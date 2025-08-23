X
শনিবার, ২৩ আগস্ট ২০২৫
৮ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

এ যেন বাল্যবিয়ে প্রতিরোধের প্রস্তুতি

আরিফুল ইসলাম রিগান, কুড়িগ্রাম
২৩ আগস্ট ২০২৫, ২২:২৬আপডেট : ২৩ আগস্ট ২০২৫, ২২:২৬
প্রশিক্ষণে অংশ নেওয়া নারী-পুরুষ

বাবা-মা হারা অষ্টম শ্রেণিতে পড়ুয়া নাতনিকে নিয়ে অভাবের সংসার ষাটোর্ধ্ব কাদেমার। টানাটানির সংসারে ছাগল ও আর হাঁস-মুরগি পালন করে জীবিকা নির্বাহ করেন এই নারী। ঢাকায় শ্রমিকের কাজ করা ছেলের কাছে সামান্য সহযোগিতা পেলেও তা দিয়ে সংসারে থাকা নাতনির পড়াশোনা চালিয়ে নিতে পারছেন না। আবার উপযুক্ত বয়স না হওয়ায় নাতনিকে বিয়ে দিতেও পারছেন না।

এ নিয়ে উভয় সংকটে থাকা কাদেমা বাংলা ট্রিবিউনকে বলেন, ‘বাপ-মা হারা নাতনি নিয়া থাকি। মাইনষে বিয়া দিবার কয়। কিন্তু এই অল্প বয়সে কেমন করি বিয়া দিই। নাতনি পড়াশোনা করবার চায়। খরচ জোগাইতে কষ্ট হয়। বাড়িত হাঁস-মুরগি আর ছাগল আছে। কেমন করি আর একটু বেশি আয় করা যায়, এজন্য প্রশিক্ষণ নিবার আসছি।’

কাদেমার বাড়ি কুড়িগ্রামের উলিপুরের ধরনীবাড়ি ইউনিয়নের দক্ষিণ মধুপুর গ্রামে। এই বৃদ্ধা নারীর সঙ্গে কথা হয় আরডিআরএসের চাইল্ড নট ব্রাইড (সিএনবি) প্রকল্পের বাল্যবিয়ের ঝুঁকিতে থাকা কিশোরীদের পরিবারের আয়বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণে। গত বৃহস্পতিবার (২১ আগস্ট) দুপুরে উলিপুরের দুর্গাপুর ফেডারেশন ভবনে চার দিনব্যাপী প্রশিক্ষণের শেষ দিন ছিল। সেখানে অংশ নিয়েছেন কাদেমা ও বাল্যবিয়ের ঝুঁকিতে থাকা কিশোরীদের ২০টি পরিবারের অভিভাবক। উদ্দেশ্য, পারিবারিক খামার, সবজি বাগান কিংবা ক্ষুদ্র ব্যবসা করে পরিবারের আয় বৃদ্ধি করা এবং বাল্যবিয়ের ঝুঁকিতে থাকা কিশোরীদের পড়াশোনা চালিয়ে নেওয়া।

কাদেমার মতো প্রশিক্ষণে অংশ নিয়েছেন শাহনাজ বেগম। এই নারীর সংসারে আছে দিনমজুর স্বামী ও দুই মেয়ে। বড় মেয়ে অষ্টম শ্রেণির ছাত্রী। ছোট মেয়েকে কোলে নিয়েই প্রশিক্ষণে অংশ নিয়েছেন শাহনাজ।

উপজেলার পান্ডুল ইউনিয়নের আপুয়ারখাতা গ্রামের বাসিন্দা শাহনাজের সঙ্গে কথা বলে মনে হলো তিনি জীবন সংসার নিয়ে বেশ সচেতন। কিন্তু স্বামীর স্বল্প আয়ে সংসার খরচ মিটিয়ে মেয়ের পড়াশোনার খরচ চালাতে বেশ হিমশিম খাচ্ছেন। অভাবের তাড়নায় মেয়েকে যাতে বাল্যবিয়ে দিতে না হয়, সেজন্য সংসারের আয়বৃদ্ধির কৌশল জানতে প্রশিক্ষণে অংশ নিয়েছেন।

