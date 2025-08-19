একদিনের ব্যবধানে কোম্পানীগঞ্জে আবারও ইউএনও বদলি

সিলেটের কোম্পানীগঞ্জে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) পদে আবারও রদবদল হয়েছে। সোমবার (১৮ আগস্ট) বিকালে বর্তমান ইউএনও আজিজুন নাহারকে ফেঞ্চুগঞ্জে বদলি করে তার স্থলাভিষিক্ত হিসেবে শফিকুল ইসলামকে কোম্পানীগঞ্জে পদায়ন করা হয়।
তবে মঙ্গলবার (১৯ আগস্ট) দুপুরে সেই সিদ্ধান্তে পরিবর্তন আনা হয়। সর্বশেষ আদেশ অনুযায়ী চুনারুঘাটের উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মোহাম্মদ রবিন মিয়াকে কোম্পানীগঞ্জে আর ফেঞ্চুগঞ্জের শফিকুল ইসলামকে চুনারুঘাটে বদলি করা হয়।
বিভাগীয় কমিশনার খান মো. রেজা উন নবী স্বাক্ষরিত প্রজ্ঞাপনে বিষয়টি নিশ্চিত হওয়া গেছে।
সাদাপাথর লুটের ঘটনা ঠেকাতে ব্যর্থ সিলেটের কোম্পানীগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) আজিজুন নাহারকে বদলির আদেশ হয় সোমবার।
সিলেটের কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার ভোলাগঞ্জ সাদাপাথর লুটের ঘটনায় ইউএনও আজিজুন নাহারের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। লুটপাট বন্ধে দায়িত্বশীল আচরণ না করে উল্টো লুটপাটে সহযোগিতার অভিযোগ ওঠে তার বিরুদ্ধে। এ নিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে গত কয়েকদিন ধরে ব্যাপক আলোচনা-সমালোচনা চলছিল।