স্ত্রীকে হত্যার পর লাশ কলা বাগানে ফেলে পালানো স্বামী গ্রেফতার

গাইবান্ধা প্রতিনিধি
২১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৬:৩২আপডেট : ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৬:৩২
গ্রেফতার ফরিদ উদ্দীন

গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জ উপজেলায় স্ত্রী শিউলী বেগমকে (৩৫) গলা কেটে হত্যার পর লাশ কলাবাগানে ফেলে পালানো স্বামী ফরিদ উদ্দীনকে (৪৫) গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

রবিবার (২১ সেপ্টেম্বর) দুপুরে বিষয়টি নিশ্চিত করেন গোবিন্দগঞ্জ থানার ওসি বুলবুল ইসলাম। ফরিদ উদ্দীন উপজেলার কাটাবাড়ী ইউনিয়নের বাজারের কাটাবাড়ী গ্রামের বাগদা বাজার এলাকার মৃত মোহাম্মদ আলীর ছেলে।

ওসি বুলবুল ইসলাম জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে রবিবার ভোরে দিনাজপুর জেলার ঘোড়াঘাট উপজেলার নাসিরাবাদ এলাকা থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়। এ ঘটনায় নিহতের ভাই সোহেল রানা বাদী হয়ে গোবিন্দগঞ্জ থানায় একটি হত্যা মামলা করেছেন। নিহতের লাশ ময়নাতদন্তের জন্য গাইবান্ধা সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে।

এর আগে শনিবার (২০ সেপ্টেম্বর) রাত ৮টার দিকে কাটাবাড়ী ইউনিয়নের বাগদা বাজার এলাকায় নৃশংস এ হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। খবর পেয়ে রাতেই পুলিশ শিউলীর লাশ উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যায়।

নিহত শিউলী বোগদহ সদর কলোনি এলাকার শরীফ মিয়া ড্রাইভারের মেয়ে। তিনি ফরিদের দ্বিতীয় স্ত্রী। দাম্পত্য জীবনে তাদের একমাত্র ছেলে সন্তানের বয়স ৮ বছর। এ ছাড়া ফরিদের প্রথম স্ত্রী ও তার দুটি সন্তান রয়েছে।

/এফআর/
বিষয়:
অপরাধ
