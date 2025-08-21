সিলেটের পরিবেশ ঠিক রেখে উন্নয়নকাজ করা হবে: ডিসি সারোয়ার

সিলেট হলো প্রকৃতিকন্যা। সিলেটের পরিবেশ ঠিক রেখে সকল উন্নয়নকাজ করার প্রত্যয় জানিয়েছেন নবনিযুক্ত জেলা প্রশাসক (ডিসি) মো. সারোয়ার আলম। বৃহস্পতিবার (২১ আগস্ট) দুপুরে জেলা প্রশাসক হিসেবে দায়িত্বগ্রহণ শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি এ প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।
এ সময় তিনি বলেন, ‘সকল উন্নয়নকাজের পাশাপাশি সিলেটের আইনশৃঙ্খলা, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য নিয়েও গুরুত্ব সহকারে কাজ করা হবে।’ এ সময় সিলেটের সকল শ্রেণি-পেশার মানুষের সাহায্য চেয়েছেন তিনি।
এর আগে, বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ১০টায় জেলা প্রশাসক কার্যালয়ে এসে দায়িত্বগ্রহণ করেন দেশব্যাপী ভেজাল ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে আলোচিত ম্যাজিস্ট্রেট সারোয়ার আলম। এ সময় তাকে ফুল দিয়ে বরণ করে নেন জেলা প্রশাসনের কর্মকর্তারা।
এ সময় সিলেটের বিভাগীয় কমিশনার খান মো. রেজা উন নবীসহ প্রশাসনের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। পরে তিনি পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালাবিষয়ক কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন।
সাদাপাথর লুটের ঘটনায় গত সোমবার (১৮ আগস্ট) সিলেটের জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ শের মাহবুব মুরাদকে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওএসডি) করে সরিয়ে নেওয়া হয়। তার স্থলে নতুন জেলা প্রশাসক হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয় সারোয়ার আলমকে। তিনি প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ে সংযুক্ত উপসচিব ছিলেন।