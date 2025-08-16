X
শনিবার, ১৬ আগস্ট ২০২৫
৩১ শ্রাবণ ১৪৩২
ভোলাগঞ্জের পাথর লুটের ঘটনায় মামলা, আসামি অজ্ঞাতনামা

সিলেট প্রতিনিধি
১৬ আগস্ট ২০২৫, ০২:৩১আপডেট : ১৬ আগস্ট ২০২৫, ০২:৩১
কোম্পানীগঞ্জ থানা

পর্যটনকেন্দ্র ও সরকারি গেজেটভুক্ত ভোলাগঞ্জ পাথর কোয়ারি থেকে কোটি কোটি টাকার পাথর লুটপাটের ঘটনায় সিলেটের কোম্পানীগঞ্জ থানায় মামলা হয়েছে।

শুক্রবার (১৫ আগস্ট) রাতে থানায় ১৫০০ থেকে ২০০০ জনকে অজ্ঞাতনামা আসামি করে মামলা করেন খনিজসম্পদ উন্নয়ন ব্যুরোর (বিএমডি) মহাপরিচালক মো. আনোয়ারুল হাবীব। 

এসব তথ্য নিশ্চিত করে কোম্পানীগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) উজায়ের মাহমুদ আদনান বলেন, ‘খনিজসম্পদ উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ আইনে এই মামলা করা হয়েছে। আসামিদের ধরতে কঠোর অভিযান চালানো হবে।’

মামলার এজাহার থেকে জানা যায়, অজ্ঞাতনামা কিছু দুষ্কৃতকারী গত বছরের ৫ আগস্ট থেকে পরবর্তী সময়ে গেজেটভুক্ত পাথর কোয়ারি থেকে অবৈধ ও অননুমোদিতভাবে কোটি কোটি টাকার পাথর লুটপাট করা হয়েছে মর্মে বিভিন্ন গণমাধ্যমে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। যারা এ ঘটনায় জড়িত রয়েছে, তাদের পরিচয় শনাক্ত করা যায়নি।

মামলা
দেশে ধর্মীয় সম্প্রীতি অতীতের যেকোনও সময়ের চেয়ে ভালো: আখতার হোসেন
ধানমন্ডি ৩২ ও বাংলামোটরে ককটেল বিস্ফোরণ
গোপালগঞ্জে সাংবাদিকের ওপর যুবদল-ছাত্রদল নেতাদের হামলার অভিযোগ
সুনামগঞ্জে ফুটবল খেলা নিয়ে সংঘর্ষে দুজন নিহত
চাকরি হারানোর আতঙ্কে শেরেবাংলা গার্লসের ২৫ শিক্ষক
সেনা অভিযান দেখে তিন তলা থেকে লাফ, মগ লিবারেশন পার্টির প্রধান নিহত
ধানমন্ডি ৩২ ঘিরে সতর্কতা, আ.লীগ সন্দেহ হলেই ধাওয়া
বঙ্গবন্ধুর প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা জানালেন শাকিব খান
পরিবারের সঙ্গে থাকা শিশুটি হাউজবোট থেকে পড়ে গেলো টাঙ্গুয়ার হাওরে
