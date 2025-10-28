অধ্যাপক আ-আল মামুনের দুঃখপ্রকাশ, ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি রাকসুর নেতাদের

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের অধ্যাপক আ-আল মামুনের বিরুদ্ধে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে অবমাননাকর, বিদ্বেষমূলক ও অনুচিত মন্তব্যের অভিযোগ এনে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের (রাকসু) প্রতিনিধিরা। বোরকা ও হিজাব নিয়ে ফেসবুকে পোস্ট করার ঘটনাকে কেন্দ্র করে মঙ্গলবার (২৮ অক্টোবর) সকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য এবং গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের সভাপতি বরাবর দেওয়া স্মারকলিপিতে এ দাবি জানান তারা।
এরই মধ্যে ওই পোস্ট দেওয়ার ঘটনায় দুঃখ প্রকাশ করেছেন আ-আল মামুন। এতে উল্লেখ করেন, তিনি পোশাক নিয়ে উপহাস বা তাচ্ছিল্য করেননি। তারপরও কেউ আঘাত পেয়ে থাকলে তিনি দুঃখিত।
রাকসুর স্মারকলিপিতে উল্লেখ করা হয়েছে, আ-আল মামুন তার ফেসবুক পোস্টে রাকসু নির্বাচনে হল সংসদে বিজয়ী নারী প্রতিনিধিদের ব্যক্তিগত পোশাক, ধর্মীয় পরিচয় ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতা নিয়ে অবমাননাকর ও বিদ্বেষপ্রবণ মন্তব্য করেছেন। এ ছাড়া তিনি আগের বেশ কিছু পোস্টে তিনি ‘বোরকা’, ‘কাঠমোল্লা’, ‘মদ’, ‘সেক্সুয়াল রেভল্যুশন’ ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করে উসকানিমূলক মন্তব্য করেছেন এবং এক পোস্টে টু-কোয়াটার প্যান ও মদের বোতল হাতে ক্লাসে আসার এবং একটি ছাত্রসংগঠন ও সাংবাদিকদের আমন্ত্রণ জানিয়েছেন, যা স্পষ্টতই শিক্ষাঙ্গনের নৈতিক মান ও পেশাগত দায়িত্ববোধের গুরুতর লঙ্ঘন।
স্মারকলিপিতে আরও উল্লেখ করা, একজন শিক্ষক হিসেবে আ-আল মামুনের এই মন্তব্য শুধুই ব্যক্তিগত মতামত নয়; এটি শিক্ষাঙ্গনের মর্যাদা, ছাত্রছাত্রীদের নিরাপত্তা, আত্মবিশ্বাস এবং শিক্ষকের দায়িত্ববোধকে চ্যালেঞ্জ করছে। তিনি নারীর ব্যক্তিগত স্বাধীনতা, ধর্মীয় অনুশাসন ও পোশাককে ব্যঙ্গ করে যে মনোভাব প্রকাশ করেছেন, তা হিজাব-ফোবিয়া এবং নারীবিদ্বেষী মনোভাবে উৎসাহ জোগায়।
এ ছাড়া রাকসু-এর দৃঢ় অবস্থান হলো- নারীর পোশাকের স্বাধীনতা, হিজাব ও নিকাব কোনও অপরাধ নয় এবং তা পশ্চাৎপদতার চিহ্নও নয়; বরং এটি একজন নারীর নিজস্ব পরিচয়, বিশ্বাস, আত্মমর্যাদা ও শালীনতার প্রতিফলন। একজন শিক্ষক বা নাগরিকের নৈতিক অধিকার নয়, কোনও ব্যক্তির ধর্মীয় বিশ্বাস বা পোশাককে ব্যঙ্গ করা। এ ধরনের মন্তব্য ধর্মীয় বিদ্বেষ উসকে দেওয়া এবং শিক্ষকের শপথভঙ্গের সমতুল্য।
স্মারকলিপিতে পাঁচটি দাবি উত্থাপন করেন তারা। দাবিগুলো হলো আ-আল মামুনকে তার অবমাননাকর ও বিদ্বেষমূলক মন্তব্যের জন্য প্রকাশ্যে ক্ষমা চাইতে হবে। ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত করে বিশ্ববিদ্যালয়ের নীতিমালা অনুযায়ী যথাযথ শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিতে হবে। প্রশাসনকে বিদ্বেষপূর্ণ ও উসকানিমূলক মন্তব্যের বিরুদ্ধে স্পষ্ট ও দৃঢ় অবস্থান ঘোষণা করতে হবে। ভবিষ্যতে কোনও শিক্ষক বা কর্মকর্তা যাতে শিক্ষার্থীর ধর্মীয় বিশ্বাস বা পোশাক নিয়ে অবমাননাকর মন্তব্য করতে না পারেন, সেজন্য দৃষ্টান্তমূলক পদক্ষেপ নিতে হবে। শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে সহিষ্ণুতা, সাম্য ও ধর্মীয় স্বাধীনতার প্রতি শ্রদ্ধাবোধ জোরদার করতে সেমিনার বা ওরিয়েন্টেশন আয়োজন করতে হবে।
