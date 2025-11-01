X
রবিবার, ০২ নভেম্বর ২০২৫
১৬ কার্তিক ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

কোনও দল কিংবা ব্যক্তির আনুগত্য নয়, নির্বাচনে পুলিশের ভূমিকা থাকবে নিরপেক্ষ: আইজিপি

রাজশাহী প্রতিনিধি
০১ নভেম্বর ২০২৫, ২৩:১৪আপডেট : ০১ নভেম্বর ২০২৫, ২৩:১৪
শনিবার সন্ধ্যায় রাজশাহী পুলিশ লাইনস ড্রিলশেডে মহানগর পুলিশ ও রাজশাহী রেঞ্জ পুলিশের যৌথ আয়োজনে মতবিনিময় সভায় বক্তব্য দেন আইজিপি বাহারুল আলম

পুলিশের মহাপরিদর্শক (আইজিপি) বাহারুল আলম বলেছেন, ‘নির্বাচন কমিশনই নির্বাচনের মূল দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান। তবে আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় পুলিশের ভূমিকা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। একটি সুষ্ঠু নির্বাচনের পেছনে সবচেয়ে বড় সহায়ক শক্তি হলো পুলিশ। তাই কোনও রাজনৈতিক দল কিংবা ব্যক্তির প্রতি আনুগত্য নয়, পুলিশের আনুগত্য থাকবে কেবল আইন ও দেশের প্রতি। আগামী নির্বাচনে পুলিশের আচরণ হতে হবে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ, ন্যায়নিষ্ঠ ও পেশাদার।’ 

তিনি বলেন, ‘আগামী নির্বাচন পুলিশের জন্য একটি বড় পরীক্ষা এবং একইসঙ্গে সুযোগও। অতীতের ভুল সংশোধন করে সততা, ন্যায় ও পেশাদারিত্বের মাধ্যমে জনগণের আস্থা অর্জন করতে হবে।’

শনিবার (১ নভেম্বর) সন্ধ্যা ৬টায় রাজশাহী পুলিশ লাইনস ড্রিলশেডে মহানগর পুলিশ ও রাজশাহী রেঞ্জ পুলিশের যৌথ আয়োজনে মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন তিনি। সভায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন রাজশাহী মহানগর পুলিশ কমিশনার মোহাম্মদ আবু সুফিয়ান। শুভেচ্ছা বক্তব্য দেন রাজশাহী রেঞ্জের ডিআইজি মোহাম্মদ শাহজাহান। এতে সভাপতিত্ব করেন জেলা পুলিশ সুপার ফারজানা ইসলাম।

সভায় পুলিশের উদ্দেশে আইজিপি বলেন, ‘যে সরকারই আসুক না কেন, পুলিশের দায়িত্ব হলো আইন অনুযায়ী কাজ করা। কেউ যেন আগাম ধারণা করে কিংবা কাউকে খুশি করার জন্য দায়িত্ব থেকে বিচ্যুত না হয়। একজন পুলিশ সদস্য হয়তো কাউকে সমর্থন করলে তা প্রকাশ পাবে না, কিন্তু একদিন নিজের বিবেকের কাছেই তাকে জবাব দিতে হবে।’

পুলিশের সবচেয়ে বড় শক্তি হলো নৈতিকতা, সততা ও পেশাগত দায়িত্ববোধ উল্লেখ করে পুলিশের মহাপরিদর্শক বলেন, ‘পুলিশের কাজ কঠিন। কখনও আসামি ধরতে গেলে বাধা আসে, হুমকি আসে, এমনকি আক্রমণের মুখেও পড়তে হয়। তবু দায়িত্ব থেকে পিছু হটবেন না।’ 

