সুন্দরগঞ্জ পৌর এলাকায় থমথমে পরিবেশ, চলছে ১৪৪ ধারা

গাইবান্ধার সুন্দরগঞ্জ পৌর এলাকায় টানটান উত্তেজনা বিরাজ করছে। বুধবার (৩ সেপ্টেম্বর) সকাল ৬টা থেকে রাত ১২টা পর্যন্ত সভা-সমাবেশ নিষিদ্ধ ঘোষণা করে উপজেলা প্রশাসন ১৪৪ ধারা জারি করেছে।
সকাল ১০টার দিকে পৌর এলাকা ঘুরে দেখা যায়, পরিবেশ শান্ত থাকলেও সর্বত্র থমথমে পরিস্থিতি বিরাজ করছে। মঙ্গলবার রাত থেকেই এলাকায় পুলিশ টহল জোরদার করা হয়েছে। সকালে গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টগুলোতে নিরাপত্তাব্যবস্থা আরও জোরদার করা হয়।
সুন্দরগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল হাকিম আজাদ জানান, যেকোনও অপতৎপরতা রোধে পুলিশ সতর্ক অবস্থানে রয়েছে।
এর আগে, মঙ্গলবার রাতে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) রাজ কুমার বিশ্বাস আইনশৃঙ্খলার অবনতির আশঙ্কায় ১৪৪ ধারা জারি করেন।
স্থানীয়রা জানান, বিএনপির প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে উপজেলা বিএনপি বুধবার পৌর এলাকার দলীয় কার্যালয়ে অনুষ্ঠান আয়োজনের প্রস্তুতি নেয়। অপরদিকে, বিএনপির আরেকটি গ্রুপ একইদিনে আলাদা অনুষ্ঠানের উদ্যোগ নেয় এবং ঘোষণাও দেয় যে মেয়াদোত্তীর্ণ আহ্বায়ক কমিটির কাউকে তারা কার্যালয়ে ঢুকতে দেবে না। ফলে দিনভর উত্তেজনা সৃষ্টি হয়।