ে শাপলা খাতুন বলেন, ‘মা আমাদের সঙ্গে থাকতো না, একাই থাকতো। আজ তার থাকার জায়গা থেকে অনেক টাকা পাওয়া গেছে। এখন আমি মায়ের কাছে আছি। এই টাকা দিয়ে তার চিকিৎসা করানো হবে।’
ভিক্ষুকের জামাতা রিকশাচালক শহিদুল ইসলাম বলেন, ‘আমার শাশুড়ি অসুস্থ ছিল। বলছিলাম, আপনাকে চিকিৎসা করাবো, কিন্তু তার কাছে কত টাকা আছে, সেটা বলতে চাইতো না। আজ এলাকাবাসী গিয়ে তার বারান্দার নিচে থেকে টাকাগুলো উদ্ধার করেছে। এখন সবাই মিলে গুনছে।’
স্থানীয় শেখ কামাল বলেন, ‘বাজারে যাওয়ার সময় দেখতে পেলাম, দুই বস্তা টাকা নিয়ে লোকজন গণনা করছে। সালেয়া বেগম প্রায় ৪০ বছর ধরে ভিক্ষা করেন। জানতাম না, তার কাছে এত টাকা আছে। দুই থেকে আড়াই লাখ টাকার মতো হতে পারে।’
টাকা গণনায় অংশ নেওয়া রাশেদুল ইসলাম বলেন, ‘সালেহা পাগলি দীর্ঘদিন ধরে কওমি জুটমিলের পরিত্যক্ত বিল্ডিংয়ের বারান্দায় থাকেন। দুই মাস ধরে তিনি অসুস্থ। আমার ধারণা ছিল, তার কাছে কিছু টাকা আছে। পরে এলাকাবাসী গিয়ে দুই বস্তা টাকা পায়। অনেক টাকা নষ্ট হয়ে গেছে। এই টাকা দিয়ে তার চিকিৎসায় ব্যয় করা হবে।’
সিরাজগঞ্জ পৌরসভার ১নং ওয়ার্ডের সাবেক কাউন্সিলর শাহরিয়ার আহমেদ শিপু বলেন, ‘সালেহা নামের ভিক্ষুক দীর্ঘদিন ধরে ভিক্ষা করে টাকাগুলো জমিয়েছে। বর্তমানে তিনি অসুস্থ। দুই বস্তা টাকা উদ্ধারের পর এলাকাবাসী জনসম্মুখে শুনেছেন। সবাই সিদ্ধান্ত নিয়েছে, টাকাগুলো তার চিকিৎসার জন্য ব্যয় করা হবে।’
বর্তমানে ওই ভিক্ষুককে স্থানীয় একটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। সেখানে তার চিকিৎসা চলছে।