শুক্রবার, ১৭ অক্টোবর ২০২৫
৩১ আশ্বিন ১৪৩২
রাকসুর এক হলে শীর্ষ তিন পদেই শিবির বিজয়ী 

রাবি প্রতিনিধি
১৭ অক্টোবর ২০২৫, ০০:০৩আপডেট : ১৭ অক্টোবর ২০২৫, ০০:০৩
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (রাকসু) নির্বাচনে মন্নুজান হলের ভোটের ফলাফল ঘোষণা

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (রাকসু) নির্বাচনে মন্নুজান হলের ভোটের ফলাফল ঘোষণা করা হয়েছে। এতে হল সংসদের শীর্ষ তিন পদেই ছাত্রশিবির সমর্থিত ‘সম্মিলিত শিক্ষার্থী জোট’ প্যানেলের প্রার্থীরা বিজয়ী হয়েছেন। বৃহস্পতিবার (১৬ অক্টোবর) রাত সাড়ে ১০টায় কাজী নজরুল ইসলাম মিলনায়তনে মন্নুজান হলের ভোট গণনা শেষে ফলাফল ঘোষণা করেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার ড. এফ নজরুল ইসলাম।

ঘোষিত ফলাফল অনুযায়ী, মন্নুজান হল সংসদে ২৩৮১ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে ১৫৯৮ জন ভোট দিয়েছেন। যা মোট ভোটারের ৬৭ দশমিক ১১ শতাংশ। এর মধ্যে সহসভাপতি (ভিপি) পদে ছাত্রশিবির সমর্থিত সম্মিলিত শিক্ষার্থী জোটের সুমাইয়া জাহান ১০৫৫, সাধারণ সম্পাদক (জিএস) পদে তাসমেরী জাহান তন্নি ৯১২ এবং সহসাধারণ সম্পাদক (এজিএস) সাবিনা ইয়াসমিন ১০০৫ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন। 

এ ছাড়া নির্বাচন কমিশনের দেওয়া সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, ইতোমধ্যে আরও তিনটি হলের ভোট গণনা শেষ হয়েছে। সেগুলোর ফলাফল কিছুক্ষণের মধ্যে ঘোষণা করা হবে।

/এএম/
বিষয়:
ভোটরাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ছাত্রশিবির
