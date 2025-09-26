ট্রাক-পিকআপ সংঘর্ষে প্রাণ গেলো ৩ জনের, কয়েক ঘণ্টা যান চলাচল বন্ধ

রংপুর নগরীর দমদমা ব্রিজের কাছে পিকআপ ভ্যানের সঙ্গে বালু বোঝাই ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষে তিন জন নিহত হয়েছেন। শুক্রবার (২৬ সেপ্টেম্বর) ভোর ৪টার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে। তাজহাট থানার ওসি শাহজাহান আলী বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
পুলিশ জানায়, ভোর চারটার দিকে নগরীর তাজহাট থানাধীন দমদমা ব্রিজের উত্তরে মহাসড়কের ওপর ঢাকা মেট্রো ন ১৯-৬৪ ৯২ নামীয় মালবাহী পিকআপ মাহিগঞ্জ যাওয়ার উদ্দেশ্য ঢাকা-রংপুর অভিমুখে এসে ইউটার্ন নেওয়ার সময় রংপুর-ঢাকা অভিমুখে চলমান বালুর ট্রাক ধাক্কা দেয়।
এতে ঘটনাস্থলে পিকআপে থাকা রংপুরের মীরগঞ্জের ইউসুফের ছেলে পিকআপের হেলপার আরিফ (২০), পীরগাছা উপজেলার মোতালেব হোসেনের স্ত্রী শাহিনা (২৮) ও একই উপজেলার সাতদরগার মোতালেব হোসেনের ছেলে ওয়ালিদ। পিকআপের চালককে গুরুতর আহত অবস্থায় রংপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে।
ওসি শাহজাহান আলী জানান, খবর পেয়ে পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে গিয়ে নিহত ও আহতদের উদ্ধার করে। কিন্তু ট্রাকের চালক ও হেলপারকে করা সম্ভব হয়নি। আইন অনু্যায়ী সুরতহাল প্রতিবেদন প্রস্তুত করে দুর্ঘটনায় কবলিত গাড়ি দুটি জব্দ করা হয়েছে। এই ঘটনায় রংপুর ঢাকা মহাসড়কে তিন ঘণ্টা যান চলাচল বন্ধ ছিল।