শাহনাজ বাংলা ট্রিবিউনকে বলেন, ‘স্বামীর নিয়মিত আয় হয় না। হাঁস-মুরগি পালন করি। কিন্তু কেমন করে নিয়মমাফিক পালন করতে হয়, সেটা জানা ছিল না। এখানে প্রশিক্ষণ নিতে এসে অনেক কিছু শিখলাম। কখন হাঁস-মুরগির ডিম ফুটাতে দিতে হবে, কোন রোগের কী লক্ষণ, চিকিৎসা কী এসব জানছি। আগে এসব জানা ছিল না। এখন সাহস পাচ্ছি। পারিবারিক সবজি বাগান নিয়া জানছি। নিজের জমি নাই। যদি জমি বর্গা পাই তাহলে সবজিও চাষ করবো।’

মেয়ের পড়াশোনা চালিয়ে নেওয়ার কথা জানিয়ে শাহনাজ বলেন, ‘নিজেদের কষ্ট হইলেও পড়াশোনা করাবো। পরিবারের আয় বাড়লে মেয়েকে পড়াশোনা করাতে পারবো। ভুল করেও বাল্যবিয়ে দেবো না।’  

প্রশিক্ষণে অংশ নিয়েছেন ঝালমুড়ি বিক্রেতা শাহীনসহ আরও বেশ কয়েকজন নারী-পুরুষ। আয়োজকদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, অংশ নেওয়া প্রত্যেকের বাড়িতে বাল্যবিয়ের ঝুঁকিতে থাকা কিশোরী রয়েছে। স্বাবলম্বী হতে সিএনবি প্রকল্পের মাধ্যমে এসব পরিবারকে প্রশিক্ষণের পাশাপাশি আর্থিক সহায়তা দেওয়া হচ্ছে।

প্রশিক্ষণে কী জানলেন তারা

প্রশিক্ষণে অংশ নেওয়া নারী-পুরুষ ও সিএনবি প্রকল্প সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, উপজেলার ১৪টি ইউনিয়নে এই প্রশিক্ষণ কার্যক্রম থেকে প্রায় ৪৭০টি পরিবার প্রশিক্ষণ ও আর্থিক সহায়তা পেয়েছেন। সর্বশেষ চার দিনব্যাপী এই প্রশিক্ষণে দুর্গাপুর ফেডারেশন ভেন্যুতে চার ইউনিয়নের দরিদ্র পরিবারের ২০ জন নারী-পুরুষ অংশ নিয়েছেন। তাদের প্রত্যেকের বাড়িতে বাল্যবিয়ের ঝুঁকিতে থাকা মেয়েশিশু রয়েছে। সংসারের অভাব-অনটনের কারণে যাতে সন্তানদের বাল্যবিয়ে না দেন, সেজন্য প্রকল্পের আওতায় এসব ঝুঁকিপূর্ণ পরিবারের সদস্যদের আয়বৃদ্ধির জন্য ক্ষুদ্র ব্যবসা, হাঁস-মুরগি পালন, ছাগল পালন, বসতবাড়িতে শাক-সবজি চাষ ও সংকট মোকাবিলাসহ বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

শুধু প্রশিক্ষণ নয়, অংশগ্রহণকারীদের প্রত্যেককে প্রকল্পের পক্ষ থেকে এককালীন আর্থিক সহযোগিতা দেওয়া হবে, যাতে তারা প্রশিক্ষণের অভিজ্ঞতা ব্যবহার করে আয়বৃদ্ধিমূলক ক্ষুদ্রব্যবসা কিংবা উৎপাদমূলক কাজ শুরু করতে পারেন।

