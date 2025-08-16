X
শনিবার, ১৬ আগস্ট ২০২৫
১ ভাদ্র ১৪৩২
সংস্কারের অজুহাতে নির্বাচন পেছানোর কোনও দাবি তোলা যাবে না: আসাদুজ্জামান ফুয়াদ

রংপুর প্রতিনিধি 
১৬ আগস্ট ২০২৫, ২২:২৪আপডেট : ১৬ আগস্ট ২০২৫, ২২:২৪
শনিবার বিকালে রংপুর নগরে মতবিনিময় সভায় বক্তব্য দেন এবি পার্টির সাধারণ সম্পাদক আসাদুজ্জামান ফুয়াদ

এবি পার্টির সাধারণ সম্পাদক আসাদুজ্জামান ফুয়াদ বলেছেন, ‘সংস্কারের অজুহাতে নির্বাচন পেছানোর কোনও দাবি তোলা যাবে না। এক্ষেত্রে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে সমন্বয় রাখতে হবে। সংস্কারসহ যেসব প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে, যেসব ব্যাপারে রাজনৈতিক দলগুলো একমত হয়েছে। এখন দরকার সেগুলোর বাস্তবায়ন। জুলাই সনদ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কিছু বিষয়ে দ্বিমত রয়েছে। কিন্তু যেসব বিষয়ে ভিন্ন মত নেই। এগুলো এখনই বাস্তবায়ন করা দরকার। এজন্য ২০৩১ সাল পর্যন্ত অপেক্ষা করার প্রয়োজন নেই।’

শনিবার (১৬ আগস্ট) বিকালে রংপুর নগরের একটি কমিউনিটি সেন্টারে এবি পার্টির মহানগর ও জেলা কমিটি আয়োজিত সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় এসব কথা বলেন তিনি।

আসাদুজ্জামান ফুয়াদ বলেন, ‘অবাধ সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য অপেক্ষায় আছে দেশের মানুষ। তা নিয়ে কাজ করতে হবে সরকারকে। ৬০ বছর পর কেন ভালো নির্বাচন চাইতে হবে। তবে কোনও অবস্থায় নির্বাচন পেছানো যাবে না। এতে শত্রুপক্ষ নানা ধরনের ষড়যন্ত্র করবে। নির্বাচন সময়কালে যেসব মাঠ কর্মকর্তা দায়িত্ব পালন করবেন। তারা দলমতের ঊর্ধ্বে উঠে দায়িত্বশীল ভূমিকা রাখলে একটি অবাধ সুষ্ঠু নির্বাচন হতে পারে।’

মতবিনিময় সভায় দলের রংপুর মহানগরের সদস্যসচিব এনামুল হকসহ মহানগর ও জেলার নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন। 

/এএম/
বিষয়:
এবি পার্টিসংস্কার
