X
বৃহস্পতিবার, ৩০ অক্টোবর ২০২৫
১৪ কার্তিক ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

সন্তানকে ধর্ষণের অভিযোগে এক ব্যক্তিকে পিটিয়ে পুলিশে দিলেন এলাকাবাসী

গাইবান্ধা প্রতিনিধি
৩০ অক্টোবর ২০২৫, ০৮:৩৫আপডেট : ৩০ অক্টোবর ২০২৫, ০৯:৫৭
পলাশবাড়ী থানা

গাইবান্ধার পলাশবাড়ী উপজেলায় বাবার বিরুদ্ধে নিজের কিশোরী মেয়েকে ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে। ঘটনাটি মেয়েটির ছোট বোন দেখে চিৎকার করলে আশপাশের লোকজন এসে অভিযুক্ত বাবাকে আটক করে। পরে বিক্ষুদ্ধ এলাকাবাসী তাকে মারধর ও পিটুনি দিয়ে পুলিশের হাতে দেন তুলে দেন।

ঘটনাটি ঘটে বুধবার (২৯ অক্টোবর) বিকালে উপজেলার কিশোরগাড়ি ইউনিয়নে। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে ভুক্তভোগী শিশুটিকে উদ্ধার এবং অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে থানায় নিয়ে আসে।

এ ঘটনায় বুধবার রাতেই ভুক্তভোগী শিশুটির নানা বাদী হয়ে পলাশবাড়ী থানায় ধর্ষণের অভিযোগ এনে একটি মামলা করেছেন। অভিযুক্তের বয়স ৪২। পেশায় বাদাম বিক্রেতা ও গ্রাম ঘুরে হকারি করে। 

পলাশবাড়ী থানার ওসি জুলফিকার আলী ভুট্টু বলেন, গত কয়েক মাস ধরে নিজের বড় মেয়েকে (১৪) বিভিন্ন সময়ে ধর্ষণ করে আসছিল এ ব্যক্তি। বুধবার দুপুরে আবারও একই চেষ্টা চালায়। এ সময় ধস্তাধস্তি হলে ছোট মেয়ে ভয় পেয়ে চিৎকার শুরু করে। প্রতিবেশী ও আশপাশের লোকজন ছুটে এসে মেয়েকে উদ্ধার করেন এবং অভিযুক্তকে আটক করে গণপিটুনি দেন। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে তাকে গ্রেফতার করে থানায় নিয়ে আসে।

মেয়েটিকে পুলিশের ভিকটিম সাপোর্ট সেন্টারে রাখা হয়েছে। জিজ্ঞাসাবাদে অভিযুক্ত ঘটনা স্বীকার করেছে। পেশায় বাদাম বিক্রি, হকারি করে। সে মাদকাসক্ত বলেও জানান পুলিশের এ কর্মকর্তা।

তিনি আরও জানান, ঘটনার পর শিশুটির নানা থানায় এসে একটি মামলা করেছেন। বৃহস্পতিবার সকালে অভিযুক্তকে আদালতে হাজির করা হবে। শিশুকেও আদালতে জবানবন্দির জন্য উপস্থাপন করা হবে। আদালত থেকে তাকে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা ও শারীরিক পরীক্ষার জন্য সদর হাসপাতালে নেওয়া হবে।

পুলিশ ও মামলার বিবরণে জানা গেছে, চার মাস ধরে মেয়েটিকে ধর্ষণ করে আসছিল। ভয়ে বিষয়টি কাউকে জানাতে পারেনি শিশুটি। স্থানীয়দের সন্দেহ থাকলেও প্রমাণের অভাবে ঘটনা আড়ালে ছিল। বুধবার বিকালে একই ঘটনা শিশুটির ছোট বোন দেখে ফেলে চিকিৎসার করে। আশপাশের লোকজন ছুটে এসে বিষয়টি জানাজানি হলে স্থানীয়রা তাকে আটক করে পুলিশে দেন।

ভুক্তভোগী শিশুটির নানা জানান, ১৪ ও ১২ বছরের দুই মেয়ে ও এক ছেলে রয়েছে অভিযুক্ত ব্যক্তির। ৯ বছরের ছোট ছেলে স্থানীয় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়ে। চার বছর আগে তাদের মা মারা যাওয়ার পর থেকেই তিন ভাই-বোন বাবার সঙ্গেই বাড়িতে বসবাস করছিল।

তার অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে বড় মেয়ের ওপর নৃশংস যৌন নির্যাতন চালিয়ে আসছিল। মেয়েটি অপমান-লজ্জার ভয়ে এত দিন মুখ খুলতে পারেনি। ছোট মেয়ে আচমকা সেই নির্মম দৃশ্য দেখে ফেললে ঘটনাটি প্রকাশ পায় ।

/এফআর/
বিষয়:
ধর্ষণঅপরাধ
সম্পর্কিত
চট্টগ্রাম স্টেডিয়ামে ‘জয় বাংলা’ স্লোগান দেওয়ায় হাতাহাতি, আহত ১০
জুলাই মঞ্চের নেত্রীকে ধর্ষণের অভিযোগে মামলা, এনসিপি নেতা গ্রেফতার
ড্যাফোডিল ও সিটি ইউনিভার্সিটির পাল্টাপাল্টি মামলা
সর্বশেষ খবর
ইঞ্জিন সংকটে নেত্রকোনায় চলছে না দুই লোকাল ট্রেন
ইঞ্জিন সংকটে নেত্রকোনায় চলছে না দুই লোকাল ট্রেন
৫ ঘণ্টা চাকরির ঘোষণায় খুশি না কেন
৫ ঘণ্টা চাকরির ঘোষণায় খুশি না কেন
ভাই-বোনের ঝগড়া থামছেই না?
ভাই-বোনের ঝগড়া থামছেই না?
চট্টগ্রাম স্টেডিয়ামে ‘জয় বাংলা’ স্লোগান দেওয়ায় হাতাহাতি, আহত ১০
চট্টগ্রাম স্টেডিয়ামে ‘জয় বাংলা’ স্লোগান দেওয়ায় হাতাহাতি, আহত ১০
সর্বাধিক পঠিত
পচা ইলিশে সয়লাব বাজার
পচা ইলিশে সয়লাব বাজার
কর্মী নিয়োগে মালয়েশিয়ার নতুন শর্ত
কর্মী নিয়োগে মালয়েশিয়ার নতুন শর্ত
সঞ্চয়পত্র সিস্টেমে জালিয়াতি: বাংলাদেশ ব্যাংকের পাসওয়ার্ড ব্যবহার করে অর্থ আত্মসাৎ
সঞ্চয়পত্র সিস্টেমে জালিয়াতি: বাংলাদেশ ব্যাংকের পাসওয়ার্ড ব্যবহার করে অর্থ আত্মসাৎ
ভরিতে ৯ হাজার টাকা বাড়লো স্বর্ণের দাম
ভরিতে ৯ হাজার টাকা বাড়লো স্বর্ণের দাম
আগারগাঁও–কারওয়ান বাজার অংশে মেট্রোরেল চলাচল বন্ধ
আগারগাঁও–কারওয়ান বাজার অংশে মেট্রোরেল চলাচল বন্ধ
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media