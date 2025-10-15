X
বুধবার, ১৫ অক্টোবর ২০২৫
৩০ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

সাধারণ দোকানে রাকসুর ব্যালট পেপার ছাপানো হয়নি: প্রধান নির্বাচন কমিশনার

রাবি প্রতিনিধি
১৫ অক্টোবর ২০২৫, ১৬:৫০আপডেট : ১৫ অক্টোবর ২০২৫, ১৬:৫০
রাকসুর প্রধান নির্বাচন কমিশনারের সংবাদ সম্মেলন

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (রাকসু), হল সংসদ ও সিনেট প্রতিনিধি নির্বাচনের ব্যালট পেপার সাধারণ কোনও দোকানে ছাপানো হয়নি বলে জানিয়েছেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার অধ্যাপক এফ নজরুল ইসলাম। বুধবার (১৪ অক্টোবর) দুপুরে বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট ভবনে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এ কথা জানান তিনি।

ব্যালট পেপার নিয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নে প্রধান নির্বাচন কমিশনার বলেন, ২৮ হাজার ৯০১ ভোটারের জন্য ২৮ হাজার ৯০১টি ব্যালট পেপারই ছাপানো হয়েছে। সাধারণ কোনও দোকানে ব্যালট পেপার ছাপানো হয়নি। বিশ্ববিদ্যালয় বিভিন্ন প্রশ্ন যেখান থেকে তৈরি হয় সেখান থেকে ব্যালট পেপার তৈরি করা হয়েছে। এক্ষেত্রে আটটি ধাপ পেরিয়ে ব্যালট পেপারগুলো প্রস্তুত করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, রাকসু নির্বাচনে মোট ২৮ হাজার ৯০১ জন ভোটার ৮৬০ প্রার্থীর পক্ষে তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করবেন। প্রার্থীদের মধ্যে কেন্দ্রীয় রাকসুর ২৩টি পদে ৩০৫, সিনেটে ৫টি পদে ৫৮ ও ১৭টি হল সংসদের ২৫৫টি পদে মোট ৫৫৫ প্রার্থী লড়ছেন। মোট ভোটারের মধ্যে ৩৯ দশমিক ১ শতাংশ নারী এবং ৬০ দশমিক ৯ শতাংশ পুরুষ। বিশ্ববিদ্যালয়ের ৯টি একাডেমিক ভবনে স্থাপিত ১৭টি ভোটকেন্দ্রে ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে।

/এফআর/
বিষয়:
রাবিরাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়রাকসু নির্বাচন
সম্পর্কিত
রাকসু নির্বাচনে জালিয়াতি ঠেকাতে তিন স্তরের নজরদারিতে থাকবে ভোটার
রাকসু নির্বাচন: শেষ দিনের প্রচারণায় জমজমাট ক্যাম্পাস
রাকসু নির্বাচন২০০ প্যাকেট নাশতা বাজেয়াপ্ত করার পর মিটিং স্থগিত করলো শিবির প্যানেল
সর্বশেষ খবর
রাকসু নির্বাচনে জালিয়াতি ঠেকাতে তিন স্তরের নজরদারিতে থাকবে ভোটার
রাকসু নির্বাচনে জালিয়াতি ঠেকাতে তিন স্তরের নজরদারিতে থাকবে ভোটার
বিএনপি ক্ষমতায় গেলে ১ কোটি মানুষের কর্মসংস্থান হবে: মির্জা ফখরুল
বিএনপি ক্ষমতায় গেলে ১ কোটি মানুষের কর্মসংস্থান হবে: মির্জা ফখরুল
টাঙ্গাইলে বাস-ট্রাক সংঘর্ষে ৩ জন নিহত
টাঙ্গাইলে বাস-ট্রাক সংঘর্ষে ৩ জন নিহত
সরকারের অভ্যন্তরীণ তথ্য ফাঁসের হুমকি অনৈতিক: দুদু
সরকারের অভ্যন্তরীণ তথ্য ফাঁসের হুমকি অনৈতিক: দুদু
সর্বাধিক পঠিত
লোক ফেরত আনলে ইতালি লোক নেবে: প্রধান উপদেষ্টা
লোক ফেরত আনলে ইতালি লোক নেবে: প্রধান উপদেষ্টা
গণভোটে ঘোলাটে রাজনীতি, শক্ত অবস্থানে যাচ্ছেন প্রধান উপদেষ্টা!
গণভোটে ঘোলাটে রাজনীতি, শক্ত অবস্থানে যাচ্ছেন প্রধান উপদেষ্টা!
এনবিআরের ১২টি নতুন কমিশনারেট ও কাস্টমস হাউস গঠন
এনবিআরের ১২টি নতুন কমিশনারেট ও কাস্টমস হাউস গঠন
দুদকে পরিচালক হিসেবে ২ এসপির বদলির আদেশ বাতিল
দুদকে পরিচালক হিসেবে ২ এসপির বদলির আদেশ বাতিল
মেলোনিকে ধূমপান ছাড়তে বললেন এরদোয়ান, শুনে হাসলেন ম্যাক্রোঁ
মেলোনিকে ধূমপান ছাড়তে বললেন এরদোয়ান, শুনে হাসলেন ম্যাক্রোঁ
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media