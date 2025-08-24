X
রবিবার, ২৪ আগস্ট ২০২৫
৯ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

লুট হওয়া পাথর ফেরত দিতে তিন দিনের আলটিমেটাম

সিলেট প্রতিনিধি
২৪ আগস্ট ২০২৫, ১২:৩৭আপডেট : ২৪ আগস্ট ২০২৫, ১২:৩৭
সাদাপাথর পর্যটনকেন্দ্র

সিলেটের সরকারি গেজেটভুক্ত পর্যটনকেন্দ্র সাদাপাথর থেকে লুট হওয়া পাথর উদ্ধারে এবার জেলা প্রশাসন তিন দিনের আলটিমেটাম দিয়েছে। সেইসঙ্গে পাথর ফেরত দেওয়ার জন্য মাইকিং করা হচ্ছে কোম্পানীগঞ্জসহ আশপাশের এলাকায়।

আগামী মঙ্গলবার (২৬ আগস্ট) বিকাল ৫টার মধ্যে লুট হওয়া সাদাপাথর নিজ উদ্যোগে ও নিজ খরচে পর্যটনকেন্দ্র সাদাপাথরে পৌঁছে দেওয়ার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

এসব তথ্য নিশ্চিত করেছেন সিলেটের অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) পদ্মাসন সিংহ। তিনি বলেন, ‘মঙ্গলবার বিকাল ৫টার মধ্যে ভোলাগঞ্জ ১০ নম্বর ঘাট ডাম্পিং স্টেশনে নিজ উদ্যোগে পাথর ফেরত পাঠাতে হবে। যদি না পাঠানো হয় তাহলে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আইনিব্যবস্থা নেওয়া হবে।’

তিনি আরও বলেন, ‘এমনকি নির্ধারিত সময়ের পর যে এলাকায় অভিযান চালিয়ে পাথর পাওয়া যাবে সেই এলাকার জনপ্রতিনিধিদের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এই প্রক্রিয়ার মধ্যেই পাথর লুটের মূল হোতাদের আইনের আওতায় আনার কাজও চলবে।’

/কেএইচটি/
সম্পর্কিত
সর্বশেষ খবর
লুট হওয়া পাথর ফেরত দিতে তিন দিনের আলটিমেটাম
লুট হওয়া পাথর ফেরত দিতে তিন দিনের আলটিমেটাম
আইন উপদেষ্টার পদত্যাগের দাবিতে সচিবালয়ের সামনে জুুলাই শহীদ ও আহতদের স্বজনদের বিক্ষোভ
আইন উপদেষ্টার পদত্যাগের দাবিতে সচিবালয়ের সামনে জুুলাই শহীদ ও আহতদের স্বজনদের বিক্ষোভ
গাজার শিশুদের জন্য মেলানিয়ার কাছে তুরস্কের ফার্স্ট লেডির আবেদন
গাজার শিশুদের জন্য মেলানিয়ার কাছে তুরস্কের ফার্স্ট লেডির আবেদন
রোহিঙ্গা সংকট মোকাবিলায় কক্সবাজারে আন্তর্জাতিক সম্মেলন শুরু আজ
রোহিঙ্গা সংকট মোকাবিলায় কক্সবাজারে আন্তর্জাতিক সম্মেলন শুরু আজ
সর্বাধিক পঠিত
৩ দাবিতে ক্লাস পরীক্ষা বর্জনের ঘোষণা প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের
৩ দাবিতে ক্লাস পরীক্ষা বর্জনের ঘোষণা প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের
তেজগাঁওয়ে সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ, যান চলাচল বন্ধ
তেজগাঁওয়ে সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ, যান চলাচল বন্ধ
ছাত্রীদের ‘কুপ্রস্তাব’ দেওয়ার অভিযোগে চাকরি হারালেন সাবেক সমন্বয়ক
ছাত্রীদের ‘কুপ্রস্তাব’ দেওয়ার অভিযোগে চাকরি হারালেন সাবেক সমন্বয়ক
অবশেষে অভিনেতার অনুশোচনা!
অবশেষে অভিনেতার অনুশোচনা!
ভারত ও চীনের ঘনিষ্ঠতা এশিয়ার ভূরাজনীতিতে যুক্তরাষ্ট্রের জন্য চ্যালেঞ্জ?
ভারত ও চীনের ঘনিষ্ঠতা এশিয়ার ভূরাজনীতিতে যুক্তরাষ্ট্রের জন্য চ্যালেঞ্জ?
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media