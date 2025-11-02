X
রবিবার, ০২ নভেম্বর ২০২৫
১৭ কার্তিক ১৪৩২
হিলিতে দুই দিনে পেঁয়াজের দাম কেজিতে বেড়েছে ৩০ টাকা

হিলি প্রতিনিধি
০২ নভেম্বর ২০২৫, ১৭:০৯আপডেট : ০২ নভেম্বর ২০২৫, ১৭:০৯
হিলির বাজারে পেঁয়াজের ক্রেতারা

নিম্নচাপের কারণে দিনাজপুরের হাকিমপুরের হিলিতে দুই দিনের বৃষ্টিপাত হচ্ছে। এতে সরবরাহ কমার অজুহাতে হিলিতে দুই দিনের ব্যবধানে পেঁয়াজের দাম বেড়েছে কেজিতে ২০ থেকে ৩০ টাকা।

সরেজমিন হিলি বাজার ঘুরে দেখা গেছে, বাজারে প্রতিটি দোকানেই পেঁয়াজের সরবরাহ কম লক্ষ্য করা গেছে। দুদিন আগেও প্রতি কেজি পেঁয়াজ ৬০ থেকে ৬৫ টাকা বিক্রি হলেও বর্তমানে তা বেড়ে ৮০ থেকে ৯০ টাকা দরে বিক্রি হচ্ছে।

হিলি বাজারে পেঁয়াজ কিনতে আসা মিঠু হোসেন বলেন, পেঁয়াজের কথা আর কী বলবো! দুই দিন আগেও বাজার থেকে পেঁয়াজ কিনে নিয়ে গেলাম ৬০ থেকে ৬৫ টাকা করে। কিন্তু সেই পেঁয়াজ কিনতে এসে দাম শুনি ৮০ টাকা থেকে ৯০ টাকা কেজি। এতে আমাদের মতো খেটে খাওয়া মানুষের তো খুব সমস্যা। আমরা দিন আনি দিন খাই।

পেঁয়াজ কিনতে আসা ইয়াসিন আলী বলেন, গত হাটেই পেঁয়াজ কিনে নিয়ে গেলাম ৬০ টাকা দরে। দুই রাতের ব্যবধানে সেই পেঁয়াজ ৮০ থেকে ৮৫ টাকা হয়ে গেছে। কেজি প্রতি ২৫ টাকা করে বেড়ে গেছে।

বাজারের পেঁয়াজ বিক্রেতা আবুল হাসনাত বলেন, বেশ কিছুদিন ধরে দেশীয় পেঁয়াজের সরবরাহ ভালো থাকায় দাম স্থিতিশীল ছিল। পেঁয়াজের দাম ৬০ থেকে ৬৫ টাকার মধ্যেই ওঠানামা করেছিল বেশ কিছু দিন। কিন্তু এখন দাম বেড়ে বিক্রি হচ্ছে প্রকারভেদে ৮০ থেকে শুরু করে ৯০ টাকা পর্যন্ত। এর কারণ হলো নিম্নচাপের ফলে হওয়া বৃষ্টিপাত। এতে কৃষকরা তাদের উৎপাদিত পেঁয়াজ বাজারে আনতে পারছেন না। এতে মোকামে পেঁয়াজের আমদানি তেমন একটা নেই। চাহিদার তুলনায় সরবরাহ কমে যাওয়ায় দাম ঊর্ধ্বমুখী। আশপাশের অনেক জেলার পাইকাররা পাবনা মোকামে পেঁয়াজ কিনতে এলেও সেই তুলনায় সরবরাহ নেই।

/এফআর/
বিষয়:
হিলিপেঁয়াজের দাম
