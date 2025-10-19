শোবার ঘর থেকে স্কুলছাত্রীর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার

গাইবান্ধার সাদুল্লাপুর উপজেলার নলডাঙ্গা ইউনিয়নের দশলিয়া গ্রাম থেকে গৌরবী রানী (১৫) নামে এক স্কুলছাত্রীর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ।
শনিবার (১৮ অক্টোবর) বিকালে তার শোবার ঘর থেকে মরদেহটি উদ্ধার করা হয়।
গৌরবী রানী ওই গ্রামের মাছ ব্যবসায়ী গৌরাঙ্গ চন্দ্র রায়ের মেয়ে এবং নলডাঙ্গা জ্ঞানেন্দ্র চন্দ্র বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণির ছাত্রী।
স্বজন ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গৌরবীর বাবা ব্যবসায়িক কাজে ঢাকায় অবস্থান করছিলেন এবং মা এক আত্মীয়ের বাড়িতে শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠানে গিয়েছিলেন। ঘটনার দিন বাড়িতে শুধু বৃদ্ধা দাদী ছিলেন। দুপুরে দাদী শোবার ঘরে গিয়ে সিলিং ফ্যানের সঙ্গে ওড়না পেঁচানো অবস্থায় গৌরবীর ঝুলন্ত মরদেহ দেখতে পান। তার চিৎকারে প্রতিবেশীরা ছুটে এসে মরদেহ নিচে নামান এবং পুলিশে খবর দেন। খবর পেয়ে সাদুল্লাপুর থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য গাইবান্ধা সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠায়।
মৃত্যুর সঠিক কারণ সম্পর্কে পরিবার ও পুলিশ কেউই নিশ্চিত করতে পারেনি। তবে স্থানীয়রা ধারণা করছেন, ঘটনাটি রহস্যজনক হতে পারে। কেউ বলছে, ওড়না পেঁচিয়ে আত্মহত্যা করে গৌরবীর।
বিষয়টি নিশ্চিত করে সাদুল্লাপুর থানার ভারপ্রাপ্র কর্মকর্তা (ওসি) তাজউদ্দিন খন্দকার বলেন, ‘মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন পেলে মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানা যাবে।’