শনিবার, ১১ অক্টোবর ২০২৫
২৬ আশ্বিন ১৪৩২
ফ্ল্যাগ স্ট্যান্ডে জুতা ওড়ানোর ঘটনায় সমালোচনা, যুবক আটক

গাইবান্ধা প্রতিনিধি
১১ অক্টোবর ২০২৫, ২২:৩৪আপডেট : ১১ অক্টোবর ২০২৫, ২২:৩৪
ইউনিয়ন পরিষদে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের দণ্ডে জুতা ওড়ানোর ঘটনায় যুবক আটক

গাইবান্ধার সুন্দরগঞ্জ উপজেলার সর্বানন্দ ইউনিয়ন পরিষদে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের দণ্ডে (ফ্ল্যাগ স্ট্যান্ড) এক যুবকের জুতা ওড়ানোর ঘটনায় সমালোচনা চলছে। বিষয়টি নিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে একটি ভিডিও ছড়িয়ে পড়লে আলোচনা-সমালোচনা শুরু হয়। এটিকে জাতীয় সংগীত ও জাতীয় পতাকার প্রতি অবমাননা বলছেন স্থানীয় লোকজন ও পুলিশ। তবে ঘটনাটি কবে, কখন ঘটেছে তা নিশ্চিত না হলেও, ভিডিও বিশ্লেষণ করে এরই মধ্যে অভিযুক্ত যুবককে আটক করেছে পুলিশ।

শনিবার (১১ অক্টোবর) বিকালে সুন্দরগঞ্জ থানা পুলিশের একটি দল অভিযান চালিয়ে ওই যুবককে আটক করে। তার নাম মারুফ হাসান মিরাজ (১৮)। তিনি উপজেলার রামভদ্র গ্রামের ফুল মিয়ার ছেলে। বামনডাঙ্গা আব্দুল হক কলেজের একাদশ শ্রেণির ওই ছাত্র ছাত্রলীগের রাজনীতিতে সক্রিয় বলে জানা গেছে।

সুন্দরগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল হাকিম আজাদ বলেন, ‘আমরা ভিডিওটি দেখেছি এবং বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে তদন্ত করছি। ভিডিও দেখে শনাক্তের পর ফ্ল্যাগ স্ট্যান্ডে জুতা তোলায় অভিযুক্ত মারুফ হাসানকে শনিবার বিকালে আটক করা হয়। কেন ও কী কারণে তিনি এমন ঘৃণ্য কাজ করেছেন, তা জানার জন্য জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। ঘটনায় ইন্ধনদাতাদেরও দ্রুত গ্রেফতার করা হবে।’

ফেসবুকে ছড়িয়ে পড়া ২০ সেকেন্ডের ওই ভিডিওতে দেখা যায়, এক যুবক ফ্ল্যাগ স্ট্যান্ডের রশিতে একটি জুতা লাগিয়ে ওপরে তুলছেন। এ সময় তার পাশে আরও কয়েকজন যুবক দাঁড়িয়ে বিষয়টি দেখছেন।

পরে এ ঘটনার ভিডিও করে ফেসবুকে ছড়িয়ে দেওয়া হয়। তা দেখে স্থানীয়দের মাঝে ক্ষোভ ও নিন্দার ঝড় ওঠে। বিষয়টি নিয়ে নিজের ফেসবুক পেজে প্রতিক্রিয়া জানিয়ে সর্বানন্দ ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মো. জহুরুল ইসলাম লিখেছেন, ‘কাউকে ছাড় দেওয়া হবে না, দুষ্কৃতকারীদের আইনের আওতায় আনা হচ্ছে। ভিডিওটি ফেসবুকে পোস্ট করা থেকে সবাই বিরত থাকুন। ধন্যবাদ।’ তবে এ ব্যাপারে জানতে চেয়ারম্যান মো. জহুরুল ইসলামের মোবাইল নম্বরে একাধিকবার কল দিলেও রিসিভ করেননি তিনি।

সুন্দরগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) রাজু কুমার বিশ্বাস বলেন, ‘ঘটনাটি অত্যন্ত দুঃখজনক। ভিডিওটি আমি দেখেছি এবং ইউনিয়নের চেয়ারম্যানের সঙ্গেও কথা বলেছি। পুলিশ ইতিমধ্যে অভিযুক্ত যুবককে আটক করেছে। এ ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’

স্থানীয় লোকজন বলছেন, জাতীয় পতাকার প্রতি এমন অবমাননাকর আচরণ কোনোভাবেই মেনে নেওয়া যায় না। ঘটনাটি পরিকল্পিতভাবে ঘটানো হয়েছে এবং এর পেছনে স্থানীয় কোনও মহলের ইন্ধন আছে। অনেকে বলছেন, ইউপি চেয়ারম্যান জহুরুল ইসলাম জামায়াতের রাজনীতির সঙ্গে সক্রিয়। প্রতিপক্ষ রাজনৈতিক নেতারা তাকে হেয় করতে ও বিভ্রান্তি ছড়াতে এমন ঘটনা ঘটিয়ে থাকতে পারেন।

স্থানীয় দুজন বাসিন্দা জানিয়েছেন, জাতীয় পতাকা অবমাননার সঙ্গে জড়িত যুবককে আটক করেছে পুলিশ। কার পরামর্শে বা প্ররোচনায় তিনি এমন কাজ করেছেন তা খতিয়ে দেখা জরুরি। যারাই ঘটনার সঙ্গে জড়িত থাকুক না কেন, দ্রুত শনাক্ত করে গ্রেফতার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে।

/এএম/
বিষয়:
আটক
সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