সিএনবি প্রকল্পের জেলা সমন্বয়কারী অলিক রাংসা বাংলা ট্রিবিউনকে বলেন, ‘এনআরকে-টেলিথন ও প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ এই প্রকল্পে আর্থিক ও কারিগরি সহযোগিতা করছে। প্রকল্পের মূল লক্ষ্য হলো বাংলাদেশ বিশেষ করে, কুড়িগ্রাম জেলায় বাল্যবিয়ে ও জোরপূর্বক বিয়ের হার কমিয়ে আনা। এই প্রকল্পের একটি অংশ হলো বাল্যবিয়ের ঝুঁকিতে থাকা মেয়ে শিশুদের পরিবারের আয়বৃদ্ধিতে সহায়তা করা। যাতে পরিবারগুলো মেয়ে শিশুদের পড়াশোনার খরচ চালিয়ে নিতে পারে, বোঝা মনে করে বাল্যবিয়ে না দেয়। সেই লক্ষ্য অর্জনের অংশ হিসেবে এই প্রশিক্ষণ কর্মসূচি।’

/এএম/
বিষয়:
বাল্যবিয়ে
সম্পর্কিত
আঠারোর আগেই দেশের অর্ধেক কিশোরীর বিয়ে
যৌতুক বন্ধে ইমাম-খতিবদের দায়িত্বশীল ভূমিকা রাখতে হবে: ধর্ম উপদেষ্টা
প্রত্যন্ত গ্রামে কিশোরীদের সুরক্ষায় কাজ করছেন তারা
সর্বশেষ খবর
এ দেশের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির সঙ্গে প্রকৃতির নিবিড় যোগাযোগ রয়েছে: পরিবেশ উপদেষ্টা
এ দেশের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির সঙ্গে প্রকৃতির নিবিড় যোগাযোগ রয়েছে: পরিবেশ উপদেষ্টা
ইসহাক দারের সঙ্গে মির্জা ফখরুলের নেতৃত্বে প্রতিনিধি দলের সাক্ষাৎ
ইসহাক দারের সঙ্গে মির্জা ফখরুলের নেতৃত্বে প্রতিনিধি দলের সাক্ষাৎ
জুলাই গণঅভ্যুত্থান পরবর্তী রাজনীতিতে তরুণরা শ্রেণি বৈষম্যের শিকার
সাক্ষাৎকারে জাতীয় যুবশক্তির আহ্বায়ক তারিকুল ইসলামজুলাই গণঅভ্যুত্থান পরবর্তী রাজনীতিতে তরুণরা শ্রেণি বৈষম্যের শিকার
ভারত ও চীনের ঘনিষ্ঠতা এশিয়ার ভূরাজনীতিতে যুক্তরাষ্ট্রের জন্য চ্যালেঞ্জ?
ভারত ও চীনের ঘনিষ্ঠতা এশিয়ার ভূরাজনীতিতে যুক্তরাষ্ট্রের জন্য চ্যালেঞ্জ?
সর্বাধিক পঠিত
অ্যাডহক কমিটি দিয়েই চলছে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান
অ্যাডহক কমিটি দিয়েই চলছে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান
বরখাস্ত হয়েছেন মার্কিন প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা সংস্থার প্রধান
বরখাস্ত হয়েছেন মার্কিন প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা সংস্থার প্রধান
সাংবাদিক বিভুরঞ্জনের লাশ উদ্ধারের পর মৃত্যু রহস্য নিয়ে ধোঁয়াশা
সাংবাদিক বিভুরঞ্জনের লাশ উদ্ধারের পর মৃত্যু রহস্য নিয়ে ধোঁয়াশা
তেজগাঁওয়ে সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ, যান চলাচল বন্ধ
তেজগাঁওয়ে সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ, যান চলাচল বন্ধ
৪০ হাজার দিতে হবে না, ২০ হাজার টাকা দিয়ে দে: বিএনপি নেতা
পোশাকশ্রমিকের জীবনবিমা৪০ হাজার দিতে হবে না, ২০ হাজার টাকা দিয়ে দে: বিএনপি নেতা
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media