স্মারকলিপিতে আরও বলা হয়, বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন দ্রুত এ ঘটনার তদন্ত ও প্রাসঙ্গিক ব্যবস্থা গ্রহণ করবে, যাতে শিক্ষাঙ্গন অনুকূল, নিরাপদ ও সম্মানজনক পরিবেশ হিসেবে বজায় থাকে। রাকসু কর্তৃক এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া না হলে আমরা আমাদের সাংগঠনিক ক্ষমতাবলে শান্তিপূর্ণ ও সংগঠিতভাবে আগামী কর্মসূচি গ্রহণের কথা বিবেচনা করবো।
এর আগে সোমবার ব্যক্তিগত ফেসবুক অ্যাকাউন্টে হল সংসদ নির্বাচনে প্রতিনিধিদের শপথ অনুষ্ঠানের বোরকা পরা ছবি নিয়ে কিছু লেখা সংযুক্ত করে একটি স্ট্যাটাস দেন অধ্যাপক আ-আল মামুন। ওই পোস্ট দেওয়ার পরপরই তিনি তা ডিলিট করে দেন। তবে কিছুক্ষণের মধ্যেই পোস্টের স্ক্রিনশট বিভিন্ন গ্রুপে ছড়িয়ে পড়লে ব্যাপক আলোচনা-সমালোচনা ও বিতর্ক শুরু হয়। পরে রাতে অবমাননাকর ও বিদ্বেষমূলক মন্তব্যের অভিযোগের প্রতিবাদ জানিয়ে বিক্ষোভ করেন শিক্ষার্থীরা।
পরে আ-আল মামুন আরেকটি ফেসবুক পোস্টে আগের দেওয়া স্ট্যাটাসের ব্যাখ্যা দিয়ে লিখেছেন, ‘এই পোস্টে কি কিছু রিয়েকশন আছে? নাই। এই পোস্ট কতক্ষণ ছিল, ছিল ৩ সেকেন্ড হয়তো। হিজাবের বিরুদ্ধে কথা ছিল? না। পোশাকের স্বাধীনতার কথা ছিল! আমি একজন একাডেমিশিয়ান, আমি বিচিত্র উপায়ে নোট নেই ও ভাবি। পরে বিস্তারিত লিখি। পোশাক নিয়ে আমার ভাবনা পোস্ট করেই পারসোনালাইজ করে রাখলাম। কিন্তু উন্মত্ত শাবকরা জাল পেতে বসে থাকে আপনাকে বিপদে ফেলার জন্য! কিন্তু তাদের মনে রাখা দরকার, অপরের বিপদ তৈরি করা মানে, বিপদের এক অসীম বাস্তবতা জারি রাখা হয়’
এ নিয়ে সকালে আরেকটি ফেসবুক পোস্টে তিনি লিখেছেন, ‘পোশাক বিষয়ে আমার ভাবনা পরিষ্কার- পোশাকের কারণে আমি কাউকে বড় বা ছোট করে দেখি না। হিজাব ডিফেন্ড করার মতো অনেক পোস্ট পাবেন আমার। এই শিক্ষা আমার ‘সন্ত্রাসবিরোধী অনন্ত যুদ্ধ’র ক্রিটিক করতে গিয়েই হয়েছে। ফলে আপনারা যা ভাবছেন- সে রকম কোনও উপহাস বা তাচ্ছিল্য আমি করি না। আগের পোস্টটি পারসোনালাইজ করেছিলাম- এ নিয়ে আরও ভাবনা-চিন্তা করার জন্য। কিন্তু সেই মুহূর্তেই কেউ এই পোস্ট স্ক্রিনশট নিয়ে ছড়িয়ে দেয়। খেয়াল করলে দেখবেন, ওই পোস্টে কোনও লাইক, কমেন্ট, শেয়ার কিছু নেই, কোনও ইন্টারএকশন নেই।তারপরও কেউ আঘাত পেয়ে থাকলে, আমি দুঃখিত। আমি সবসময়ই শিক্ষার্থীদের জন্য শুভকামনা করি। আশা করি, বিভ্রান্তিকর উত্তেজনা এবার প্রশমিত হবে। আমি চাই না, আমাকে কেন্দ্র করে যে উত্তেজনা ছড়িয়েছে তার প্রেক্ষিতে আমার বিভাগের শিক্ষক ও শিক্ষার্থী কোনও প্রকার অসুবিধার সম্মুখীন হোক, বা অন্যান্য বিভাগের শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কলহে জড়াক। শুভকামনা সবার জন্য।’