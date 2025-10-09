X
বৃহস্পতিবার, ০৯ অক্টোবর ২০২৫
২৪ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

পুলিশের সহায়তায় হারানো মোবাইল ফিরে পেলেন ৭৫ জন

রাজশাহী প্রতিনিধি
০৯ অক্টোবর ২০২৫, ২১:০৫আপডেট : ০৯ অক্টোবর ২০২৫, ২১:০৬
হারিয়ে যাওয়া ৭৫টি মোবাইল ফোন উদ্ধার করে ৭৫ জন মালিককে বুঝিয়ে দিয়েছে রাজশাহী মহানগর পুলিশের (আরএমপি) সাইবার ক্রাইম ইউনিট

হারিয়ে যাওয়া ৭৫টি মোবাইল ফোন উদ্ধার করে ৭৫ জন মালিককে বুঝিয়ে দিয়েছে রাজশাহী মহানগর পুলিশের (আরএমপি) সাইবার ক্রাইম ইউনিট। প্রযুক্তিগত সহায়তায় জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত উদ্ধার হওয়া হারানো মোবাইলগুলো বৃহস্পতিবার (৯ অক্টোবর) প্রকৃত মালিকদের কাছে হস্তান্তর করা হয়।

দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে আরএমপি সদর দফতরে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন আরএমপির  পুলিশ কমিশনার মোহাম্মদ আবু সুফিয়ান। তিনি ৭৫টি মোবাইল ফোন মালিকদের হাতে তুলে দেন।

আবু সুফিয়ান বলেন, ‌‘মোবাইল ফোন এখন মানুষের দৈনন্দিন জীবনের অপরিহার্য ডিভাইস। শুধু যোগাযোগের মাধ্যম নয়, এটি শিক্ষা, ব্যবসা, ব্যাংকিং, সামাজিক যোগাযোগসহ নানা গুরুত্বপূর্ণ কাজে ব্যবহৃত হয়। তাই মোবাইল ব্যবহারে সবাইকে আরও সতর্ক ও দায়িত্বশীল হতে হবে। মোবাইল হারিয়ে গেলে তা ফিরে পাওয়া একসময় ছিল কঠিন কাজ। কিন্তু আরএমপির সাইবার ক্রাইম ইউনিটের আধুনিক প্রযুক্তি ও নিষ্ঠার কারণে এখন এটি অনেক সহজ হয়েছে। তবু নাগরিকদের উচিত হারানো প্রতিরোধে সচেতন থাকা।’

আবু সুফিয়ান বলেন, ‘বেশ কিছু অসাধু ব্যক্তি চুরি করা মোবাইল কেনাবেচায় জড়িত। এতে সাধারণ মানুষ প্রতারণা ও আর্থিক ক্ষতির শিকার হন। তাই ব্যবহৃত বা পুরোনো মোবাইল কেনার সময় বিক্রেতার পরিচয় ও মোবাইলের বৈধতা যাচাই করা জরুরি। চুরি করা মোবাইল কেনাবেচা আইনের দৃষ্টিতে শাস্তিযোগ্য অপরাধ।’

আরএমপি সূত্র জানায়, উদ্ধার হওয়া মোবাইলগুলোর কিছু রাজশাহীর, বাকিগুলো দেশের বিভিন্ন জেলা থেকে হারিয়ে গিয়েছিল। থানায় করা সাধারণ ডায়েরির (জিডি) ভিত্তিতে সাইবার ক্রাইম ইউনিট আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে মোবাইলগুলো শনাক্ত করে উদ্ধার করতে সক্ষম হয়। আরএমপির সাইবার ক্রাইম ইউনিট ও বিভিন্ন থানা পুলিশ ২০২৪ সালের নভেম্বর থেকে ২০২৫ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত মোট ৫১২টি মোবাইল ফোন উদ্ধার করেছে। যেকোনো তথ্য, সমস্যা বা আইনগত সহায়তা পেতে যোগাযোগ করা যেতে পারে আরএমপির তথ্য ও সেবাকেন্দ্রের হটলাইন নম্বর +৮৮০২৫৮৮৮০১৩৫১ ও মোবাইল ০১৩২০০৬৩৯৯৯-এ। সাইবার সংক্রান্ত তথ্য ও সেবা পেতে যোগাযোগ করা যাবে সাইবার হটলাইন +৮৮০১৩২০০৬১৯৯৯-এ।

/এএম/
বিষয়:
পুলিশমোবাইলউদ্ধার
সম্পর্কিত
মালিবাগে জুয়েলার্স দোকানে চুরি, যা দেখা গেলো সিসিটিভি ক্যামেরায়
পুলিশ পিটিয়ে আসামি ছিনিয়ে নেওয়া মামলায় চার্জশিটহামলার নেতৃত্বে ছিলেন জুলাই আন্দোলনের ১১ মামলার আসামি সোহাগ
হবিগঞ্জে হামলায় পাঁচ পুলিশ আহতের ঘটনায় মামলা, গ্রেফতার ৪
সর্বশেষ খবর
আলোচনায় মুড়মুড়ে ‘সেফ এক্সিট’
আলোচনায় মুড়মুড়ে ‘সেফ এক্সিট’
৩১ অক্টোবর না, তরুণদের ভোটের দিন পর্যন্ত ভোটার করার দাবি এনসিপির
৩১ অক্টোবর না, তরুণদের ভোটের দিন পর্যন্ত ভোটার করার দাবি এনসিপির
যুক্তরাষ্ট্রের শেয়ারবাজারে বড় ধসের আশঙ্কা, সতর্ক করলেন শীর্ষ মার্কিন ব্যাংকার
যুক্তরাষ্ট্রের শেয়ারবাজারে বড় ধসের আশঙ্কা, সতর্ক করলেন শীর্ষ মার্কিন ব্যাংকার
প্রাকৃতিক দুর্যোগে বছরে ক্ষতিগ্রস্ত ৫০-৬০ লাখ মানুষ
প্রাকৃতিক দুর্যোগে বছরে ক্ষতিগ্রস্ত ৫০-৬০ লাখ মানুষ
সর্বাধিক পঠিত
আজ রাতে বাংলাদেশ-হংকং ম্যাচ, দেখবেন কোথায়?
আজ রাতে বাংলাদেশ-হংকং ম্যাচ, দেখবেন কোথায়?
‘আমার দলে থাকলে হামজাকে বেঞ্চে রাখতাম’
‘আমার দলে থাকলে হামজাকে বেঞ্চে রাখতাম’
বাংলাদেশে ভারতের দূতাবাস ও সব মিশনে আসছেন নতুন প্রধান
বাংলাদেশে ভারতের দূতাবাস ও সব মিশনে আসছেন নতুন প্রধান
সারা দেশে মাঝারি থেকে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস
সারা দেশে মাঝারি থেকে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস
স্বর্ণের ভরি ২ লাখ ৯ হাজার ১০১ টাকা
স্বর্ণের ভরি ২ লাখ ৯ হাজার ১০১ টাকা
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media