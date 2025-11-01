কোনও দল কিংবা ব্যক্তির আনুগত্য নয়, নির্বাচনে পুলিশের ভূমিকা থাকবে নিরপেক্ষ: আইজিপি

পুলিশের মহাপরিদর্শক (আইজিপি) বাহারুল আলম বলেছেন, ‘নির্বাচন কমিশনই নির্বাচনের মূল দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান। তবে আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় পুলিশের ভূমিকা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। একটি সুষ্ঠু নির্বাচনের পেছনে সবচেয়ে বড় সহায়ক শক্তি হলো পুলিশ। তাই কোনও রাজনৈতিক দল কিংবা ব্যক্তির প্রতি আনুগত্য নয়, পুলিশের আনুগত্য থাকবে কেবল আইন ও দেশের প্রতি। আগামী নির্বাচনে পুলিশের আচরণ হতে হবে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ, ন্যায়নিষ্ঠ ও পেশাদার।’
তিনি বলেন, ‘আগামী নির্বাচন পুলিশের জন্য একটি বড় পরীক্ষা এবং একইসঙ্গে সুযোগও। অতীতের ভুল সংশোধন করে সততা, ন্যায় ও পেশাদারিত্বের মাধ্যমে জনগণের আস্থা অর্জন করতে হবে।’
শনিবার (১ নভেম্বর) সন্ধ্যা ৬টায় রাজশাহী পুলিশ লাইনস ড্রিলশেডে মহানগর পুলিশ ও রাজশাহী রেঞ্জ পুলিশের যৌথ আয়োজনে মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন তিনি। সভায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন রাজশাহী মহানগর পুলিশ কমিশনার মোহাম্মদ আবু সুফিয়ান। শুভেচ্ছা বক্তব্য দেন রাজশাহী রেঞ্জের ডিআইজি মোহাম্মদ শাহজাহান। এতে সভাপতিত্ব করেন জেলা পুলিশ সুপার ফারজানা ইসলাম।
সভায় পুলিশের উদ্দেশে আইজিপি বলেন, ‘যে সরকারই আসুক না কেন, পুলিশের দায়িত্ব হলো আইন অনুযায়ী কাজ করা। কেউ যেন আগাম ধারণা করে কিংবা কাউকে খুশি করার জন্য দায়িত্ব থেকে বিচ্যুত না হয়। একজন পুলিশ সদস্য হয়তো কাউকে সমর্থন করলে তা প্রকাশ পাবে না, কিন্তু একদিন নিজের বিবেকের কাছেই তাকে জবাব দিতে হবে।’
পুলিশের সবচেয়ে বড় শক্তি হলো নৈতিকতা, সততা ও পেশাগত দায়িত্ববোধ উল্লেখ করে পুলিশের মহাপরিদর্শক বলেন, ‘পুলিশের কাজ কঠিন। কখনও আসামি ধরতে গেলে বাধা আসে, হুমকি আসে, এমনকি আক্রমণের মুখেও পড়তে হয়। তবু দায়িত্ব থেকে পিছু হটবেন না।’
পুলিশের ঐতিহ্য ও ত্যাগের কথা উল্লেখ করে আইজিপি বলেন, ‘এই পুলিশ বাহিনী একদিনে গড়ে ওঠেনি। দেড়শ বছরের ঐতিহ্য, ত্যাগ ও নিষ্ঠার মধ্য দিয়ে এই প্রতিষ্ঠান আজকের অবস্থানে এসেছে। ব্রিটিশ আমলে পুলিশ যেমন জীবনবাজি রেখে দায়িত্ব পালন করতো, আজও সেই ধারাবাহিকতায় দেশের মানুষের নিরাপত্তা নিশ্চিত করছে। ৫ আগস্ট পরবর্তী সময়ে পুলিশ কঠিন এক বাস্তবতার মধ্য দিয়ে গিয়েছিল। ধাপে ধাপে সেই পরিস্থিতি অতিক্রম করে আজকের অবস্থানে এসেছে। যদিও এখনও কিছু দুর্বলতা রয়ে গেছে, তবু একসময় সমালোচিত সেই পুলিশ বাহিনী আজ নতুনভাবে ঘুরে দাঁড়াচ্ছে।’
আইজিপি বলেন, ‘সমাজে পুলিশের প্রতি অনেক প্রত্যাশা রয়েছে, সমালোচনাও আছে। কিন্তু তারপরও পুলিশ দায়িত্ব থেকে সরে যায়নি, বসে থাকেনি- এটাই পুলিশের শক্তি। পেশাদার ভূমিকার কারণে অনেক স্থানে পুলিশ এসল্টের শিকার হয়েছে। পুলিশ এসল্টের মামলাগুলো দ্রুত নিষ্পত্তি করা গেলো ভালো।’
সভায় রাজশাহী রেঞ্জ, আরএমপি এবং রাজশাহী বিভাগে অবস্থিত পুলিশের সব ইউনিটের বিভিন্ন পর্যায়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও পুলিশ সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।