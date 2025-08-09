X
শনিবার, ০৯ আগস্ট ২০২৫
২৫ শ্রাবণ ১৪৩২
নির্বাচনি সিস্টেমের ওপর মানুষের আস্থা নষ্ট হয়ে গেছে: সিইসি

রংপুর প্রতিনিধি
০৯ আগস্ট ২০২৫, ১৫:০০আপডেট : ০৯ আগস্ট ২০২৫, ১৫:০০
মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে সিইসি এ এম এম নাসির উদ্দিন

‘নির্বাচনি সিস্টেমের ওপর মানুষের আস্থা নষ্ট হয়ে গেছে। তাই মানুষকে ভোটকেন্দ্রে নিয়ে আসাই একটা বড় চ‍্যালেঞ্জ’—বলে মন্তব্য করেছেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এ এম এম নাসির উদ্দিন।

একইসঙ্গে বর্তমান নির্বাচন কমিশনের ওপর আস্থা রাখার আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, ‘আগামী ত্রয়োদশ জাতীয় নির্বাচন স্বচ্ছ ও সুন্দরভাবে পরিচালনার জন‍্য সর্বোচ্চ চেষ্টা করা হচ্ছে। নির্বাচন কাঠামো, এই খাতে ব্যাপক জনবল সবকিছুই গুছিয়ে সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা করছে কমিশন।’

শনিবার (৯ আগস্ট) সকাল সাড়ে ১০টায় রংপুর আঞ্চলিক নির্বাচন অফিসে জাতীয় সংসদ নির্বাচনসংক্রান্ত মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত হয়ে তিনি এসব কথা বলেন।

সিইসি বলেন, ‘নির্বাচন কমিশনসংশ্লিষ্টরা আগামী নির্বাচনে কারও পক্ষে বা বিপক্ষে কাজ করবে না। দেশের ১৮ কোটি মানুষের হয়ে অবাধ সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠিত করার লক্ষ্যেই কাজ করবে।’

এ সময় গত নির্বাচনে যেসব প্রিজাইডিং অফিসার ভোটগ্রহণে সমস্যা তৈরি করেছিলেন তাদের বিরুদ্ধে ব‍্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও জানান তিনি।

নাগরিকদের উদ্দেশে তিনি বলেন, ‘ভোট দেওয়া যেমন নাগরিক দায়িত্ব, তেমনি ইমানি দায়িত্বও বটে।’

এ ছাড়া এআই-এর মাধ্যমে সোশ্যাল মিডিয়ায় মানুষের মাঝে বিভ্রান্তি ছড়ানো হচ্ছে জানিয়ে সিইসি বলেন, ‘এসব বিভ্রান্তি মোকাবিলা করার জন্য চেষ্টা করা হচ্ছে।’

জাতীয় সংসদ নির্বাচন চলাকালীন সময়ে সাংবাদিকদের সংবাদ সংগ্রহের ক্ষেত্রে অবাধ স্বাধীনতা দেওয়া হবে তবে ভোটকেন্দ্রের ভেতরে সরাসরি সম্প্রচার থেকে বিরত থাকার আহ্বান জানান তিনি।

মতবিনিময় সভায় রংপুর আঞ্চলিক নির্বাচন কর্মকর্তা, জেলা নির্বাচন কর্মকর্তাসহ বিভাগের প্রত্যেকটি জেলার নির্বাচনি কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

/কেএইচটি/
বিষয়:
সিইসিত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচন
রাজশাহীতে ১২টি প্রকল্পের উদ্বোধন করেছেন উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ
ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচন হবে কি না, তা আমেরিকার ওপর নির্ভর করছে: ঊষাতন
আন্ত‍‍র্জাতিক আদিবাসী দিবস, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও আদিবাসীদের ভবিষ্যৎ নি‍র্মাণ
বিশ্বকাপে চোখ রেখে ওপেনিং জুটি চূড়ান্ত করলো অস্ট্রেলিয়া
লাগামহীন পেঁয়াজের বাজার, ডজনে ডিমের দাম বেড়েছে ৩০ টাকা
কারাগার থেকে পালাতে দেয়াল খুঁড়ছিলেন ফাঁসির ৩ আসামি, অপেক্ষা আরেকটি ‘৫ আগস্টের’
মহাখালীতে প্রাইভেটকারে আগুন, নিহত ২
সম্মেলন থেকে পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকের সিবিএ সভাপতি-সম্পাদক ডিবি হেফাজতে
মধ্যরাতে শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভে উত্তাল ঢাবি
হলে ছাত্ররাজনীতি বন্ধের দাবিমধ্যরাতে শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভে উত্তাল ঢাবি
 
