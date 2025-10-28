X
মঙ্গলবার, ২৮ অক্টোবর ২০২৫
১২ কার্তিক ১৪৩২
পুলিশ হত্যা মামলার আসামি আ.লীগ নেতার কারাগারে মৃত্যু

সিরাজগঞ্জ প্রতিনিধি
২৮ অক্টোবর ২০২৫, ১৮:১৫আপডেট : ২৮ অক্টোবর ২০২৫, ১৮:১৫
মারা যাওয়া আওয়ামী লীগ নেতা

পুলিশ হত্যা মামলায় সিরাজগঞ্জ জেলা কারাগারে আওয়ামী লীগ নেতা আহমদ মোস্তফা খান বাচ্চু (৮৬) মারা গেছেন। মঙ্গলবার (২৮ অক্টোবর) বেলা ১১টার দিকে তিনি মারা যান।

আহমদ মোস্তফা খান বাচ্চু জেলার এনায়েতপুর গ্রামের মৃত আবু মুসার ছেলে এবং এনায়েতপুর থানা আওয়ামী লীগের সভাপতি ছিলেন।

সিরাজগঞ্জ জেলা কারাগারের জেল সুপার এম এম কামরুল হুদা বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, চলতি বছরের ২৪ এপ্রিল মোস্তফা খান বাচ্চুকে কারাগারে আনা হয়। মঙ্গলবার সকালে অসুস্থ হলে তাকে সিরাজগঞ্জ জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় বেলা ১১টার দিকে তিনি মারা যান। তার বিরুদ্ধে এনায়েতপুর থানার পুলিশ হত্যাসহ ৪টি মামলা আসামি ছিলেন।

সিরাজগঞ্জ ২৫০ শয্যা হাসপাতালের আবাসিক মেডিক্যাল অফিসার শিমুল তালুকদার বলেন, অসুস্থ অবস্থায় তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। চিকিৎসাধীন অবস্থায় বেলা ১১টায় তিনি মারা গেছেন।

/এফআর/
বিষয়:
আওয়ামী লীগকারাগার
সেনাপ্রধানের সঙ্গে পাকিস্তানের জয়েন্ট চিফস অফ স্টাফ কমিটির চেয়ারম্যানের সাক্ষাৎ
জুলাই আন্দোলন দমনে অন্যায়ের আশ্রয় নেয়নি আ. লীগ: আইনজীবী মনসুরুল হক
নিজেই শিকল লাগিয়ে অপহরণের নাটক সাজান খতিব মোহেববুল্লাহ: পুলিশ
নরসিংদীতে স্বামীর আগুনে পুড়ে স্ত্রী-ছেলের মৃত্যু
দেশের বাজারে আবারও কমলো স্বর্ণের দাম
এক্সপ্রেসওয়েতে যানজট: হেঁটেই রওনা হন ডেপুটি ব্রিটিশ হাইকমিশনার
বিপুলসংখ্যক জামিন দেওয়ায় ব্যাখ্যা চাইলেন প্রধান বিচারপতি
আল-আরাফাহ্‌ ইসলামী ব্যাংকের এমডিকে অপসারণ
সালমান শাহ হত্যা মামলা: আসামিরা কে কোথায়?
