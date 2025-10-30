X
বৃহস্পতিবার, ৩০ অক্টোবর ২০২৫
১৪ কার্তিক ১৪৩২
খাবারে রাসায়নিক ও পাউডার দিয়ে বানিয়ে গরুর দই বলে বিক্রি করতো নাবিল রেস্টুরেন্ট

বগুড়া প্রতিনিধি
৩০ অক্টোবর ২০২৫, ১৯:০৩আপডেট : ৩০ অক্টোবর ২০২৫, ১৯:০৩
খাদ্যে ক্ষতিকর রাসায়নিক মেশানো এবং পাউডার দিয়ে তৈরি করে গরুর দুধের দই বলে বিক্রি করায় নাবিল হাইওয়ে রেস্টুরেন্টকে দেড় লাখ টাকা জরিমানা

বগুড়ার শেরপুরে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে খাদ্য উৎপাদন, সংরক্ষণ, খাদ্যে ক্ষতিকর রাসায়নিক মেশানো এবং পাউডার দিয়ে তৈরি করে গরুর দুধের দই বলে বিক্রি করায় নাবিল হাইওয়ে রেস্টুরেন্টকে দেড় লাখ টাকা জরিমানা করা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার (৩০ অক্টোবর) বিকালে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদফতর ও বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ বগুড়া জেলা কার্যালয়ের যৌথ অভিযানে এ জরিমানা করা হয়। অভিযানে নেতৃত্ব দেন- জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদফতরের বগুড়ার সহকারী পরিচালক মেহেদী হাসান। এ সময় উপস্থিত ছিলেন- শেরপুর উপজেলা স্যানিটারি ইন্সপেক্টর তাহমিনা বেগম, নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের নমুনা সংগ্রহকারী ও জেলা পুলিশের টিম।

বৃহস্পতিবার বিকালে হোটেলটিতে অভিযান চালায় জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদফতর

সহকারী পরিচালক মেহেদী হাসান বলেন, ‘নাবিল হাইওয়ে রেস্টুরেন্টে অভিযান চালানোর পর দেখা যায়, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে খাদ্য উৎপাদন ও সংরক্ষণ করা হচ্ছে। এ ছাড়া খাদ্যপণ্যে নিষিদ্ধ রাসায়নিক পদার্থ সাল্টু ব্যবহার এবং পাউডার দিয়ে দই উৎপাদন করে তা গরুর দুধের দই বলে বিক্রি করার প্রমাণ পাওয়া যায়। এসব অভিযোগে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন-২০০৯ অনুযায়ী প্রতিষ্ঠানটির মালিককে দেড় লাখ টাকা জরিমানা করা হয়। পাশাপাশি বিধিনিষেধ মেনে নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করতে কঠোর নির্দেশনা দেওয়া হয়। খাদ্যের নিরাপত্তা নিয়ে কোনও আপস করা হবে না। যেসব প্রতিষ্ঠান ভোক্তাদের স্বাস্থ্য ঝুঁকিতে ফেলবে, তাদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’

