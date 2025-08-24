লুট হওয়া পাথর ফেরত দিতে তিন দিনের আলটিমেটাম

সিলেটের সরকারি গেজেটভুক্ত পর্যটনকেন্দ্র সাদাপাথর থেকে লুট হওয়া পাথর উদ্ধারে এবার জেলা প্রশাসন তিন দিনের আলটিমেটাম দিয়েছে। সেইসঙ্গে পাথর ফেরত দেওয়ার জন্য মাইকিং করা হচ্ছে কোম্পানীগঞ্জসহ আশপাশের এলাকায়।
আগামী মঙ্গলবার (২৬ আগস্ট) বিকাল ৫টার মধ্যে লুট হওয়া সাদাপাথর নিজ উদ্যোগে ও নিজ খরচে পর্যটনকেন্দ্র সাদাপাথরে পৌঁছে দেওয়ার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
এসব তথ্য নিশ্চিত করেছেন সিলেটের অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) পদ্মাসন সিংহ। তিনি বলেন, ‘মঙ্গলবার বিকাল ৫টার মধ্যে ভোলাগঞ্জ ১০ নম্বর ঘাট ডাম্পিং স্টেশনে নিজ উদ্যোগে পাথর ফেরত পাঠাতে হবে। যদি না পাঠানো হয় তাহলে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আইনিব্যবস্থা নেওয়া হবে।’
তিনি আরও বলেন, ‘এমনকি নির্ধারিত সময়ের পর যে এলাকায় অভিযান চালিয়ে পাথর পাওয়া যাবে সেই এলাকার জনপ্রতিনিধিদের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এই প্রক্রিয়ার মধ্যেই পাথর লুটের মূল হোতাদের আইনের আওতায় আনার কাজও চলবে।’