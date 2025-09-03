X
বুধবার, ০৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫
১৯ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

সুন্দরগঞ্জ পৌর এলাকায় থমথমে পরিবেশ, চলছে ১৪৪ ধারা

গাইবান্ধা প্রতিনিধি
০৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১০:৫৫আপডেট : ০৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১০:৫৬
সুন্দরগঞ্জ পৌর এলাকায় রাত ১২টা পর্যন্ত সভা-সমাবেশ নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে

গাইবান্ধার সুন্দরগঞ্জ পৌর এলাকায় টানটান উত্তেজনা বিরাজ করছে। বুধবার (৩ সেপ্টেম্বর) সকাল ৬টা থেকে রাত ১২টা পর্যন্ত সভা-সমাবেশ নিষিদ্ধ ঘোষণা করে উপজেলা প্রশাসন ১৪৪ ধারা জারি করেছে।

সকাল ১০টার দিকে পৌর এলাকা ঘুরে দেখা যায়, পরিবেশ শান্ত থাকলেও সর্বত্র থমথমে পরিস্থিতি বিরাজ করছে। মঙ্গলবার রাত থেকেই এলাকায় পুলিশ টহল জোরদার করা হয়েছে। সকালে গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টগুলোতে নিরাপত্তাব্যবস্থা আরও জোরদার করা হয়।

সুন্দরগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল হাকিম আজাদ জানান, যেকোনও অপতৎপরতা রোধে পুলিশ সতর্ক অবস্থানে রয়েছে।

এর আগে, মঙ্গলবার রাতে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) রাজ কুমার বিশ্বাস আইনশৃঙ্খলার অবনতির আশঙ্কায় ১৪৪ ধারা জারি করেন।

স্থানীয়রা জানান, বিএনপির প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে উপজেলা বিএনপি বুধবার পৌর এলাকার দলীয় কার্যালয়ে অনুষ্ঠান আয়োজনের প্রস্তুতি নেয়। অপরদিকে, বিএনপির আরেকটি গ্রুপ একইদিনে আলাদা অনুষ্ঠানের উদ্যোগ নেয় এবং ঘোষণাও দেয় যে মেয়াদোত্তীর্ণ আহ্বায়ক কমিটির কাউকে তারা কার্যালয়ে ঢুকতে দেবে না। ফলে দিনভর উত্তেজনা সৃষ্টি হয়।

/কেএইচটি/
সম্পর্কিত
সর্বশেষ খবর
সুন্দরগঞ্জ পৌর এলাকায় থমথমে পরিবেশ, চলছে ১৪৪ ধারা
সুন্দরগঞ্জ পৌর এলাকায় থমথমে পরিবেশ, চলছে ১৪৪ ধারা
এবার হত্যা মামলায় সিদ্দিকের রিমান্ড চায় পুলিশ
এবার হত্যা মামলায় সিদ্দিকের রিমান্ড চায় পুলিশ
ঢাকাস্থ সাতক্ষীরা আইনজীবী সমিতির সভাপতি ইমরুল, সম্পাদক আরিফুল ইসলাম
ঢাকাস্থ সাতক্ষীরা আইনজীবী সমিতির সভাপতি ইমরুল, সম্পাদক আরিফুল ইসলাম
তিন দাবিতে আল্টিমেটাম প্রাথমিক শিক্ষকদের, কী ভাবছে সরকার
তিন দাবিতে আল্টিমেটাম প্রাথমিক শিক্ষকদের, কী ভাবছে সরকার
সর্বাধিক পঠিত
৩৬ হাজার টাকা বেতনে মেট্রোরেলে চাকরি, আবেদনগ্রহণ শুরু
৩৬ হাজার টাকা বেতনে মেট্রোরেলে চাকরি, আবেদনগ্রহণ শুরু
একীভূতকরণে সমর্থন জানালো ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক
একীভূতকরণে সমর্থন জানালো ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক
ভিসা শেষে শিক্ষার্থীদের সরাসরি বহিষ্কারের হুমকি যুক্তরাজ্যের, উদ্বিগ্ন বাংলাদেশিরা
ভিসা শেষে শিক্ষার্থীদের সরাসরি বহিষ্কারের হুমকি যুক্তরাজ্যের, উদ্বিগ্ন বাংলাদেশিরা
এমপি হওয়ায় নিজের দল হারাচ্ছেন সৈয়দ মুহাম্মদ ইবরাহিম
এমপি হওয়ায় নিজের দল হারাচ্ছেন সৈয়দ মুহাম্মদ ইবরাহিম
নুরের ওপর হামলায় জামায়াত জড়িত: ছাত্রদল নেতা আমান
নুরের ওপর হামলায় জামায়াত জড়িত: ছাত্রদল নেতা আমান
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media