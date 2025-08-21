X
বৃহস্পতিবার, ২১ আগস্ট ২০২৫
৬ ভাদ্র ১৪৩২
সিলেটের পরিবেশ ঠিক রেখে উন্নয়নকাজ করা হবে: ডিসি সারোয়ার

সিলেট প্রতিনিধি
২১ আগস্ট ২০২৫, ১৭:০৫আপডেট : ২১ আগস্ট ২০২৫, ১৭:০৫
দায়িত্বগ্রহণ শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে ডিসি সারোয়ার আলম

সিলেট হলো প্রকৃতিকন্যা। সিলেটের পরিবেশ ঠিক রেখে সকল উন্নয়নকাজ করার প্রত্যয় জানিয়েছেন নবনিযুক্ত জেলা প্রশাসক (ডিসি) মো. সারোয়ার আলম। বৃহস্পতিবার (২১ আগস্ট) দুপুরে জেলা প্রশাসক হিসেবে দায়িত্বগ্রহণ শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি এ প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

এ সময় তিনি বলেন, ‘সকল উন্নয়নকাজের পাশাপাশি সিলেটের আইনশৃঙ্খলা, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য নিয়েও গুরুত্ব সহকারে কাজ করা হবে।’ এ সময় সিলেটের সকল শ্রেণি-পেশার মানুষের সাহায্য চেয়েছেন তিনি।

এর আগে, বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ১০টায় জেলা প্রশাসক কার্যালয়ে এসে দায়িত্বগ্রহণ করেন দেশব্যাপী ভেজাল ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে আলোচিত ম্যাজিস্ট্রেট সারোয়ার আলম। এ সময় তাকে ফুল দিয়ে বরণ করে নেন জেলা প্রশাসনের কর্মকর্তারা। 

এ সময় সিলেটের বিভাগীয় কমিশনার খান মো. রেজা উন নবীসহ প্রশাসনের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। পরে তিনি পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালাবিষয়ক কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন।

সাদাপাথর লুটের ঘটনায় গত সোমবার (১৮ আগস্ট) সিলেটের জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ শের মাহবুব মুরাদকে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওএসডি) করে সরিয়ে নেওয়া হয়। তার স্থলে নতুন জেলা প্রশাসক হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয় সারোয়ার আলমকে। তিনি প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ে সংযুক্ত উপসচিব ছিলেন।

ডিসি
ভারতে কর্মী সংকটে হুমকির মুখে বিমান নিরাপত্তা
পাচার হওয়া অর্থ ফেরত আনতে কয়েক বছর লেগে যাবে: প্রেস সচিব
রানী হামিদের হাত থেকে পুরস্কার নিলেন চ্যাম্পিয়ন পরাগ
‘এনবিআরের দুই বিভাগের প্রধান যেকোনও ক্যাডার থেকে পদায়ন হবে’ 
এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের জন্য সুখবর
ইএফটিতে শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতন সংক্রান্ত নতুন নির্দেশনা
আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের ৪ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে মার্কিন নিষেধাজ্ঞা
গ্যাস পাম্পে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড, এক বাস ৯ সিএনজি ও দুই মোটরসাইকেল পুড়ে ছাই
পাকিস্তানের সঙ্গে ভিসা অব্যাহতি চুক্তি অনুমোদন