পুলিশের ঐতিহ্য ও ত্যাগের কথা উল্লেখ করে আইজিপি বলেন, ‘এই পুলিশ বাহিনী একদিনে গড়ে ওঠেনি। দেড়শ বছরের ঐতিহ্য, ত্যাগ ও নিষ্ঠার মধ্য দিয়ে এই প্রতিষ্ঠান আজকের অবস্থানে এসেছে। ব্রিটিশ আমলে পুলিশ যেমন জীবনবাজি রেখে দায়িত্ব পালন করতো, আজও সেই ধারাবাহিকতায় দেশের মানুষের নিরাপত্তা নিশ্চিত করছে। ৫ আগস্ট পরবর্তী সময়ে পুলিশ কঠিন এক বাস্তবতার মধ্য দিয়ে গিয়েছিল। ধাপে ধাপে সেই পরিস্থিতি অতিক্রম করে আজকের অবস্থানে এসেছে। যদিও এখনও কিছু দুর্বলতা রয়ে গেছে, তবু একসময় সমালোচিত সেই পুলিশ বাহিনী আজ নতুনভাবে ঘুরে দাঁড়াচ্ছে।’

আইজিপি বলেন, ‘সমাজে পুলিশের প্রতি অনেক প্রত্যাশা রয়েছে, সমালোচনাও আছে। কিন্তু তারপরও পুলিশ দায়িত্ব থেকে সরে যায়নি, বসে থাকেনি- এটাই পুলিশের শক্তি। পেশাদার ভূমিকার কারণে অনেক স্থানে পুলিশ এসল্টের শিকার হয়েছে। পুলিশ এসল্টের মামলাগুলো দ্রুত নিষ্পত্তি করা গেলো ভালো।’

সভায় রাজশাহী রেঞ্জ, আরএমপি এবং রাজশাহী বিভাগে অবস্থিত পুলিশের সব ইউনিটের বিভিন্ন পর্যায়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও পুলিশ সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

/এএম/
বিষয়:
পুলিশআইজিপিত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচন
সম্পর্কিত
‘আমার লোক, তোমার লোক’ কালচার থেকে বিএনপি-জামায়তকে বেরিয়ে আসতে বললেন আইন উপদেষ্টা
আন্দালিভ রহমান পার্থের সমর্থকদের সঙ্গে বিএনপির সংঘর্ষ, পুলিশ-সাংবাদিকসহ আহত অর্ধশত
দায়িত্ব নেওয়ার পর ‘আমাদের লোক কিনা’ প্রশ্ন শুনতে হয়েছে: আইজিপি
সর্বশেষ খবর
নতুন বিতর্কে লন্ডনের বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত এমপি আপসানা বেগম
নতুন বিতর্কে লন্ডনের বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত এমপি আপসানা বেগম
কঠিন হয়ে উঠছে ইমিগ্রেশন পার হওয়া  
কঠিন হয়ে উঠছে ইমিগ্রেশন পার হওয়া  
ইসলামি আলেমের সম্ভাব্য সফর নিয়ে ভারতের মন্তব্য ঢাকার নজরে এসেছে
ইসলামি আলেমের সম্ভাব্য সফর নিয়ে ভারতের মন্তব্য ঢাকার নজরে এসেছে
পাকিস্তানকে পূর্ব ও পশ্চিম সীমান্তে ‘ব্যস্ত’ রাখতে চায় ভারত : খাজা আসিফ
পাকিস্তানকে পূর্ব ও পশ্চিম সীমান্তে ‘ব্যস্ত’ রাখতে চায় ভারত : খাজা আসিফ
সর্বাধিক পঠিত
তিন বাহিনীর প্রধান যমুনায়
তিন বাহিনীর প্রধান যমুনায়
এক নামে থাকা অতিরিক্ত সিম বন্ধ হচ্ছে আজ থেকে
এক নামে থাকা অতিরিক্ত সিম বন্ধ হচ্ছে আজ থেকে
রোহিতকে পেছনে ফেললেন বাবর, পাকিস্তানের সমতা
রোহিতকে পেছনে ফেললেন বাবর, পাকিস্তানের সমতা
এই জন্মদিনে সেই স্মৃতি: ‘আমি অভিষেককে বিয়ে করেছি…’
এই জন্মদিনে সেই স্মৃতি: ‘আমি অভিষেককে বিয়ে করেছি…’
নির্বাচন পর্যন্ত বিদেশ ভ্রমণ না করার নির্দেশনা প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ের
নির্বাচন পর্যন্ত বিদেশ ভ্রমণ না করার নির্দেশনা প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ের
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media