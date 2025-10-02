হতে চেয়েছিলেন আ.লীগের এমপি, এখন ‘এনসিপির শ্রমিক উইংয়ের সমন্বয়ক’

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে লালমনিরহাট-২ (কালিগঞ্জ-আদিতমারী) আসনে আওয়ামী লীগ প্রার্থী হিসেবে দলীয় মনোনয়ন চেয়েছিলেন মো. নজরুল ইসলাম মৃধা। কিন্তু দলীয় মনোনয়ন না পেয়ে নির্বাচনে অংশ নেননি। তিনি আদিতমারী উপজেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক। সেখান থেকে পদত্যাগ না করে এবার জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) ‘শ্রমিক উইং’এর প্রধান সমন্বয়ক হিসেবে প্রচারণা চালাচ্ছেন।
স্থানীয় ও দলীয় সূত্রে জানা যায়, নজরুল ইসলাম মৃধা আদিতমারী উপজেলা শহরের ফরহাদ হোসেনের ছেলে। উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের এই শিক্ষক উপজেলা আওয়ামী লীগের বর্তমান কমিটির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক পদে রয়েছেন। আওয়ামী লীগের প্রার্থী হিসেবে ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে অংশ নিয়েছেন।
খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, লালমনিরহাট-২ আসনে আওয়ামী লীগের প্রার্থী হিসেবে তিনবার সংসদ সদস্য হন নুরুজ্জামান আহমেদ। এর মধ্যে ২০১৫ সালে সমাজকল্যাণ প্রতিমন্ত্রী ও ২০১৯ সালে সমাজকল্যাণমন্ত্রীর দায়িত্ব পান। ৭ জানুয়ারি দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে তাকে দলীয় মনোনয়ন দেওয়া হলে আবার সংসদ সদস্য হন। শেষবার তার বিপক্ষে দলীয় মনোনয়ন চেয়েছিলেন নজরুল ইসলাম। তবে তাকে দেওয়া হয়নি।
দলীয় কয়েকজন নেতাকর্মীর সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, নজরুল ইসলাম প্রয়াত আওয়ামী লীগ নেতা শামসুল ইসলাম সুরুজের হাত ধরে স্কুলজীবনে ছাত্রলীগের রাজনীতি শুরু করেন। সেই সূত্র ধরে পরবর্তী সময়ে আওয়ামী লীগের পদ পান। বিগত কয়েক বছরে স্কুল, টেকনিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠা করেছেন। ২০ বছরের বেশি সময় ধরে উপজেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদকের পদে দায়িত্ব পালন করেছেন। এরই মধ্যে গত বছরের ৫ আগস্ট আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর নিজের দলীয় অবস্থানও বদলাতে শুরু করেন। ইতিমধ্যে নিজের নির্বাচনি এলাকায় দুর্গাপূজা উপলক্ষে শারদীয় শুভেচ্ছা জানিয়ে পোস্টার টানিয়ে প্রচারণা চালাচ্ছেন। এসব পোস্টারে নিজেকে এনসিপির ‘শ্রমিক উইং’এর প্রধান সমন্বয়ক পরিচয় দিচ্ছেন।
এ ব্যাপারে জানতে চাইলে নজরুল ইসলাম মৃধা বাংলা ট্রিবিউনকে বলেন, ‘আমি আমার নির্বাচনি এলাকার উন্নয়নের স্বার্থে নতুন দলে যোগ দিয়েছি। আমাকে উপজেলা এনসিপির শ্রমিক উইংয়ের প্রধান সমন্বয়ক করে ৩১ সদস্যের অ্যাডহক কমিটি করে কেন্দ্রীয় কমিটির কাছে জমা দেওয়া আছে। এজন্য দলীয় কর্মসূচির অংশ হিসেবে এলাকায় প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছি। তবে আওয়ামী লীগ থেকে এখনও পদত্যাগ করিনি।’
এ বিষয়ে এনসিপির উত্তরাঞ্চলের সংগঠক রাসেল আহমেদ বাংলা ট্রিবিউনকে বলেন, ‘আমি নজরুল ইসলামের টানানো পোস্টার দেখেছি। এই উপজেলায় এনসিপির শ্রমিক উইংয়ের কমিটি এখনও গঠন করা হয়নি। আমাদের অবস্থান সবসময় আওয়ামী লীগের বিপক্ষে। কমিটি গঠনের আগেই নিজেকে এনসিপির শ্রমিক উইংয়ের প্রধান সমন্বয়ক পরিচয় দিয়ে পোস্টার টানিয়ে গর্হিত কাজ করেছেন। এর বিচার হওয়া উচিত।’