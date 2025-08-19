X
মঙ্গলবার, ১৯ আগস্ট ২০২৫
৪ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

একদিনের ব্যবধানে কোম্পানীগঞ্জে আবারও ইউএনও বদলি

সিলেট প্রতিনিধি
১৯ আগস্ট ২০২৫, ১৫:৫৫আপডেট : ১৯ আগস্ট ২০২৫, ১৫:৫৫
মোহাম্মদ রবিন মিয়া

সিলেটের কোম্পানীগঞ্জে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) পদে আবারও রদবদল হয়েছে। সোমবার (১৮ আগস্ট) বিকালে বর্তমান ইউএনও আজিজুন নাহারকে ফেঞ্চুগঞ্জে বদলি করে তার স্থলাভিষিক্ত হিসেবে শফিকুল ইসলামকে কোম্পানীগঞ্জে পদায়ন করা হয়।

তবে মঙ্গলবার (১৯ আগস্ট) দুপুরে সেই সিদ্ধান্তে পরিবর্তন আনা হয়। সর্বশেষ আদেশ অনুযায়ী চুনারুঘাটের উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মোহাম্মদ রবিন মিয়াকে কোম্পানীগঞ্জে আর ফেঞ্চুগঞ্জের শফিকুল ইসলামকে চুনারুঘাটে বদলি করা হয়।

বিভাগীয় কমিশনার খান মো. রেজা উন নবী স্বাক্ষরিত প্রজ্ঞাপনে বিষয়টি নিশ্চিত হওয়া গেছে।

সাদাপাথর লুটের ঘটনা ঠেকাতে ব্যর্থ সিলেটের কোম্পানীগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) আজিজুন নাহারকে বদলির আদেশ হয় সোমবার।

সিলেটের কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার ভোলাগঞ্জ সাদাপাথর লুটের ঘটনায় ইউএনও আজিজুন নাহারের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। লুটপাট বন্ধে দায়িত্বশীল আচরণ না করে উল্টো লুটপাটে সহযোগিতার অভিযোগ ওঠে তার বিরুদ্ধে। এ নিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে গত কয়েকদিন ধরে ব্যাপক আলোচনা-সমালোচনা চলছিল।

/কেএইচটি/
বিষয়:
ইউএনওবদলি
সম্পর্কিত
পাথরকাণ্ডে কোম্পানীগঞ্জের ইউএনও বদলি
এনবিআরে একযোগে ১৩১ সহকারী কর কমিশনার বদলি
আরএমপির তিন থানার ওসিসহ ৭ কর্মকর্তাকে একযোগে বদলি
সর্বশেষ খবর
বনানীর ‘সিসা বারে’ রাব্বি হত্যা: এক আসামির দায় স্বীকার
বনানীর ‘সিসা বারে’ রাব্বি হত্যা: এক আসামির দায় স্বীকার
জাফলংয়ে পাথর লুটের ঘটনায় মামলা, আসামি অজ্ঞাতনামা
জাফলংয়ে পাথর লুটের ঘটনায় মামলা, আসামি অজ্ঞাতনামা
জুলাইয়ে সড়কে ঝরেছে ৪১৮ প্রাণ
জুলাইয়ে সড়কে ঝরেছে ৪১৮ প্রাণ
৬ হাজার শিক্ষার্থী ভিসা বাতিল করেছে যুক্তরাষ্ট্র
৬ হাজার শিক্ষার্থী ভিসা বাতিল করেছে যুক্তরাষ্ট্র
সর্বাধিক পঠিত
১১ নারী শিক্ষকসহ ১২ জনকে চাকরিচ্যুত করলো অ্যাডহক কমিটি
শেরেবাংলা বালিকা মহাবিদ্যালয়১১ নারী শিক্ষকসহ ১২ জনকে চাকরিচ্যুত করলো অ্যাডহক কমিটি
মাহিন সরকারকে বহিষ্কার করলো এনসিপি
মাহিন সরকারকে বহিষ্কার করলো এনসিপি
বিএফআইইউ প্রধান শাহীনুল ইসলামের ভিডিও ভাইরাল, তদন্তে বাংলাদেশ ব্যাংক
বিএফআইইউ প্রধান শাহীনুল ইসলামের ভিডিও ভাইরাল, তদন্তে বাংলাদেশ ব্যাংক
পোড়ানো হলো বঙ্গবন্ধু ও শেখ হাসিনা সম্পর্কিত চার শতাধিক বই
পোড়ানো হলো বঙ্গবন্ধু ও শেখ হাসিনা সম্পর্কিত চার শতাধিক বই
সিলেটের নতুন ডিসি সারোয়ার আলম
সিলেটের নতুন ডিসি সারোয়ার আলম
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media