জাতীয় পার্টি ছাড়া কোনও ইলেকশন হবে না: মোস্তফা

জাতীয় পার্টির কো-চেয়ারম্যান ও রংপুর সিটি করপোরেশনের সাবেক মেয়র মোস্তাফিজার রহমান মোস্তফা বলেছেন, ‘তথ্য ও সম্প্রচার উপদেষ্টা মাহফুজ আলম এবং স্থানীয় সরকার উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভুঁইয়াকে অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টা পরিষদে রেখে দেশে কোনও অবস্থায় সুষ্ঠু নির্বাচন সম্ভব হবে না। তাদের উপদেষ্টা পরিষদ থেকে সরিয়ে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের মাধ্যমে নির্বাচনের ব্যবস্থা করা না হলে নিরপেক্ষ নির্বাচন হবে না। তাদের না সরিয়ে নির্বাচন দিলে ওই নির্বাচনে অংশ নেবে না জাতীয় পার্টি। তবে জাতীয় পার্টি ছাড়া দেশে কোনও ইলেকশন হবে না।’
ভবিষ্যতে জুলাই সনদ বাস্তবায়ন নিয়ে সংশয় প্রকাশ করে মোস্তাফিজার রহমান বলেন, ‘নির্বাচনের পর দেখা যাবে এই সনদ কোন জায়গায় চলে যায়। বিএনপি চালায় তারেক রহমান, তার স্বাক্ষর জুলাই সনদে নেই। তাই বিএনপি ক্ষমতায় এলে এই সনদ বাস্তবায়িত হওয়ার সম্ভাবনা ক্ষীণ। এ ছাড়া আইনি ভিত্তি ছাড়া, সংসদ ছাড়া এটা বাস্তবায়নের সম্ভাবনাও নেই।’
বৃহস্পতিবার (২৩ অক্টোবর) সন্ধ্যায় রংপুর জেলা জাতীয় পার্টির কার্যালয়ে উপজেলা দিবস উপলক্ষে আয়োজিত দলীয় সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন তিনি।
এই সরকারের অধীনে কোনোভাবেই সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন হবে না, তারা করতেও পারবে না উল্লেখ করে মোস্তাফিজার রহমান বলেন, ‘জাতীয় পার্টি একসময় আন্দোলন করেছিল, ‘নো এরশাদ, নো ইলেকশন।’ এবারও জাতীয় পার্টির সঙ্গে বৈষম্য হলে, নির্বাচনের বাইরে রাখার ষড়যন্ত্র হলে রংপুরের মানুষ দাঁতভাঙা জবাব দেবে।’
দেশের অবস্থা শোচনীয় উল্লেখ করে জাতীয় পার্টির কো-চেয়ারম্যান বলেন, ‘কোথাও মানুষের জীবনের নিরাপত্তা নেই। প্রশাসন, পুলিশ, আদালত কোথাও কোনও শৃঙ্খলা নেই। সুশাসন নিশ্চিত করতে হলে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন দিতে হবে। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন হলে সেই নির্বাচনে জাতীয় পার্টি অংশ নেবে। এ ছাড়া নয়। এজন্য দলীয় নেতাকর্মীদের প্রস্তুত থাকার আহ্বান জানাচ্ছি।’
শেখ হাসিনা যেভাবে জাতীয় পার্টিকে আইসোলেটেড করে রেখেছিলেন এই সরকারও একই কাজ করছেন জানিয়ে মোস্তাফিজার রহমান বলেন, ‘ন্যায় বিচারের জন্য এসে অন্যায়ের জনক হয়েছেন ড. মুহাম্মদ ইউনূস। আওয়ামী লীগের চিহ্নিত দালালদের দিয়ে জাতীয় পার্টিকে ভাঙার চেষ্টা চলছে। তবে জানিয়ে রাখি, জাতীয় পার্টি ছাড়া কোনও ইলেকশন হবে না। দেশের মানুষ জাতীয় পার্টিকে ভালো অবস্থানে দেখতে চায়।’
মহানগর জাতীয় পার্টির সাধারণ সম্পাদক এস এম ইয়াসিরের সভাপতিত্বে সমাবেশে আরও বক্তব্য দেন দলের সাংগঠনিক সম্পাদক লোকমান হোসেন, হাসানুজ্জামান নাজিম ও সাংষ্কৃতিক বিষয়ক সম্পাদক জাহেদুল ইসলাম প্রমুখ।