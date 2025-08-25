X
সোমবার, ২৫ আগস্ট ২০২৫
১০ ভাদ্র ১৪৩২
দাড়ি রেখে শাস্তি পেলেন তিন পুলিশ সদস্য, ফেসবুকে সমালোচনার ঝড়

সিলেট প্রতিনিধি
২৫ আগস্ট ২০২৫, ১৩:১৫আপডেট : ২৫ আগস্ট ২০২৫, ১৩:১৫
হবিগঞ্জ পুলিশ সুপারের কার্যালয়

হবিগঞ্জে অনুমতি না নিয়ে দাড়ি রাখায় তিন পুলিশ সদস্যের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। বিষয়টি নিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে সমালোচনার ঝড় উঠেছে।

গত বৃহস্পতিবার (২১ আগস্ট) পুলিশ সুপার কার্যালয় থেকে স্মারক নং-৪১৭৫/(আরও) জারি করা আদেশে বলা হয়, ইসলামি শরীয়াহ মোতাবেক দাড়ি রাখার ইচ্ছা প্রকাশ করে নিম্নবর্ণিত পুলিশ সদস্যরা লিখিত আবেদন দাখিল করেছিলেন। নির্ধারিত দিনে তারা পুলিশ সুপারের কাছে হাজির হলে দেখা যায়, ইতোমধ্যেই তারা দাড়ি রেখেছেন। কর্তৃপক্ষের পূর্বানুমতি ছাড়াই দাড়ি রাখায় তাদের প্রত্যেককে লঘুদণ্ড হিসেবে দুই দিন প্রতিদিন দুই ঘণ্টা করে ‘পিডি’ (Punishment Drill) প্রদানের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

শাস্তিপ্রাপ্ত তিন সদস্য হলেন- সদর কোর্টে কর্মরত কনস্টেবল মো. দুলাল মিয়া, অপরাধ শাখায় কর্মরত কনস্টেবল হৃদয় আহমেদ এবং মোটরযান শাখায় কর্মরত কনস্টেবল ইফতেখার হোসেন।

হবিগঞ্জ জেলা পুলিশ সুপার এ এন এম সাজেদুর রহমানের স্বাক্ষরিত অফিস আদেশে বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে।

পুলিশ
