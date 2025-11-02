X
রবিবার, ০২ নভেম্বর ২০২৫
১৬ কার্তিক ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

রাজশাহীতে শরীরে আগুন দিয়ে গৃহবধূর আত্মহত্যার অভিযোগ

রাজশাহী প্রতিনিধি
০২ নভেম্বর ২০২৫, ০২:০৮আপডেট : ০২ নভেম্বর ২০২৫, ০২:১৪
রাজশাহীতে শরীরে আগুন দিয়ে গৃহবধূর আত্মহত্যার অভিযোগ

রাজশাহীতে পারিবারিক কলহের জেরে শরীরে ডিজেল ঢেলে আগুন দিয়ে আত্মহত্যার অভিযোগ উঠেছে মুন্নি খাতুন (২৮) নামের এক গৃহবধূর বিরুদ্ধে। শনিবার (১ নভেম্বর) বিকাল ৫ টায় তার মৃত্যু হয়েছে। তার মরদেহ রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজ (রামেক) হাসপাতালের মর্গে রয়েছে।

নিহত মুন্নি বাঘা পৌরসভার চক নারায়ণপুরের সুরুজ আলীর স্ত্রী। তাদের ১১ বছর ও চার বছরের দুই ছেলেমেয়ে রয়েছে।

সুরুজ আলী ভাতিজা সাব্বির আলী বলেন, শুক্রবার সন্ধ্যায় পারিবারিক বিষয় নিয়ে চাচা-চাচির মধ্যে ঝগড়া হয়। এরপর তারা রাতে ঘুমিয়ে যান। ভোররাতে জমিতে সেচ দেওয়ার মেশিনের ডিজেল নিজের গায়ে ঢেলে আগুন দেন চাচি মুন্নি। এরপর তার চিৎকারে চাচা ঘুম থেকে উঠে পড়েন। তিনি পানি ঢেলে আগুন নেভান। প্রতিবেশীরা এসে আগুন নেভাতে সাহায্য করেন। পরে দ্রুত বাঘা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হয়।

এ বিষয়ে বাঘা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের চিকিৎসক অখিল পাল বলেন, স্বজনরা তাকে স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে আসলে অবস্থা গুরুতর দেখে রামেক হাসপাতালে পাঠানো হয়।

এ বিষয়ে রামেক হাসপাতালের মুখপাত্র ডা. শঙ্কর কে বিশ্বাস বলেন, রোগীকে সকালে হাসপাতালের ২৯ নম্বর ওয়ার্ডে (বার্ন) ভর্তি করা হয়। দুপুরের দিকে স্বজনরা উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকায় নেবেন বলে হাসপাতালের সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের দায়িত্বরতদের জানান। সেখান থেকে ছাড়পত্র নিয়ে তারা হাসপাতালের বাইরে নিয়ে যান। তবে রোগীর শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে আবার বিকালে হাসপাতালে জরুরি বিভাগে নিয়ে আসেন। জরুরি বিভাগের চিকিৎসকরা তাকে মৃত অবস্থায় পান। এরপর আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য লাশ হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়।

/এএম/এমএইচআর/
বিষয়:
আত্মহত্যানারীর প্রতি সহিংসতা
সম্পর্কিত
ডেমরায় ঋণের চাপে এক নারীর আত্মহত্যার অভিযোগ
বিছানায় পড়ে ছিল শিশুর লাশ, ফ্যানে ঝুলছিলেন মা
৫ ও ১২ বছরের শিশুকে ধর্ষণ: দুই মামলায় তিনজনের যাবজ্জীবন
সর্বশেষ খবর
হাতিরঝিল থানা বিএনপির সঙ্গে শিক্ষকদের মতবিনিময়
হাতিরঝিল থানা বিএনপির সঙ্গে শিক্ষকদের মতবিনিময়
জুলাই সনদ বাস্তবায়ন নিয়ে তরুণ আলেমদের ভাবনা
জুলাই সনদ বাস্তবায়ন নিয়ে তরুণ আলেমদের ভাবনা
বিমানবন্দরে যুবকের পাকস্থলী থেকে ৬ হাজার পিস ইয়াবা উদ্ধার
বিমানবন্দরে যুবকের পাকস্থলী থেকে ৬ হাজার পিস ইয়াবা উদ্ধার
ঢাকায় আলজেরিয়ার মুক্তি বিপ্লবের ৭১তম বার্ষিকী উদযাপন
ঢাকায় আলজেরিয়ার মুক্তি বিপ্লবের ৭১তম বার্ষিকী উদযাপন
সর্বাধিক পঠিত
কঠিন হয়ে উঠছে ইমিগ্রেশন পার হওয়া  
কঠিন হয়ে উঠছে ইমিগ্রেশন পার হওয়া  
তিন বাহিনীর প্রধান যমুনায়
তিন বাহিনীর প্রধান যমুনায়
এক নামে থাকা অতিরিক্ত সিম বন্ধ হচ্ছে আজ থেকে
এক নামে থাকা অতিরিক্ত সিম বন্ধ হচ্ছে আজ থেকে
এই জন্মদিনে সেই স্মৃতি: ‘আমি অভিষেককে বিয়ে করেছি…’
এই জন্মদিনে সেই স্মৃতি: ‘আমি অভিষেককে বিয়ে করেছি…’
নির্বাচন পর্যন্ত বিদেশ ভ্রমণ না করার নির্দেশনা প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ের
নির্বাচন পর্যন্ত বিদেশ ভ্রমণ না করার নির্দেশনা প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ের
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media