জাফলংয়ে টাস্কফোর্সের অভিযানে ৩ জনের কারাদণ্ড

বৃহস্পতিবার, ২১ আগস্ট ২০২৫
৬ ভাদ্র ১৪৩২
সিলেট প্রতিনিধি
২১ আগস্ট ২০২৫, ২১:৩৩আপডেট : ২১ আগস্ট ২০২৫, ২১:৩৩
সিলেটের জাফলংয়ে অবৈধভাবে বালু ও পাথর উত্তোলন বন্ধে অভিযান চালিয়েছে টাস্কফোর্স। বৃহস্পতিবার (২১ আগস্ট) বিকাল পর্যন্ত জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ফরহাদ উদ্দিন অভির নেতৃত্বে জাফলংয়ের জাফলং ব্রিজ, চা-বাগান এলাকা, জুমপাড় ও বল্লাঘাট নদীতে এ অভিযান পরিচালিত হয়।

অভিযানকালে বালু ও পাথরবোঝাই ৮টি ইঞ্জিনচালিত স্টিলের বড় নৌকা, ২টি ইঞ্জিনচালিত কাঠের নৌকা এবং ১০ টি বারকি নৌকা পিয়াইন নদীতে ডুবিয়ে দেওয়া হয়েছে। একইসঙ্গে অবৈধভাবে বালু উত্তোলনের সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে ৩ জনকে আটক করে ১ মাসের বিনা শ্রম কারাদণ্ড প্রদান করা হয়।

এসব তথ্য নিশ্চিত করেন গোয়াইনঘাটের উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) রতন কুমার অধিকারী। তিনি জানান, জাফলংয়ে অভিযান চালিয়ে ২০টি নৌকা ডুবানোসহ ধ্বংস এবং অবৈধভাবে বালু উত্তোলনের সঙ্গে জড়িত থাকায় তিন জনকে আটক করে ১ মাসের বিনা শ্রম কারাদণ্ড প্রদান করা হয়েছে।

তিনি আরও জানান, জাফলং জিরো পয়েন্টের চুরি হওয়া পাথর বৃহস্পতিবার পর্যন্ত ১ হাজার ৫ শত ঘনফুটসহ এ পর্যন্ত সর্বমোট ২৫ হাজার ঘনফুট পাথর প্রতিস্থাপন করা হয়েছে।

