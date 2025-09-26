X
শুক্রবার, ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫
১১ আশ্বিন ১৪৩২
ট্রাক-পিকআপ সংঘর্ষে প্রাণ গেলো ৩ জনের, কয়েক ঘণ্টা যান চলাচল বন্ধ

রংপুর প্রতিনিধি
২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১২:১৫আপডেট : ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১২:১৫
তাজহাট থানা

রংপুর নগরীর দমদমা ব্রিজের কাছে পিকআপ ভ্যানের সঙ্গে বালু বোঝাই ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষে তিন জন নিহত হয়েছেন। শুক্রবার (২৬ সেপ্টেম্বর) ভোর ৪টার  দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে। তাজহাট থানার ওসি শাহজাহান আলী বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। 

পুলিশ জানায়, ভোর চারটার দিকে নগরীর তাজহাট থানাধীন দমদমা ব্রিজের  উত্তরে মহাসড়কের ওপর ঢাকা মেট্রো ন ১৯-৬৪ ৯২ নামীয় মালবাহী পিকআপ মাহিগঞ্জ যাওয়ার উদ্দেশ্য ঢাকা-রংপুর অভিমুখে এসে ইউটার্ন নেওয়ার সময় রংপুর-ঢাকা অভিমুখে চলমান বালুর ট্রাক ধাক্কা দেয়।

এতে ঘটনাস্থলে পিকআপে থাকা রংপুরের মীরগঞ্জের ইউসুফের ছেলে পিকআপের হেলপার আরিফ (২০), পীরগাছা উপজেলার মোতালেব হোসেনের স্ত্রী শাহিনা (২৮) ও একই উপজেলার সাতদরগার মোতালেব হোসেনের ছেলে ওয়ালিদ। পিকআপের চালককে গুরুতর আহত অবস্থায় রংপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে।

ওসি শাহজাহান আলী জানান, খবর পেয়ে পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে গিয়ে নিহত ও আহতদের উদ্ধার করে। কিন্তু ট্রাকের চালক ও হেলপারকে করা সম্ভব হয়নি। আইন অনু্যায়ী  সুরতহাল প্রতিবেদন প্রস্তুত করে দুর্ঘটনায় কবলিত গাড়ি দুটি  জব্দ করা হয়েছে। এই ঘটনায় রংপুর ঢাকা মহাসড়কে তিন ঘণ্টা যান চলাচল বন্ধ ছিল। 

সড়ক দুর্ঘটনা
লঘুচাপের প্রভাবে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা, বন্দরে ৩ নম্বর সতর্ক সংকেত
ট্রাক-অটোরিকশার সংঘর্ষে মা-মেয়েসহ নিহত ৩
দেশব্যাপী বিশেষ নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়েছে র‍্যাব
অনুবাদ নিরপেক্ষ কাজ নয় : সুসান ব্যাসনেট ।। পর্ব—০১
বাংলাদেশে চাল রফতানিতে নতুন নিয়ম জারি করলো ভারত
জোর করে চুল কেটে দেওয়া বৃদ্ধের পরিচয় মিলেছে
পাকিস্তানকে হারিয়ে ফাইনালে বাংলাদেশ 
এক ইলিশের দাম ১৪ হাজার টাকা
পারফরম্যান্সের ভিত্তিতে বোনাস পাবেন রাষ্ট্রায়ত্ত ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কর্মীরা
